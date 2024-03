Diebstahl aus Auto – Zeugen gesucht

Aus einem unverschlossenen Citroën entwendeten unbekannte Personen zwei Smartphones, eine Fahrradtasche und Bargeld in Höhe von 5 Euro. Das Auto war im Zeitraum, 10.03.2024, 21:30 Uhr, bis 11.03.2024, 06:45 Uhr, in der Kaiserstraße geparkt. Die Polizeiwache Oggersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Kaiserstraße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Trickdiebstahl in Wohnung – Zeugen gesucht

Am Sonntagnachmittag (10.03.2024), zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr, erschien eine unbekannte Frau an der Wohnung einer Seniorin im Albert-Haueisen-Ring und gab sich als Mitarbeiterin des DRK aus. Die Betrügerin gab an eine Umfrage über die Bewohnerzufriedenheit im Hause durchzuführen wollen. Die Senioren ließ die Frau sodann in ihre Wohnung und beantwortete die Fragen der Täterin. Später verließ die Betrügerin die Wohnung und die Seniorin konnte feststellen, dass ihr Kleiderschrank in ihrem Schlafzimmer durchwühlt wurde und Bargeld in Höhe von 1.400 Euro fehlte. Vermutlich hatte während dem Gespräch eine weitere unbekannte Person ihre Wohnung betreten und das gestohlen. Die Ludwigshafenerin konnte die angebliche DRK-Mitarbeiterin wie folgt beschreiben:

ca. 20-25 Jahre alt

ca. 1,55m bis 1,60m groß

dunkle Haare, zu einem hohen strengen Zopf gebunden

schlanke, zierliche Figur

bekleidet mit einer weißen Hose und einem weißen Oberteil mit

floralen Stickereien (erweckte den Anschein von

Arbeitskleidung).

trug eine Einweggesichtsmaske Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Präventionsarbeit in Kleingartenanlage

Regelmäßig zu Frühjahrsbeginn kehren viele Kleingartenbesitzer auf ihre Grundstücke zurück. Hierbei erwarten sie teils unschöne Überraschungen, denn leider kommt es immer wieder zu Einbrüchen in Kleingartenanlagen. In den meisten Fällen brechen die Diebe in Gartenhäuser ein oder stehlen Werkzeuge und Elektrogeräte. Die Bezirksbeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Polizeiwache Oggersheim haben auch in diesem Jahr wieder eine Aktion geplant, um Ludwigshafener Kleingartenbesitzer bestmöglich vor Dieben zu schützen. Im März dieses Jahres haben die Polizeikräfte daher begonnen, in den Kleingartenanlagen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 sowie der Polizeiwache Oggersheim das persönliche Gespräch mit den Besitzern zu suchen. Am Montag (11.03.2024) fand die Aktion in der Gartenanlage „Kleintierzuchtverein“ in der Speyerer Straße statt. Mithilfe eines informativen Flyers soll für das Thema Einbrüche sensibilisiert werden. Ziel der Aktion ist es, durch einfach umzusetzende Verhaltenshinweisen Dieben das Leben schwer zu machen.

Einige der Tipps haben wir untenstehend aufgeführt:

Wählen Sie eine schwer überwindbare Umzäunung

Eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder kann Diebe abschrecken

Herumliegende Werkzeuge und Gartengeräte können als Aufbruchswerkzeug dienen, halten Sie diese stets unter Verschluss

Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kleingarten auf

Verriegeln Sie immer Ihre Türen und Fenster

Verwenden Sie Zylinderschlösser, Diskusschlösser mit einer sog.“ Panzerüberfalle“ und Sicherheitsriegel

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals auf dem Grundstück

Auch in Kleingartenanlagen ist es wichtig aufeinander zu achten!

Schließen Sie sich mit weiteren Pächterinnen und Pächtern zusammen und vereinbaren Sie, dass regelmäßig jemand in der Kleingartenanlage nach dem Rechten schaut

Wenn Sie verdächtige Personen in der Anlage sehen, melden Sie diese sofort über den Notruf 110 bei der Polizei

Weitere Tipps zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter https://s.rlp.de/il0Hq

Wenn Sie noch Fragen haben oder in einem persönlichen Gespräch erfahren möchten, wie Sie sich und Ihren Kleingarten am besten schützen können, melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen! Die Ansprechpersonen für Ihren Stadtteil erreichen Sie unter:

West, Nord, Hemshof: 0621 963-2223

Friesenheim: 0621 963-2218 o. -2221

Oppau: 0621 963-2220

Edigheim, Pfingstweide: 0621 963-2234 oder 0621 963-2220

Oggersheim, Ruchheim: 0621 963-2416 oder 0621 963-2414

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 11.03.2024, gegen 10:55 Uhr, fuhren ein 27-Jähriger und ein 38-Jähriger mit ihren Autos hintereinander auf der B 37 und wollten nach rechts in die Bruchwiesenstraße einbiegen. Vor der Einmündung zur Bruchwiesenstraße bremste der 27-Jährige mit seinem Mercedes ab. Aus Unachtsamkeit fuhr der 38-Jährige mit seinem Renault dem vor ihm befindlichen Mercedes auf. Die Beifahrerin des 27-Jährigen Autofahrer verletzte sich infolge des Zusammenstoßes. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. 3.000 Euro.

Brand auf einem Spielplatz – Zeugenhinweise erbeten

Am Dienstagmorgen (12.03.2024, gegen 4:30 Uhr) brannte auf einem Spielplatz in der Straße An der Mittagsweide ein Motorroller. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die alarmierte Polizeikräfte konnten ermitteln, dass der Roller zuvor vor einem Haus in der Straße An der Mittagsweide geparkt war, als Unbekannte ihn gestohlen hatten. Ob der Diebstahl des Fahrzeugs mit dem Brand zusammenhängt ist aktuell unklar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern weiter an. Haben Sie den Diebstahl bzw. die Tat auf dem Spielplatz gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kreditkartenmissbrauch

Eine 55-Jährige meldete der Polizei, dass bereits am 25.01.2024 eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Kreditkartenkonto in Höhe von 1.129 Euro erfolgte. Als sie hiernach ihren Geldbeutel nach ihrer Kreditkarte überprüfte, konnte die Ludwigshafenerin das Fehlen ihrer Karte feststellen. Wann und wie die Karte abhandengekommen ist, konnte die Frau nicht angeben.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Zahlungskartenmissbrauch zu schützen:

Kredit- und Debit-Karten sollten immer dicht am Körper, verteilt

in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden.

Nach Erledigung der Bankgeschäfte sollte unmittelbar überprüft werden, ob die eigene Karte noch vorhanden ist. Bei Verdacht, dass jemand die Kartendaten ausgelesen hat oder bei Verlust der Karte, sollte diese sofort für den weiteren Gebrauch gesperrt werden, auch wenn dieses aus nicht nachvollziehbare Gründen vom Geldautomaten einbehalten wird! Das Gerät könnte von Straftätern manipuliert sein. Die Sperrung der EC-Karte ist über den bundesweiten Sperrnotruf möglich: 116116 bzw. aus dem Urlaub im Ausland unter der Vorwahl für Deutschland +49.

Zahlungskarten niemals in Büro-/Arbeitsräumen, Schwimmbädern,

Krankenhäusern, Hotelzimmern, Kraftfahrzeugen etc. liegen lassen

weder offen noch versteckt, auch nicht für kurze Zeit.

Insbesondere in Restaurants, Kaufhäusern, Bahnhöfen oder Flughäfen

sowie auf Messen oder Ausstellungen sind Taschendiebe unterwegs.

Bitte keine Kreditkarten-/Bankkartenbelege und Kassenbons in den Papierkorb der Bank/des Geschäftes entsorgen. Mit den Kontodaten aus dem Papierkorb können Täter versuchen, Geld von Ihrem Konto abzubuchen oder mit Ihrer Kreditkarte im Netz zu zahlen. So ist das Geld auf dem Konto vor Tätern nicht mehr sicher.

Es empfiehlt sich, zeitnah alle Abbuchungen auf dem Konto zu

überprüfen.

Bei Verdacht auf eine Straftat sofort Anzeige bei der Polizei

erstatten.

Weitere Informationen zum Thema Zahlungskartenbetrug wie z.B. das Faltblatt „Vorsicht Kartentricks“ sind bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen erhältlich oder im Internet auf der Polizeiseite unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug.html

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage der Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/kartenzahlung-in-eurozone https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/phishing

Fahrerflucht in der Thüringerstraße – Zeugen gesucht

Bereits am 10.03.2024, gegen 18:30 Uhr, bis zum 11.03.2024, gegen 4 Uhr, parkte ein Ludwigshafener sein Auto in der Thüringerstraße. Als er zu seinem VW zurückkehrte, bemerkte er Schäden am rechten Fahrzeugheck. Ein bisher unbekannter Fahrer hatte das Auto touchiert und hierdurch beschädigt. Hiernach verließ dieser anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Schadenshöhe beträgt rund 3.000 Euro. Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben

Ihnen

stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie im Zweifel lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Haben Sie die Tat gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrerflucht in der Lambsheimer Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Bereits am 11.03.2024, zwischen 5 Uhr und 16:40 Uhr, rangierte ein 66-jähriger LKW-Fahrer im Wendehammer in der Lambsheimer Straße. Hierbei touchierte er den Heckspoiler des geparkten Autos einer 39-Jährigen. Der Senior begab sich zu einem angrenzenden Einkaufsmarkt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Unfallzeuge konnte den Unfall beobachten und meldete dies der 39-Jährigen, welche kurz darauf ihr Fahrzeug aufsuchte. Die Unfallbeteiligte stellte sodann den LKW-Fahrer zur Rede und informierte die Polizei. Die Schadenshöhe beträgt rund 400 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Sachbeschädigung in der Damaschkestraße

Bereits am 02.03.2024, gegen 9 Uhr, wurde das Display eines Fahrkartenautomaten in der Damaschkestraße durch unbekannte Personen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Haben Sie die Tat gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Versuchter Einbruch in der Lorientallee – Zeugen gesucht

Am 08.03.2024, gegen 16 Uhr bis zum 11.03.2024, gegen 6:30 Uhr, brachen Unbekannte in einen Container einer Baustelle in der Lorientallee ein. Gestohlen wurde nichts. Polizeikräfte konnten Spuren am Tatort sichern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 350 Euro. Haben Sie die Tat in der Lorientallee gesehen oder können Sie Hinweise geben?

Körperverletzung – Zeugenhinweise erbeten

Ein 55-Jähriger meldete der Polizei, dass er gestern (11.03.2024) Mittag gegen 11 Uhr im Bereich der Unterführung zur Walzmühle durch einen unbekannten Mann geschlagen wurde. Zuvor konnte er beobachten, wie der Unbekannte am Berliner Platz mehrere Personen nach Geld fragte. Als er den Täter auf das Verhalten ansprach, wurde er von diesem beleidigt und gegen sein Bein getreten. Zur Personenbeschreibung konnte der 55-Jährige folgende Angaben machen: dunkel gekleidet, weiße Schuhe, schwarze Kappe (vermutliche der Marke Nike). Haben Sie die Tat im Bereich der Unterführung gesehen oder können Sie Hinweise zu dem Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Polizeikontrollen in der nördlichen Innenstadt

Am Nachmittag und Abend des 11.03.2024 führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Gaststättenkontrollen sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum in der nördlichen Innenstadt durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte mehrere Strafanzeigen, unter anderem einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einen Diebstahl, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen (1x Trunkenheitsfahrt, 1 x Verstoß gegen das Waffengesetz) und vollstreckten einen Haftbefehl. Außerdem verweigerte ein 62-Jähriger bei einer Kontrolle die Herausgabe seiner Personalien und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme.

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik sowie des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen eingesetzt.

Einbruch in Kleingartenanlage – Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen 10.03.2024, 19:00 Uhr und 11.03.2024, 09:00 Uhr, drangen Unbekannte in eine Kleingartenanlage in der Teichgasse ein und brachen drei Gartenhäuser auf. Hierbei entwendeten sie mehrere Werkzeuge. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Am Montagnachmittag (11.03.2024), gegen 17:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte am Goerdeler Platz einen 22-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei konnten Hinweise auf Drogenkonsum des jungen Mannes erlangt werden. Außerdem war sein Elektroroller nicht versichert. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.