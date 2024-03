Speyer – Autofahrer öffnet Tür, Radfahrer fährt dagegen

Am Montag, kurz nach 20 Uhr öffnete ein 41-jähriger PKW-Fahrer die Fahrertür seines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW in der Slevogtstraße. Hierbei übersah er einen vorbeifahrenden, 68-jährigen Fahrradfahrer, der an der Fahrertür hängen blieb und hierdurch zu Sturz kam. Der 68-Jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Hinterkopf, obwohl er einen Helm trug. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand kein Schaden, am Fahrrad entstand geringer Schaden in Form von Kratzern.

Speyer – Versuchter Diebstahl aus PKW, Täter sitzt noch auf Beifahrersitz

Bereits am Sonntag, gegen 18:40 Uhr parkte ein 64-jähriger Mann seinen PKW auf dem Willy-Brandt-Platz und begab sich in eine Bankfiliale. Nach ca. 3 Minuten kam er wieder zurück an seinen PKW und bemerkte eine unbekannte, männliche Person auf dem Beifahrersitz. Nachdem der unbekannte Mann den 64-Jährigen bemerkte, stieg er aus und entfernte sich zu Fuß von der Örtlichkeit. Zuvor hatte der unbekannte Täter noch den Kofferraum des unverschlossenen PKW durchwühlt, jedoch augenscheinlich keine Gegenstände entwendet.

Der unbekannte Täter wird beschrieben als männlich, Anfang 20, arabischer Phänotyp, dunkel gekleidet, trug eine Herrenumhängetasche.

Wer hat zur genannten Zeit in der Nähe der Sparkassen Hauptfiliale verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de