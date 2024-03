Altdorf – Sperrung der Landstraße 540 wg. eines umgekippten LKWs

Am heutigen Dienstag geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache der Fahrer eines mit Metallschrott beladenen LKW während der Fahrt entlang der L540 von Altdorf in Richtung Freimersheim gegen 14:20 Uhr mit seinem Gefährt zu weit nach rechts und kam hierdurch von der Fahrbahn ab. Hierbei durchschlug der LKW ca. 50 Meter Schutzplanke und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der 49-jährige LKW-Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte sich selbständig aus dem Führerhaus befreien. Der fünf Monate alte LKW im Neuwert von ca. 400.000 Euro wurde erheblich beschädigt. Die Landstraße 540 ist zwischen Altdorf und Freimersheim wegen der Bergung des LKW für die nächsten Stunden vollgesperrt.

Edenkoben – Geschwindigkeitsmessung am Schulzentrum Edenkoben

Am 12.03.2024, zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr, wurde durch die Polizeiinspektion Edenkoben eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der L512/ Weinstraße in Höhe des Schulzentrums Edenkoben durchgeführt. Im Bereich der Tempo 30-Zone kam es zur Beanstandung von insgesamt 15 Fahrzeugen, welche die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Durch die eingesetzten Beamten wurden die entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit eines Fahrzeugführers betrug 61 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180EUR, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. Die Polizei weißt besonders darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr ist und sich der Schweregrad von Personen- und Sachschäden an der gefahrenen Geschwindigkeit orientiert.

Mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 11.03.2024 gegen 15:30 Uhr, wurde in der Kurfürstenstraße ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Test bestätigte den Verdacht auf Cannabis-Beeinflussung. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der nicht versicherte Roller wurde an einen Berechtigten übergeben.

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 12.03.2024 gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem PKW Mercedes die Kapeller Straße in Bad Bergzabern. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizei-beamten bei dem PKW-Fahrer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.