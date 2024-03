Baum angesteckt

Baum angesteckt

Hochspeyer(Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr am Montagnachtmittag gerufen. Auf einem Waldweg in der Verlängerung der Münchhofstraße hatten unbekannte Täter durch einen brennbaren Gegenstand einen Baum in Brand gesetzt. Es kam zu einem Glimmbrand mit Rauchentwicklung. Zeugen wurden auf den Qualm aufmerksam und verständigten kurz nach 17 Uhr die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 / 2150 entgegen. |ma

Geparkter Mercedes beschädigt, Unfallfahrer flüchtig

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag

zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Mainzer

Straße. Vermutlich streife der unbekannte Verursacher den geparkten

Mercedes-Benz beim Einparken an der hinteren Stoßstange. Die Spurenlage deutet

auf ein helles Tatfahrzeug hin. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000

Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ma

Trinkgelage in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere lautstarke Personen in der Innenstadt wurden am

Montagabend, 11. März, gegen 22 Uhr, der Polizei gemeldet. Als die Streife vor

Ort eintraf, hielt sich eine Gruppe im jugendlichen Alter dort auf, die Alkohol

konsumierte. Die Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass alle schon mehrfach

polizeilich aufgefallen sind. Bei einem der Jugendlichen fanden die Polizisten

ein Tütchen Haschisch im Geldbeutel. Sie stellten das Rauschgift sicher und

kontaktierten den Vater des Minderjährigen. Auf den 15-Jährigen kommt nun ein

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die

gesamte Gruppe erhielt einen Platzverweis für die Innenstadt für den Bereich

zwischen Mall, Rathaus und Fußgängerzone. |cla

Sachbeschädigung im Pfalztheater

Kaiserslautern (ots) – Während einer Veranstaltung im Pfalztheater haben

Unbekannte die Damentoilette beschädigt. Sie besprühten in dem Toilettenraum

mehrere Kabinen mit grüner Farbe. Die Tat dürfte sich zwischen Donnerstagabend

und Freitagmorgen ereignet haben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf

mindestens 500 Euro. Hinweise zur Tat nehmen die Beamten unter der Telefonnummer

0631 369-2150 entgegen. |ma

Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Kaiserslautern (ots) – Einen Sachschaden von mindestens 800 Euro verursachte ein

Autofahrer am Montagmorgen zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Parkplatz eines

Discounters in der Augustastraße. Die Polizei geht davon aus, dass der

unbekannte Fahrer beim Ausparken den daneben geparkten Peugeot Expert streifte.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallfahrer. Hinweise

auf das Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06331

369-2150 entgegen.|ma

Fahrer unter Cannabiseinfluss

Glanbrücken (ots) – 51-Jähriger PKW-Fahrer fällt bei Verkehrskontrolle auf. Am

Montagabend wurde der Mann mit seinem PKW kontrolliert. Während der Kontrolle

ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein

Test bestätigte den Verdacht, weshalb sich der Fahrer einer Blutentnahme

unterziehen musste. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen übergab er den Beamten

an seiner Wohnung noch Cannabispflanzen, da er mit Konsum von Marihuana aufhören

möchte. |pilek

Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots) – Zwei Täter verschafften sich im

April 2023 gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Ortsmitte von

Schönenberg-Kübelberg. Auf der Suche nach Beute verursachten die beiden Männer

einen Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Bei der Tatausführung wurden

die Täter von einem Zeugen überrascht. Er fertigte Lichtbilder der beiden

Personen, bevor diese die Flucht ergriffen. Der erste Täter ist etwa 1,80 Meter

groß, von schlanker Statur, hat braunes Haar und braune Augen; er trägt einen

Kinn- und Oberlippenbart. Am Tattag trug er eine graue Hose, einen blauen

Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke. Der zweite Täter hat eine normale

Statur und helle, sehr kurze Haare. Er war am Tattag mit einer weinroten

Lederjacke, einer grauen Basecap der Marke Nike, schwarzen Jogginghosen sowie

grauen Sneakern bekleidet. Alle bisherigen Ermittlungen führten nicht zur

Identifizierung der beiden Tatverdächtigen. Die Polizei wendet sich daher jetzt

an die Öffentlichkeit: Wer kennt die Täter oder kann Hinweise auf deren

aktuellen Aufenthalt geben? Unter https://s.rlp.de/UUMdo hat die Polizei Bilder

der Täter veröffentlicht. Hinweise werden unter 06381 / 9190 entgegengenommen.

|ma

Mit Promille auf E-Scooter on Tour

Kaiserslautern (ots) – Wegen seiner unsicheren Fahrweise auf einem E-Scooter

fiel am Montagabend, 11. März, ein 55-Jähriger in der Rudolf-Breitscheid-Straße

einer Polizeistreife auf. Die Beamten stoppten den Fahrer und stellten

deutlichen Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest brachte satte 1,40 Promille zum Vorschein. Die Beamten nahmen

ihn mit zur Dienststelle, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Sein

fahrbarer Untersatz konnte seinem nüchternen Freund übergeben werden. Auf den

55-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr zu. |cla

Beschädigter Peugeot Scudo – Zeugen gesucht! (FOTO)

Kaiserslautern (ots) – In der Gerhart-Hauptmann-Straße kam es in der Zeit

zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 11. März, 11:30 Uhr, zu einer

Unfallflucht. Ein 41-Jähriger parkte seinen Transporter nach eigenen Angaben am

Sonntagabend ordnungsgemäß vor dem Anwesen Nummer 18. Als er am nächsten Tag zu

seinem Peugeot Scudo zurückkam, war dieser an der Fahrerseite im hinteren

Bereich beschädigt. Auf dem weißen Lack des Peugeot war deutlich schwarzer

Abrieb zu erkennen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der

Unfallstelle. Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |cla

Baustellenbagger aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Auf einer Baustelle im Bereich „Königsau“ machten sich

unbekannte Täter an einem Bagger zu schaffen. Am Montagmittag, 11. März, fiel

Mitarbeitern gegen 14 Uhr auf, dass die Verkleidung des Fahrzeugs geöffnet war

und Diesel, die Hydraulikflüssigkeit, ein sogenannter Mulcher, ein

Schnellwechsler sowie die Batterie gestohlen wurden. Der Gesamtschaden beläuft

sich auf rund 7.500 Euro. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den Diebstahl beobachtet?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer

0631 369-2250 entgegen.|cla

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Herschweiler-Pettersheim (Kreis Kusel) (ots) – Am Samstag Nachmittag, 09.03.2024

fährt eine Pkw-Fahrerin mit ihrem grauen Klein-wagen von

Herschweiler-Pettersheim in Richtung Wahnwegen. Kurz nach Verlassen der Ortslage

Herschweiler-Pettersheim rasiert ein entgegenkommender Pkw den lin-ken

Außenspiegel des Fahrzeuges und türmt vom Ort des Geschehens. An der

Un-fallstelle konnten vielversprechende Spuren zur Ermittlung des Flüchtigen

gesichert werden. Weitere Zeugenaussagen nimmt die Polizei Kusel entgegen.

|pikus

Tasche nicht unbeobachtet liegen lassen

Kaiserslautern (ots) – Ziemlich unglücklich meldete sich am Montagmorgen, 11.

März, ein 60-Jähriger auf der Polizeidienstelle, um einen Diebstahl anzuzeigen.

Er gab an, am Freitag, 8. März, gegen 11 Uhr, in einem Supermarkt am

Fackelrondell gewesen zu sein. Im Eingangsbereich legte er seine Tasche mitsamt

persönlichen Dokumenten und Einkäufen aus einem anderen Geschäft ab. Als der

Mann nach seinem Einkauf im Supermarkt zu dem Ablageort zurückkehrte, war die

Tasche weg. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |cla

Hund überfahren

Altenglan (Kreis Kusel) (ots) – Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer

überfährt einen freilaufenden Hund auf der Hauptverkehrsader (B420) in der

Ortslage Altenglan.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 08.03.2024 in den frühen

Morgenstunden auf Höhe des Anwesens Kuseler Straße 12. Ersten Zeugenaussagen

zufolge fand der tragische Zusammenstoß um 05.48 Uhr statt. Da zu diesem

Zeitpunkt nennenswerter Berufsverkehr herrscht, hofft die Polizei Kusel auf

Hinweise zum flüchtigen Kraftfahr-zeugführer. |pikus

Parkrempler in der Königstraße

Kaiserslautern (ots) – Viel zu spät bemerkte ein 53-Jähriger einen Schaden an

seinem BMW. Zwischen Montag, 4. März, 8 Uhr, und Samstag, 9. März, 12 Uhr, hat

ein unbekannter Täter den Wagen hinten rechts gestreift und sich dann unerlaubt

von der Unfallstelle entfernt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon

aus, dass der Parkempler am Samstag auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in

der Königstraße 121 passierte. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250

entgegen. |cla