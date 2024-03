Kaiserslautern: Chorkonzert des Musikvereins Kaiserlautern am 24. März 2024

Kaiserslautern – Am Sonntag, 24. März 2024, um 17:00 Uhr präsentiert der Chor des Musikvereins Kaiserslautern 1840 e.V. im Konzert in der Lutherkirche am Messeplatz, Kaiserslautern, stimmungsvolle Lieder und bewegende Songs von Händel bis Whitacre.

Jeder Abschied tut weh – Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Diesen Emotionen haben Musiker in verschiedenen Epochen Ausdruck verliehen. Im Konzert des Musikvereins Kaiserslautern 1840 e.V. unter der Leitung von Christoph Schuster begegnen Sie einer Auswahl von Liedern zu diesen Themen aus verschiedenen Epochen und Musikrichtungen: von Barock bis Modern – von Klassik über Light Music bis Gospel und Pop. Die Lieder und Songs erzählen vom Wechsel der Jahreszeiten, vom Loslassen und Verlassensein, vom Kommen und Gehen und vom Geborgensein und Vertrauen. Die Liedvorträge werden begleitet von Texten.

Genießen Sie diese Begegnung mit Musik und, wenn Sie mögen, stimmen Sie am Ende mit ein in das Lied „Der Mond ist aufgegangen“.

Der Musikverein Kaiserslautern freut sich darauf, Sie bei dem Konzert begrüßen zu dürfen. Der Eintritt ist frei.