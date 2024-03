Frankfurt – Gallus: Versuchter Straßenraub

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Sonntagabend, den 10. März 2024, kam es in

der Niddastraße / Ecke Düsseldorfer Straße zu einem versuchten Raub. Die Täter

mussten ohne Beute das Weite suchen.

Zwei 29-Jährige befanden sich gegen 21:45 Uhr in der Niddastraße zwischen

Ottostraße und Düsseldorfer Straße. Eine Gruppe sprach sie an und fragte, ob sie

Drogen kaufen möchten. Währenddessen bedrängten die Unbekannten beide noch

körperlich. Als sie das Angebot ablehnten, zog einer der Männer aus der Gruppe

ein Messer und forderte von ihnen Bargeld. Die Geschädigten begaben sich

hilfesuchend zu einer in der Nähe befindlichen Streife der Wachpolizei, welche

weitere Unterstützung anforderte. Die Gruppe flüchtete zwischenzeitlich in

unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne

Erfolg. Die zwei 29-Jährigen blieben unverletzt.

Bei den Tätern soll es sich nach Angaben der Geschädigten um etwa vier bis fünf

Männer gehandelt haben, die eine dunkle Hautfarbe hatten und dunkle Kleidung

trugen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich beim 4. Revier unter

der Rufnummer 069 / 755 – 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

Frankfurt – Innenstadt: Einbruchsmelder führt zur Festnahme eines 33- Jährigen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Nachmittag (10. März 2024) nahm die Polizei in

der Innenstadt einen 33 Jahre alten Einbrecher fest, der es in einem

Lebensmittelgeschäft auf Zigaretten abgesehen hatte.

Gegen 14:30 Uhr löste mehrmals der Einbruchsmelder eines Einkaufsmarktes in der

Kurt-Schumacher-Straße aus. Mehrere alarmierte Polizeistreifen fuhren umgehend

zu der gemeldeten Anschrift und umstellten die betreffende Filiale. Beim Blick

in das Gebäude sahen die Beamten eine Person, die sich augenscheinlich an

Verkaufsständen zu schaffen machte. In der Folge betraten sie das Geschäft und

entdeckten während der Dursuchung der Innenräume einen 33-jährigen Mann, den sie

widerstandslos festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen brach dieser die Tür einer

angrenzenden Bäckereifiliale auf und gelangte so in den Einkaufsmarkt. Bei

seiner Überprüfung fanden Polizisten in seiner Kleidung eine größere Anzahl an

Zigarettenpäckchen, welche er gewaltsam aus einem Verkaufsständer im

Kassenbereich entwendet hatte.

Für den wohnsitzlosen Mann ging es nach seiner Festnahme in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums. Er muss sich wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls

verantworten.

Frankfurt – Bornheim: Festnahme zweier Fahrraddiebe auf frischer Tat

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Abend (10.März 2024) nahmen Polizeibeamte

zwei Männer fest, die gerade im Begriff waren zwei Fahrräder zu klauen.

Gegen 17:55 Uhr beobachteten aufmerksame Zeugen einen 23-Jährigen und einen

45-jährigen Mann, die in der Falltorstraße die Schlösser von zwei Fahrrädern

aufbrachen. Im weiteren Verlauf bauten sie die Fahrräder auseinander und

begannen damit die Teile in ihren Mercedes Sprinter zu verladen, in dem sich

bereits diverse Fahrradteile und Schrott befanden.

Noch während dem Verladen trafen Polizeibeamte ein, die die Fahrraddiebe

festnahmen.

Das Fahrzeug sowie ein angeschlossener Anhänger wurden sichergestellt; für die

Männer endete der Abend in den Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt.

Frankfurt – Sossenheim: Größere Menge Betäubungsmittel nach vorangegangener Körperverletzung aufgefunden – Händler festgenommen

Frankfurt (ots) – (ha) Am Freitag (08. März 2024) nahmen Polizeibeamte einen

Rauschgifthändler fest; sie fanden eine größere Menge Betäubungsmittel bei ihm.

Gegen 14:05 Uhr bemerkten Passanten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen

einem 27-jährigen Mann und einem 25-jährigen Mann im Bereich der

Carl-Sonnenschein-Straße. Als die alarmierte Streife kurz darauf eintraf,

rannten die beiden Beteiligten sowie ein weiterer 27-jähriger Mann davon. Der

25-Jährige entledigte sich während seiner Flucht seiner Umhängetasche.

Die drei Personen konnten durch die Beamten festgenommen werden. In der Tasche

fanden die Polizisten ca. 330 Gramm Haschisch, ca. 80 Gramm Kokain, ca. 4 Gramm

Marihuana, Ecstasy-Tabletten, ein Einhandmesser und Bargeld. Außerdem fanden sie

im Nahbereich eine Pfefferpistole.

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung bei dem 25-Jährigen stellten die Beamten

weitere ca. 8400 Gramm Haschisch, ca. 560 Gramm Kokain, Zubehör zum Verkauf von

Rauschgift sowie ca. 16.000 Euro Bargeld sicher.

Er muss sich jetzt wegen des Verdachtes des Handels mit Betäubungsmitteln

verantworten.

Bei einem der 27-jährigen Männer wurde eine geringe Menge (ca. 1 Gramm)

Haschisch aufgefunden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen des Besitzes von

Betäubungsmitteln gefertigt.

Gleich mit drei Haftbefehlen reiste ein Mann über den Frankfurter Flughafen

Am Sonntag beabsichtigte ein 23-jähriger Syrer nach Erbil / Irak über den Flughafen Frankfurt auszureisen. Bei der Grenzkontrolle war zunächst Stopp, denn Beamte der Bundespolizei stellten drei offene Haftbefehle fest. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn suchte wegen Diebstahl, Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung nach dem Syrer.

Sein Bruder zahlte die offenen Geldstrafen in Höhe von 2500 Euro, sodass der Syrer seine Ausreise nach Erbil antreten konnte.

Frankfurt – Oberrad: Tödlicher Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem

Autofahrer ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (10. März 2024) auf der

Gerbermühlstraße. Der Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-jährige Fahrer eines VW Golf gegen

01:30 Uhr die Gerbermühlstraße aus Richtung Kaiserlei kommend.

In Höhe der Hausnummer 109 erfasste er mit seinem Golf einen Fußgänger, der sich

auf der Fußgängerfurt befand. Durch den Aufprall erlitt der 27-Jährige tödliche

Verletzungen.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten das Leben des Verletzten nicht

mehr retten. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der 23-jährige Fahrer des VW Golf und sein 20-jähriger Beifahrer wurden leicht

verletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurden Gutachter hinzugezogen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum Unfallhergang dauern an.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen musste die Fahrbahn bis 09:00 Uhr gesperrt

und der Verkehr umgeleitet werden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raub mit Messer – ein Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots) – (ha) Am Samstagmittag (09.März 2024) raubte ein 35-jähriger

Mann einem 27-jährigem Mann seine Jacke. Als dieser sie zurückforderte, kam es

zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der der Tatverdächtige ein Messer

zog. Polizeibeamte nahmen ihn fest.

Gegen 13:40 Uhr sprachen zwei Männer den Geschädigten im Bereich der Moselstraße

an. Nach einem kurzen Gespräch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung,

in Folge derer sich der Geschädigte aus seiner Jacke befreite und floh. Kurz

danach kehrte er jedoch zurück, um seine Jacke wiederzubekommen.

Er traf nur noch auf den Mann der jetzt im Besitz seiner Jacke war, als er auf

ihn zuging, zog dieser ein „Kellnermesser“ (ähnlich eines Taschenmessers) und

bedrohte ihn damit. Es kam zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung der

Beiden, ohne Einsatz des Messers.

Die mittlerweile verständigte Polizei unterband die Auseinandersetzung der

Beiden und nahm den 35-Jährigen vor Ort fest, er wurde in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert und muss sich jetzt wegen des

Verdachtes des schweren Raubes verantworten.

Frankfurt – Preungesheim: Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Samstag (09.März 2024) bedrohten zwei Männer

einen Mann mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Er konnte

flüchten und im späteren Verlauf die Polizei rufen. Beide Tatverdächtige wurden

identifiziert, es kam zur Festnahme.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der 28-jährige Geschädigte gegen 19:25 Uhr

die Jaspertstraße entlang. Die beiden 21-jährigen und 24-jährigen

tatverdächtigen Männer lauerten ihm dort auf. Einer der Beiden hielt ihn fest,

der andere holte ein Messer aus seiner Tasche und forderte 100 Euro Bargeld,

welches er angeblich einer dritten Person schulden würde.

Es gelang dem Bedrohten sich aus dem Griff zu lösen und zu fliehen.

Er zeigte den Vorfall bei der Polizei an und konnte einige Informationen über

die Tatverdächtigen geben, da er beide flüchtig kennt.

Die Beamten konnten beide Männer identifizieren, Nach Anordnung durch die

Staatsanwaltschaft trafen Sie den Tatverdächtigen, der das Messer hielt, im Zuge

einer Wohnungsdurchsuchung in seiner Wohnung an.

Beide müssen sich jetzt wegen des Tatvorwurfes der versuchten räuberischen

Erpressung verantworten.

Frankfurt – Westend: Diebstahl von Ausstellungswaren auf dem Frankfurter Messegelände – mehrere Männer festgenommen

Frankfurt (ots) – (ha) Am gestrigen Tag (09. März 2024) konnten Polizeibeamte

drei Männer festnehmen, die im Januar Ausstellungswaren im Wert von ca. 15.000

Euro geklaut hatten.

Nach Beendigung der Messe „Ambiente“ am 30.01.2024 kam es zu besagtem Diebstahl

von Ausstellungswaren. Die Taten wurden bei dem Polizeiposten auf dem

Messegelände angezeigt, die Täter waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem

Diebesgut entkommen.

Durch umfangreiche Ermittlungen gelang es den Beamten das Fahrzeug, sowie die

Personen zu identifizieren.

Bei der Abbauphase der Messe „Light and Building“ am gestrigen Samstag (09.März

2024) bemerkten Polizisten dann, wie das identifizierte Fahrzeug in den

Messebereich einfuhr.

Drei der im Januar beteiligten Männer wurden durch Polizeibeamte vor Ort in dem

Fahrzeug festgenommen. Es handelt sich um einen 37-jährigen, einen 32-jährigen

und einen 26-jährigen Mann.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Einbrecher gefasst

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat am späten Freitagabend (08.03.2024) einen

Mann festgenommen, der zuvor von Zeugen bei einem Autoaufbruch beobachtet worden

war.

Gegen 22.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbrecher, der in der

Weserstraße einen Opel Astra aufgebrochen haben soll. Im Rahmen der

Nahbereichsfahndung und einer konkreten Personenbeschreibung nahm die Polizei

einen 34-jährigen Mann fest.

Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte bei ihm diverses Diebesgut

aufgefunden und sichergestellt werden.

Ohne Beute ging es für den Tatverdächtigen in die Arrestzellen des Präsidiums.

Frankfurt – Rödelheim: Festnahme nach rassistischer Beleidigung

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern Mittag (09.03.2024) einen Mann

festgenommen, der zuvor eine Frau wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts

beleidigt und bedroht hatte.

Eine 37-jährige Frau besuchte ein Frauen-Bundesligaspiel im Stadion am

Brentanobad. Nach Spielende gegen 14.40 Uhr sei sie von einem 29-jährigen Mann

unter anderem wegen ihrer Hautfarbe rassistisch beleidigt worden.

Der Ordnungsdienst hielt den Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Dies ließ

sich der Wächtersbacher jedoch nicht gefallen und biss dem 47-jährigen

Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in die Hand, die ambulant behandelt werden

musste.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der Mann

wieder auf freien Fuß gesetzt.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und

Körperverletzung verantworten.