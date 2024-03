Wetzlar: Auseinandersetzung in Niedergirmes – Zeugnaufruf

Nachdem es auf dem Parkplatz eines türkischen Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung kam, sucht die Wetzlarer Polizei nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen verließ ein 28-Jähriger am Freitag (08.03.24) gegen 18.15 Uhr den Supermarkt und ging auf dem Parkplatz. Dort sei er dann unvermittelt von fünf unbekannten Personen angegriffen worden. Als er daraufhin zu Boden fiel, kam es zu weiteren Schlägen und zu Tritten. Die Täter flüchteten anschließend mit einem weißen Lieferwagen in Richtung Karl-Kellner-Ring. Ein Tatverdächtiger soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Der 28-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf, an der Hand sowie am Bein und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Wer hat die Auseinandersetzung am frühen Freitagabend auf dem Parkplatz des Lebensmittel beobachtet? Wer kann Hinweise auf das Fluchtfahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg: Fast ein Dutzend Gullydeckel in Eibelshausen ausgehoben – Zeugenaufruf

10 kleine und einen großen Gullydeckel hoben Unbekannte in der Straße „Im Heerfeld“ in Eibelshausen aus. Ein Zeuge informierte das Fehlen der Gullydeckel am Sonntag gegen 02.00 Uhr. Eine Streife stellte die Gummideckel auf der Kreuzung „Am Herrsfeld/ Zum Rommelsberg“ fest, brachte sämtliche Gullideckel zu den Schächten zurück und setzten diese wieder ein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und fragt: Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat in der Nach verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Wetzlar: Dieseldiebe hinterlassen hohen Sachschaden

Rund 3.000 Euro wird die Reparatur an einem VW kosten, nachdem Unbekannte versuchten auf dem P&R Parkplatz an der A45 „Wetzlar Süd“ die Türen des grauen Sharans aufzuhebeln und den Tankdeckel aufbrachen. Die Diebe machten sich zwischen 19.30 Uhr am Freitag (08.03.24) und 21.15 Uhr am Samstag an dem Fahrzeug zu schaffen. Aus dem Tank entwendeten sie etwa 20 Liter Benzin. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen

Herborn: Beim Vorbeifahren touchiert

Offenbar beim Vorbeifahrern touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Austraße einen geparkten Hyundai. Der weiße I30 stand dort zwischen 19.30 Uhr am Freitag (08.03.24) und 01.00 Uhr am Samstag (09.03.24). Zeugen, die Hinwiese auf den Verursacher des etwa 150 Euro hohen Sachschadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Herborn unter 02772/ 4705-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Parkplatzrempler in Niedergirmes

Einen Schaden in Höhe von 3.500 Euro beklagt der Besitzer eines Audis, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofsstraße den grauen Q5 am Kotflügel und der Beifahrertür touchierte. Das Auto stand am Samstag (02.03.24) zwischen 11.00 und 12.00 Uhr im Parkhaus des Herkules-Centers. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Lahnau: Ford beschädigt

In der Straße „Bettengraben“ in Atzbach touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Ford an der linken Seite und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Der graue Focus stand dort zwischen 19.00 Uhr am Dienstag (05.03.24) und 10.30 Uhr am Mittwoch (06.03.24). Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Wetzlar: Spiegelschaden im Begegnungsverkehr

Zu einem Spiegelschaden im Begegnungsverkehr kam es am Freitag (08.03.24) gegen 11.14 Uhr im Karl-Kellner-Ring. Ein 32-Jähriger aus Wetzlar befuhr den Karl-Kellner-Ring von der Ernst-Leitz-Straße in Richtung Bruderus.Auf der Strecke kam ihm ein bislang Unbekannter entgegen. Kurz vor der Abbiegespur in Richtung Neustadt folgte eine Spiegelberührung am VW Transporter des 32-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Der Unbekannte, der Fahrer eines weißen Pritschenwagens, setzte seine Fahrt fort. Hinweise zum Flüchtigen oder seinem Fahrzeug nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar: Heckschaden am Ford

Trotz Schaden in Höhe von 2.000 Euro fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Waldgirmeser Straße in Naunheim einfach weiter. Der Unbekannte touchierte am Montag (04.03.24) zwischen 12.50 und 18.30 Uhr auf einem Discounter-Parkplatz das Heck eines geparkten Ford. Dabei zersplitterte die Heckscheibe des silberfarbenen Fiestas. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Wetzlar: Teurer Einkauf in Dutenhofen

Im Zeitraum von 40 Minuten verursachte ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Wellersgasse in Dutenhofen einen Schaden von etwa 900 Euro. Betroffen ist ein gelber Peugeot 208. Der Unfall ereignete sich am Dienstag (05.03.24) zwischen 11.20 und 12.00 Uhr. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.