Cölbe- Schönstadt: Diebe in Scheune

Aus einer Scheune in der Straße Gutshof entwendeten Unbekannte zwischen Dienstag, 5. März, und Donnerstag, 7. März, etliche Kartons mit Fittings. Die Rohrverbindungen haben einen Wert von insgesamt etwa 750 Euro, zudem entstand beim Vorgehen der Diebe ein etwa 50 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Garage aufgehebelt

Diebe gelangten durch Aufhebeln in eine verschlossene Garage in der Goethestraße und entwendeten ein Fahrrad der Marke Nukeproof im Wert von etwa 3.800 Euro. Damit machten sich die Unbekannten zwischen Donnerstag, 7. März, 23 Uhr, und Freitag, 14.30 Uhr, aus dem Staub. Hinweise hierzu nimmt die Marburger Polizei entgegen (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe- Schmierereien

An einem Trafokasten, zwei Mülltonnen und an der Außenfassade eines Diskounters hinterließen Unbekannte in der Marburger Landstraße Schmierereien. Der durch die unleserlichen Schriftzüge entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei über 1.000 Euro und entstand in der Nacht auf Samstag, 9. März, zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Marburg zu melden (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebe im Vereinsheim

In der Straße Am Richtsberg verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangten sie zwischen Samstag, 9. März, 15.05 Uhr, und Sonntag, 9.50 Uhr, über das Flachdach an ein Fenster, das sie eintraten und darüber in das Haus einstiegen. Bei ihrem weiteren Vorgehen verursachten sie weitere Schäden, so dass diese sich auf insgesamt etwa 500 Euro belaufen, zudem nahmen die Unbekannten mehrere hundert Euro Bargeld an sich. Hinweise hierzu bitte an die Kripo Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Pedelec aus Garage geklaut

Aus der geschlossenen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Universitätsstraße entwendeten Unbekannte am Sonntag, 10. März, zwischen 11 Uhr und 17.30 Uhr, ein Pedelec der Marke Morrison. Das dunkelblaue, mittels Schloss gesicherte Rad hat zusammen mit dem entwendeten Zubehör einen Wert von etwa 1.500 Euro. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lohra: Alarmanlage verschreckt Diebe

Zwei Diebe machten sich in den frühen Montagmorgenstunden (11. März) an der Eingangstür des Edeka-Markts in der Konrad-Gaul-Straße zu schaffen. Dabei löste zwischen 1.45 Uhr und 2.05 Uhr die Alarmanlage aus und sie flüchteten. Durch ihre Hebelversuche entstand ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden an der Tür. Durch die Kameraüberwachung können die Unbekannten wie folgt beschrieben werden: Beide Personen waren männlich, einer etwa 185 bis 190cm groß und schlank. Er trug eine helle Sturmmaske, eine olivgrüne Jacke wobei es sich eventuell um eine Fleece-Jacke handelt, eine schwarze Jogginghose, möglicherweise mit einem Vereinsemblem auf dem linken Oberschenkel, dazu schwarze Schuhe. Der zweite war mit etwa 175cm etwas kleiner, ebenfalls schlank, er trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzter Kapuze, eine Jeans und schwarze Schuhe. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wem kommen die beschriebenen Personen bekannt vor? Wer hat den versuchten Einbruch beobachtet oder ist auf die weglaufenden Männer aufmerksam geworden und kann Angaben zur Flucht machen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Brettchen und Kuchen geworfen

Die Erinnerung an ein bestehendes Hausverbot veranlasste eine bislang unbekannte Frau am Sonntag, 10. März, mit einem Holzbrettchen und Kuchen nach einer Verkäuferin zu werfen. Die Verkäuferin wich aus, die Unbekannte flüchtete. Gegen 7 Uhr betrat die unbekannte Frau erstmals die Bäckereifiliale in der Bahnhofstraße. Eine Verkäuferin wies sie auf ein bestehendes Hausverbot hin und bat sie, die Filiale zu verlassen. Dieser Bitte kam die Frau nach. Ganz anders lief es etwa 30 Minuten später: Wieder betrat sie die Filiale und wurde direkt an das Hausverbot erinnert. Daraufhin reagierte sie aggressiv, nahm ein Holzbrettchen aus der Auslage und warf damit nach einer Verkäuferin. Als nächstes nahm sie einen verpackten Nusskranz und warf diesen ebenfalls nach der Verkäuferin. Diese wich aber beide Male aus und wurde daher nicht getroffen. Das Holzbrettchen schlug allerdings hinter der Theke in einen Fernseher ein, der dadurch beschädigt wurde. Ein Zeuge brachte die randalierende Frau nach draußen, von dort flüchtete sie in Richtung Innenstadt. Sie wird als etwa 40 Jahre alt und 170cm groß beschrieben. Sie trug ein rosafarbenes Tuch um den Kopf (Bandana) und hatte einen langen, khakifarbenen Mantel und eine dunkle Hose an. Sie macht einen eher ungepflegten Eindruck, hält sich häufiger in der Gegend auf und hat in der Regel immer einen Becher in der Hand. Insgesamt entstand ein Schaden von über 600 Euro. Die Polizei Marburg ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer kennt die Frau und kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Wer hat den Vorfall in der Bäckerei beobachtet und sich noch nicht als Zeuge zur Verfügung gestellt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Bad Endbach: Zaun touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte im Finkenweg einen Holzzaun und verursachte dadurch einen etwa 50 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt zwischen Freitag, 8. März, 21.30 Uhr, und Samstag, 6.30 Uhr, unerlaubt fort. Die Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Lahntal- Goßfelden: Kia touchiert

Etwa 2.000 Euro hoch ist der Schaden an einem grauen Kia Optima, den ein unbekannter Autofahrer am Freitag, 8. März, auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Sandhute touchierte. Nach dem Unfall zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Unfall im Begegnungsverkehr

Marburg- Moischt:

In der Straße Hirtengarten kollidierten am Samstag, 9. März, zwei sich entgegenkommende PKW leicht miteinander. Gegen 21.35 Uhr entstand dadurch an dem in Richtung Moischt fahrenden grauen Skoda Octavia ein etwa 300 Euro hoher Schaden am linken Außenspiegel. Während der Skoda-Fahrer anhielt, fuhr der unbekannte Fahrer des anderen PKW unerlaubt weiter. Beschreibungen zum PKW oder Fahrer liegen nicht vor. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe

Auf der K3 zwischen Bracht und Schönstadt kam es am Samstag, 9. März, gegen 12 Uhr zu einer Berührung zwischen zwei sich entgegenkommender Fahrzeuge. Beim in Richtung Schönstadt fahrenden Mazda entstand dadurch ein etwa 500 Euro hoher Schaden am linken Außenspiegel. Konkrete Angaben zum zweiten Fahrzeug liegen nicht vor, wahrscheinlich handelte es sich um ein Wohnmobil oder Klein-LKW. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Vollbremsung nach Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall

Ein unbekannter Fahrer eines roten Kleinbusses fuhr am Freitag, 8. März, gegen 16.40 Uhr offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten vom Tankstellengelände an der B3 auf die Spur zur B3 in Richtung Kassel, die ebenfalls als Abfahrt „Marburg Mitte“ dient. Eine 39-jährige VW-Fahrerin aus Lahntal befuhr die dortige B3- Abfahrt und bemerkte den Kleinbus noch rechtzeitig, bremste stark ab und verhinderte dadurch eine Kollision mit dem roten Fahrzeug. Die hinter ihr ebenfalls in einem VW fahrende 19-Jährige aus Neustadt konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW vor ihr auf. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt, beide Autos waren weiter fahrbereit, der Schaden beträgt insgesamt etwa 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrer fuhr weiter in Richtung Kassel. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Polizei codiert Fahrräder

Es gibt noch freie Termine für die kommende Fahrradcodierung am Montag, 18. März 2024. Notwendige Termine können noch unter der Tel.: (06421) 4060 vereinbart werden.

Die kostenlose Veranstaltung findet zwischen 09:30 Uhr und 16:00 Uhr bei der Polizeistation Marburg, Raiffeisenstraße 1, 350423 Marburg statt.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad/E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis, sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig. Carbon-Räder können nicht codiert werden. Unterhalb vom Sattelrohr befestigte Gegenstände wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen etc. sollten Sie bereits im Vorfeld abmontieren.

Die Fahrradcodierung dient zum einen der Abschreckung von Dieben, vor allem aber ermöglicht sie eine schnelle Zuordnung, falls ein zuvor entwendetes Fahrrad aufgefunden wird und wieder zurück an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden soll.