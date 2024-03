Diebstahl von Motorrad; Polizei sucht Zeugen

Frielendorf – Tatzeit: Samstag, den 09.03.2024; 13:00 Uhr – Sonntag, den 10.03.2024; 09:50 Uhr

Zweiraddiebe waren zwischen Samstag und Sonntag in Frielendorf unterwegs. Zwischen Samstagmittag, 13:00 Uhr und Sonntagmorgen, 09:50 Uhr hatten es die bislang unbekannten Täter auf ein Motorrad abgesehen, dass am Silbersee in Frielendorf abgestellt war. Hierbei wurde das grau/orange Motorrad des Herstellers „KTM“, Modell Super Adventure S im Wert von knapp 20.000 Euro gestohlen. An dem Kraftrad war zuletzt das Kennzeichen „FZ-HA 214“ befestigt.

Hinweise zum Verbleib des Zweirades oder der Tat werden von der Polizei in Homberg/Efze unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Unbekannte Täter zerkratzen PKW

Fritzlar – Tatzeit: Samstag, den 09.03.2024; 21:30 Uhr – Sonntag, den 10.03.2024; 10:10 Uhr

Von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Frontscheibe eines VW Lupo zerkratzt. Der PKW stand zur Tatzeit in der Straße „Jordan“ in Fritzlar. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Versuchter Einbruch in Doppelgarage

Schwalmstadt – Tatzeit: Freitag, den 08.03.24; 02:30 Uhr – 03:00 Uhr

Unbekannte versuchten am Freitagabend in eine Doppelgarage in dem Sachsenhäuser Weg in Schwalmstadt einzubrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter die Entriegelung der Garagentore gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand.

Nach ersten Erkenntnissen ist kein Sachschaden entstanden.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 06691/943-0.

Versuchter Einbruch in Kita; Polizei sucht Zeugen

Guxhagen – Tatzeit: Donnerstag, 07.03.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 07:30 Uhr

Unbekannte haben in dem Zeitraum von Donnerstag auf Freitag das Fenster einer Kindertagesstätte in der Straße Am Fuldaberg in Guxhagen beschädigt. Sie versuchten mit einem nicht bekannten Gegenstand das Fenster zu öffnen und in die Räumlichkeiten zu gelangen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.