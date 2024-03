Auffahrunfall

Um 07:41 Uhr befuhr heute Morgen eine 42-Jährige aus Niestetal mit ihrem Pkw die B 27 von Oetmannshausen kommend in Richtung „Hoheneicher Rondell“. Aufgrund eines Rückstaus musste sie ihr Auto abbremsen, was der nachfolgende 62-Jährige aus Hessisch Lichtenau zu spät bemerkte und auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung an Anhänger

Zwischen dem 09.03.24, 19:30 Uhr und dem 10.03.24, 09:00 Uhr wurde ein Pkw-Anhänger, der auf einem Gartengelände im Postweg in Eschwege abgestellt ist, durch Unbekannte beschädigt. Diese flexten das Stützrad des Anhängers ab. Zudem wurden Deichsel und Felgen mit blauer Farbe besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Gegen umgestürzten Baum gefahren

Um 06:00 Uhr befuhr heute Morgen ein 43-Jähriger aus Schwarzatal mit einem VW Transporter die B 7 von Wichmannshausen kommend in Richtung Netra. In der Gemarkung von Röhrda war ein Baum quer über die Bundesstraße abgeknickt, was der Fahrer zu spät registrierte und mit dem Fahrzeug gegen den Baum fuhr. Der Transporter wurde vorne links beschädigt. In dem Bereich des angrenzenden Bachlaufs wurde durch den abgeknickten Baum auch die dortige Leitplanke beschädigt.

Unbekannter sorgt für Überwachung einer Veranstaltung in Abterode

Eschwege (ots)

Am vergangenen Samstagabend fand im Dorfgemeinschaftshaus in Abterode ein Konzert der „Ulfener Jungs“ statt, das mit ca. 250 Gästen besucht war. Während sich zwei Zeugen gegen 19:45 Uhr vor dem Veranstaltungsort aufhielten, erschien eine Ihnen unbekannte männliche Person, die angab, auf der Suche nach jemanden zu sein. Dabei soll der Unbekannte seinen vorderen Jackenbund hochgeschoben haben, wodurch eine schusswaffenähnlicher Gegenstand im vorderen Hosenbund durch die Zeugen gesehen wurde. Eine genaue Beschreibung der „Waffe“ war jedoch nicht möglich.

Aufgrund dieser Feststellung wurde die Polizei alarmiert, die mit mehreren Streifen (unterstützt von den anderen Stationen im Kreis) nach dem Unbekannten suchten, der aber nicht mehr festgestellt werden konnte. Da auch der genaue Hintergrund nicht weiter verifiziert werden konnte, wurde durch die Polizei die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus vorsorglich überwacht, um einen störungsfreien Ablauf zu gewährleisten.

Parallel dazu wurde weiter nach dem Unbekannten gefahndet, jedoch ohne diesen ausfindig zu machen. Beschrieben wird dieser mit einer Größe von 185 -190 cm, der deutsch mit russischen Akzent gesprochen haben soll. Bekleidet war er mit einer dunklen (grünen) Hose und einem grauen Hoodie.

Die Veranstaltung war dann gegen 22:30 Uhr beendet, worauf auch die polizeiliche Sicherung gegen 23:00 Uhr beendet wurde. Gegen den Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, Nötigung und Bedrohung eingeleitet.