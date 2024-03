Korbach: Die Polizei-News

Haina-Löhlbach – Unbekannter dringt in Haus ein und öffnet Wasserhahn

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachte ein Unbekannter in der Zeit von Dienstag (5. März) bis Samstag (9. März) in einem Wohnhaus in Haina-Löhlbach. Die Polizei sucht Zeugen.

Der bisher unbekannte Täter begab sich auf das Grundstück in der Wildunger Straße. An einem zur Tatzeit unbewohnten Haus schlug er eine Scheibe ein und konnte so in das Gebäude gelangen. Dort öffnete er einen Wasserhahn, so dass eine nicht bekannte Menge an Wasser in das Haus lief.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar, dürfte aber nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro betragen. Aus dem Haus wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Diemelstadt – Einbrecher in Gaststätte Am Biggenkopf Nord bleiben ohne Beute

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bisher unbekannte Täter in die Autobahnraststätte Am Biggenkopf Nord in Diemelstadt ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude der Gaststätte. Im Verkaufsbereich brachen sie eine Kasse auf, in der sich jedoch kein Bargeld befand. Weiterhin versuchten die Täter einen Geldautomaten aufzuhebeln. Da auch dies erfolglos blieb, mussten sie ohne Beute flüchten. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 05631-9710 um Hinweise.

Hatzfeld-Holzhausen – Hundeboxanlage beschädigt, Zeugen gesucht

In der Zeit von Mittwoch, 28.Februar, bis Mittwoch, 06.März, beschädigten Unbekannte eine Hundeboxanlage auf dem Hundeplatz in der Röthe im Hatzfelder Ortsteil Holzhausen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.