Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Verkehrsunfall

Bebra-Weiterode. Am Sonntag (10.03.), gegen 18.50 Uhr, kam ein 17-jähriger Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades aus Bebra in der Eisenacher Straße aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen den Bordstein. In der Folge stürzte er auf den Bordstein. Der 17-Jährige und die 19-jährige Sozius aus Bebra kamen auf dem Bürgersteig zum Liegen. Beide wurden leichtverletzt in eine Klinik verbracht. Zudem entstand Gesamtschaden von circa 2.000 Euro.

Mehrere Verkehrsunfälle verursacht

Alsfeld. Am Samstag (09.03) kam es, zwischen 18:40 und 18:45 Uhr, im Stadtbereich – auf der Grünberger Straße sowie Alicestraße/Am Lieden – zu drei Verkehrsunfällen mir circa 8.500 Euro Gesamtsachschaden.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Grünberger Straße, in Fahrtrichtung Stadtmitte, aus unklarer Ursache auf einen vorausfahrenden Pkw eines 24-jährigen Alsfelders auf. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Rechten und Pflichten nach einem Verkehrsunfall nachzukommen. Bereits kurz darauf wurde die Polizeistation Alsfeld über einen weiteren Verkehrsunfall im Bereich der Alicestraße / Am Lieden informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 26-Jähriger an der Ampel an der Straße „Am Lieden“ in Fahrtrichtung Alicestraße stand und plötzlich zurück auf ein Fahrzeug einer 75-jährigen Fahrerin rollte. Anschließend verpasste er nach momentanen Informationen die Grünphase der Ampel und fuhr bei rot nach links in den Kreuzungsbereich ein, wo er obendrein noch mit einem Pkw eines 27-Jährigen zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 26-jährige Unfallverursacher auch in den zuvor gemeldeten Verkehrsunfall in der Grünberger Straße verwickelt gewesen war. Da sich für die Beamten der Verdacht auf Alkohol am Steuer ergab, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel, kam es in der Folge zu einer Blutentnahme.

Einbruch in Büroräume

Fulda. In der Nacht zu Freitag (08.03.) brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Ellerstraße ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Tann. In der Straße „Marktplatz“ versuchten Unbekannte zwischen dem 1. und 8. März in eine Gaststätte einzubrechen. Die Täter hebelten dazu ohne Erfolg an einem Fenster und verursachten dabei rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Farbschmierereien

Fulda. Im Stadtteil Niesig beschmierten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (08.03.) und Samstagnachmittag (09.03.) die Dachumrandung einer Schule in der Niesiger Straße mit Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. In der Weimarer Straße stahlen Unbekannte am Samstagnachmittag (09.03.), zwischen 15.20 Uhr und 15.30 Uhr ein schwarz-rotes Pedelec des Herstellers Husqvarna im Wert von rund 1.250 Euro. Das Fahrrad stand auf dem Abstellplatz eines Einkaufszentrums. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Großenlüder. Im Ortsteil Bimbach brachen Unbekannte am Samstag (09.03.), zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten daraufhin die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 4.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Eiterfeld. In der Straße „Roter Weg“ im Ortsteil Arzell stahlen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (08.03.) und Samstagmittag (09.03.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-TT 810 eines schwarzen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug stand am Straßenrand vor einem Wohnhaus.

Fulda. In einem Parkhaus am Esperantoplatz stahlen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (09.03.) und Samstagnachmittag (10.03.) beide amtlichen Kennzeichen DI-CK 231 von einem Seat Ibiza. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Bike gestohlen

Rainrod. Aus einer verschlossenen Garage stahlen Unbekannte zwischen Mittwochabend (06.03.) und Freitagmittag (08.03.) ein oliv-grünes Pedelec der Marke Cube, Modell Reaction Hybrid Race 750 im Wert von etwa 4.000 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst eine Metalltür des Gebäudes in der Läunsbachstraße auf. Anschließend entwendeten die Langfinger das Zweirad und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl und Sachbeschädigung

Gemünden. In der Nacht zu Sonntag (10.03.) entwendeten Unbekannte rund 500 Liter Diesel aus einem Lkw. Darüber hinaus beschmierten die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs mit schwarzer Farbe. Nach aktuellem Kenntnisstand entstanden rund 600 Euro Sachschaden an dem Lkw, der zur Tatzeit auf dem Parkplatz „Krachgarten“ an der A5 stand. Der gestohlene Kraftstoff hat zudem einen Wert von etwa 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. Den Fahrzeuginnenraum eines grauen Audi A6 beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.03.). Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Pkw im Tatzeitraum in der Straße „Falkenblick“ mit heruntergelassenen Fensterscheiben. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Das hintere amtliche Kennzeichen HR-MF 797 eines weißen Seat Ibiza entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.03.) Vermutlich beim Entfernen der Kennzeichenhalterung entstand geringer Sachschaden an dem Auto. Zur Tatzeit stand der Pkw auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Industriestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

PKW Gespann kommt von der Straße ab und streift einen Baum

Am Samstagvormittag, 09.03.2024, 11:20 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Künzell mit seinem VW Sharan samt Anhänger die Dirloser Straße in Künzell, in Richtung Dicker Turm.

Kurz hinter dem Abzweig zur Alfons-Schwab-Straße kam er linksseitig von der Fahrbahn ab, streifte einen dort befindlichen Baum und beschädigte einen Leitpfosten.

Sein PKW war infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtschaden von 5100,00 EUR

Drei Fahrzeuge bei Verkehrsunfall erheblich beschädigt

Am Freitag, 08.03.2024, kam es um 13:00 Uhr in der Wiener Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall, bei dem letztlich ein Sachschaden in Höhe von 21000 Euro entstand. Durch zwei gegenüber und leicht versetzt parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand (Klein-Lkw und Pkw) entstand eine Engstelle. Daher hielten zwei sich entgegenkommenden Fahrzeugführerinnen ihre Pkw jeweils hinten den parkenden Fahrzeugen an und verständigten sich per Handzeichen, wer zuerst die Engstelle passieren solle. Während dieser Verständigung näherte sich ein Pkw VW aus Richtung König-Konrad-Straße. Die 31-jährige Fahrzeugführerin wollte zwischen den wartenden Pkw hindurchfahren. In diesem Moment fuhr die eine wartende Dame mit ihrem VW Polo an und es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Pkw. Anschließend wurde der Polo noch gegen die Seite des geparkten Pkw gedrückt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 09.03.2024 um 06:45 Uhr, parkte ein 23-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen grauen Audi Avant ordnungsgemäß in einer Parklücke auf dem Parkplatz des „Hammer“-Marktes in der „Max-Becker-Straße“ in Bad Hersfeld. Als er gegen 14:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass dieses Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite in Form von Kratzern aufwies. Vermutlich stieß der oder die Unfallverursacherin mit ihrem/ seinen PKW beim ein-/ ausparken an den PKW des jungen Mannes und entfernte sich anschließen vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern oder ihre/ seine Personalien zu hinterlassen.

Am Fahrzeug des jungen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von ca.- 1500 Euro. Hinweise auf die oder den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen an 2 Kraftfahrzeugen

Neuenstein/ Obergeis – In der Nacht von Freitag den 08.03.2024, auf Samstag den 09.03.2024, wurden in der Kreuzeichenstraße in Neuenstein Ortsteil Obergeis insgesamt zwei Fahrzeuge beschädigt.

Beide PKW, ein grauer 1er BMW sowie ein Audi A4 Avant, wurden durch die jeweiligen Eigentümer gegen 20:00 Uhr am Freitag-Abend noch unversehrt auf dem frei zugänglichen Hinterhof der oben genannten Anschrift abgestellt. Als man am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr wieder zu den Fahrzeugen kam, stellte die 47-jährige Eigentümerin des BMW fest, dass jemand einen großen Kratzer am hinteren Kotflügel verursacht hatte.

Der 45-jährige Eigentümer des Audi Avant stellte unterdessen ebenfalls fest, dass eine unbekannte Person nahezu sein gesamtes Fahrzeug zerkratzte und zudem noch alle 4 Reifen zerstach.

Insgesamt entstand ein Sachschaden an beiden PKW in Höhe von ca. 5800 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de