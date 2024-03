Main-Taunus: Die Polizei-News

Busfahrer beleidigt,

Hochheim, Alleestraße, Samstag, 02.03.2024, 16 Uhr

(ro)In Hochheim wurde ein Busfahrer bereits am vergangenen Samstagnachmittag von einem Unbekannten beleidigt. Den Vorfall brachte der 54-Jährige erst an diesem Samstag zur Anzeige. Der Geschädigte geriet mit einem Unbekannten in Streit, als ein körperlich beeinträchtigter Fahrgast den Bus der Linie 809 in der Alleestraße verlassen wollte. Infolgedessen wurde der Busfahrer durch den unbekannten Mann beleidigt und ihm wurden Schläge angedroht. Er soll laut Zeugenangaben ungefähr 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er soll schwarzgraue Haare gehabt und einen Bart getragen haben. Er sei mit Jeans und einem blauem T-Shirt bekleidet gewesen. Die Polizei in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0 entgegen.

Scheinwerfer ausgebaut,

Hattersheim, Philipp-Reis-Straße, Freitag, 08.03.2024, 20.15 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 7 Uhr

(ro)In Hattersheim hatten es Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag auf die Scheinwerfer eines Porsches abgesehen. Der Geschädigte hatte seinen Porsche am Freitagabend in der Philipp-Reis-Straße abgestellt. Am Samstagmorgen stellte er fest, dass die Scheinwerfer seines Fahrzeugs durch Unbekannte ausgebaut worden waren. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeug verschafft und die vorderen Scheinwerfer im Wert von 9.000EUR ausgebaut. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Einbrecher unterwegs,

Bad Soden, Richard-Wagner-Straße, Kelkheim, Fischbach, Am Hohenstein und Kelkheimer Straße, Hofheim, Wallau, Rathausstraße und Hessenstraße, Freitag, 08.03.2024, 21 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 20 Uhr

(ro)Im Kreisgebiet waren von Freitag- bis Sonntagabend Einbrecher unterwegs. In Bad Soden verschafften sich Einbrecher am Sonntag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck und konnten unerkannt flüchten. Im Kelkheimer Stadtteil Fischbach suchten Diebe in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich zwei Restaurants in der Straße „Am Hohenstein“ und in der Kelkheimer Straße auf. Unbekannte Täter verschafften sich kurz nach Mitternacht gewaltsam Zutritt zum Restaurant in der Straße „Am Hohenstein“. Sie entwendeten Lebensmittel und ein Mobiltelefon. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich um mindestens zwei männliche Täter handeln. Der Erste soll eine rote Jacke mit weißer Kapuze und eine schwarze Mütze getragen haben. Sein Mittäter soll mit einer schwarzen Steppjacke und einer schwarzen Basecap bekleidet gewesen sein. Weitere Einbrecher suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weiteres Restaurant in Fischbach in der Kelkheimer Straße auf. Hier hatten die Täter Spirituosen gestohlen, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Inwieweit die beiden Einbrüche in Zusammenhang stehen, wird noch ermittelt. Der Sachschaden in beiden Fällen beläuft sich auf über 1.000EUR. In Hofheim Wallau scheiterten Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem Versuch, in eine Apotheke einzubrechen. Die Eingangstür der Apotheke in der Rathausstraße hielt dem gewaltsamen Versuch der Kriminellen stand, es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. In der gleichen Nacht konnten unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Hessenstraße eindringen. Die Einbrecher konnten hier keine Beute erlangen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Hofheim, Bundesstraße 519 (Hattersheimer Straße), Sonntag, 10.03.2024, 2.50 Uhr

(ro)In der Nacht zum Sonntag kam ein betrunkener Mann mit seinem Fahrzeug in Hofheim von der Straße ab. Der 26-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Hattersheimer Straße in Hofheim in Richtung der Straße „Alte Bleiche“. In Höhe einer Rechtskurve kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild der dortigen Verkehrsinsel. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde schnell klar, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war – ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Nach Abschluss der Untersuchungen wurde der 26-jährige Fahrer zur Dienststelle gebracht, bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

Zusammenstoß von Radfahrer und Fußgänger im Feld, Hofheim, Langenhain, Feldweg in Verlängerung der Straße „Im Birkenfeld“, Samstag, 09.03.2024, 15.30 Uhr

Auf einem Feldweg kam es am Samstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Ein 42-jähriger Mann war mit seinem Trekkingbike war auf einem Feldweg zwischen den Hofheimer Stadtteilen Langenhain und Marxheim unterwegs. Eine 32-jährige Frau stand mit drei weiteren Personen auf dem Feldweg der verlängerten Straße „Im Birkenfeld“. Ersten Ermittlungen zufolge bemerkte der Radfahrer die Gruppe zu spät und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Beide stürzten und wurden leichtverletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall mit zwei Verletzten,

Eschborn, Landesstraße 3005, Freitag, 08.03.2024, 13.30 Uhr

Am Freitagmittag kam es in Eschborn zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein Fahrer eines Volkwagens und ein Mercedesfahrer waren hintereinander auf der Landesstraße 3005 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der Auffahrt auf die Bundesautobahn 66 staute sich der Verkehr und der Mercedesfahrer fuhr dem VW-Fahrer auf. Beide Fahrer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe beseitigen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000EUR geschätzt, beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Meldungen vom Wochenende

Fahren unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol

Örtlichkeit: 65812 Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße 80

Zeit: Sonntag, 10.03.2024, 03:25 Uhr

Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizeistation Eschborn konnte bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer mittels Drogenschnelltest festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain sowie Meth-Amphetaminen stand. Zudem wurde ein Atemalkoholwert von 0,77 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zwecks Blutentnahme durch einen Polizeiarzt zur Polizeistation sistiert und im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Örtlichkeit: 65824 Schwalbach am Taunus, Ostring

Zeit: Freitag, 08.03.2024, 21:30 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 13:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß im oben genannten Zeitraum vermutlich beim Ein-/Ausparken auf einem Parkplatz des Ostrings gegen den geparkten silbernen Mercedes der Geschädigten. Durch den Zusammenstoß wurde das geparkte Fahrzeug beschädigt. Der oder die Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Örtlichkeit: 65843 Sulzbach (Taunus), Parkhaus Main-Taunus-Zentrum

Zeit: Samstag, 09.03.2024, 13:20 Uhr bis Samstag, 09.03.2024, 17:29 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen BMW X1 im Untergeschoss des Parkhauses im Main-Taunus-Zentrum zum oben genannten Zeitpunkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken das geparkte Fahrzeug des Geschädigten und verursachte dadurch Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der oder die Fahrzeugführerin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation Hofheim am Taunus unter der Telefonnummer 06192/2079-0 zu melden.

Festnahme nach Geldautomatensprengung in Kelkheim am 8. März 2024

Gemeinsame Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, des Hessischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Westhessen

In der Nacht von Donnerstag, den 7. März 2024 auf Freitag, den 8. März 2024 kam es gegen 5.00 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis). Durch die Explosion, die mittels Einleitung eines Gasgemisches herbeige-führt wurde, entstand am Geldautomaten ein hoher Sachschaden. Bargeld aus dem Geldautomaten konnten die Täter nicht entwenden.

Aufgrund von zügig eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Rahmen des Einsatz- und Fahndungskonzeptes der hessischen Polizei mit einer Großfahndung, konnte zunächst das von den Tätern für die Anfahrt und die Flucht verwendete Fahrzeug aufgefunden und anschließend in den Abendstunden des 8. März ein dringend Tat-verdächtiger durch Kräfte des Hessischen Landeskriminalamtes und des Polizeiprä-sidiums Westhessen festgenommen werden.

Bei dem festgenommenen Beschuldigten handelt es sich um einen 34-jährigen togoischen Staatsangehörigen, der bereits vom Landgericht Gießen am 11. Juni 2021 wegen einer Geldautomatensprengung und der Verabredung zu einer – weiteren – solchen Straftat zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt wurde und diese bis Juli 2023 vollständig verbüßt hat. Er wird auf Antrag der Generalstaatsan-waltschaft Frankfurt am Main dem Haftrichter am Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt werden, der über die Anordnung von Untersuchungshaft zu entscheiden hat. Die Fahndung nach einem weiterem Tatverdächtigen dauert an.

Ebenfalls in der Nacht zum 8. März konnte eine Sprengung in Mörfelden-Walldorf durch das Einsatzkonzept der Polizei vereitelt werden. Die Täter hatten bereits Sprengstoff und Zündschnüre ausgelegt. Sie ergriffen die Flucht, als sie einen Strei-fenwagen der Polizei erkannten.

Im Jahr 2024 kam es in Hessen bislang zu 9 Geldautomatensprengungen, in 4 Fäl-len konnten die Täter insgesamt rund 228.000 Euro Bargeld aus den Automaten er-beuten. Die Höhe des verursachten Sachschadens mit knapp 2,5 Mio. Euro ist enorm und übersteigt die des Stehlgutes bei Weitem.

Die Ermittlungen wegen Geldautomatensprengungen werden in Hessen zentral und in enger Zusammenarbeit durch die BAO effectus der hessischen Polizei und der Task-Force-Einheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die Eingreif-reserve, geführt. In den Ermittlungs- und Strafverfahren der Generalstaatsanwalt-schaft Frankfurt am Main befinden sich derzeit 22 festgenommene mutmaßliche Geldautomatensprenger in Untersuchungshaft. Seit Gründung der BAO effectus und Implementierung des Einsatz- und Fahndungskonzeptes der hessischen Polizei konnten bereits mehr als 80 Tatverdächtige ermittelt werden, davon allein 31 im Jahr 2023. Zudem ist es gelungen, seit 2023 insgesamt 18 Personen – davon 5 in diesem Jahr – auf frischer Tat oder kurz nach der einer Geldautomatensprengung festzunehmen.