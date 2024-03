Wiesbaden: Die Polizei-News

Pkw-Aufbrecher unterwegs,

Wiesbaden, Stadtbereich, Montag, 04.03.2024 bis Sonntag 10.03.2024

(mb)Zwischen Montag und Sonntag waren im Wiesbadener Stadtgebiet Pkw-Aufbrecher

unterwegs und haben bei insgesamt vier registrierten Fahrzeugaufbrüchen Schaden

verursacht. In allen Fällen hatten es die Täter auf Arbeitsmaschinen und

Werkzeuge abgesehen. Um an das Diebesgut zu gelangen, gingen die Täter zumeist

die Scheiben der Firmenfahrzeuge an und beschädigten diese. Die Fahrzeuge waren

zum jeweiligen Tatzeitraum am Elsässer Platz, in der Karl-Marx-Straße, in der

Nixenstraße und in der Freudenbergstraße abgestellt. In der Gesamtzahl beläuft

sich das Diebesgut auf einen Wert von circa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

Tätersuche nach Raub,

Wiesbaden, Dotzheim, Dörrgasse, Freitag, 08.03.2024, 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr

(mb)Am Freitagabend wurde ein Wiesbadener von drei Unbekannten in

Wiesbaden-Dotzheim körperlich angegangen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen. Die drei Täter näherten sich dem Geschädigten zwischen 20 Uhr und

20.30 Uhr aus unterschiedlichen Richtungen und griffen diesen sofort an. Als der

33-jährige Geschädigte durch den Angriff zu Boden fiel, nahmen die Täter dessen

Portemonnaie an sich. Mit dem Diebesgut in den Händen entfernten sich die Täter

unerkannt vom Tatort. Alle Täter waren nach Angaben des Geschädigten 30 bis 35

Jahre alt, 1,80 m groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Ebenfalls

trugen die Täter wohl weiße Oberbekleidungen und schwarze Hosen, wovon eine eine

Jogginghose war. Einer der Täter hatte markant rot gelockte Haare. Die beiden

andern hatten kurze Haare. Der Geschädigten wurde glücklicherweise durch den

Angriff nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Einbruch in Imbissbude,

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee, Sonntag, 10.03.2024, 20.30 Uhr

(mb)Ein Unbekannter ist am Sonntagabend in eine Imbissbude in der Äppelallee

eingebrochen. Gegen 20.30 Uhr hebelte der Täter die Tür des Verkaufsstandes auf

und verschaffte sich somit Zutritt in das Innere, wo er weiterhin die Kasse

gewaltsam öffnete und Bargeld entwendete. Anschließend floh er unerkannt. Der

Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Täter war zwischen 25 bis 35

Jahren und etwa 1,80 m groß. Er trug ein kariertes Sweatshirt, schwarze

Handschuhe, eine helle Jogginghose und weiße Sneaker. Sachdienliche Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Fahrraddiebe zugange,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße und Philippsbergstraße, Freitag, 08.03.2024, bis

Sonntag, 09.03.2024

(mb)Zwischen Freitag und Sonntag waren im Wiesbadener Stadtgebiet Fahrraddiebe

zugange. Hierbei wurden zwei Tatorte in der Marcobrunnerstraße und der

Philippsbergstraße bekannt. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der

Philippsbergstraße wurden in der Freitagnacht gleich zwei mittels Schloss

gesicherte Fahrräder entwendet. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um

hochwertiges Diebesgut, ein Rennrad und ein graues Pedelec der Marke Cube. Die

Räder werden in einem Gesamtwert von 6.000 Euro geschätzt. Aus einer Hofeinfahrt

in der Marcobrunnerstraße wurden in der Nacht zum Sonntag vier Fahrräder durch

unbekannte Täter entwendet. Neben zwei älteren Fahrrädern (ein blaues

Damen-Mountainbike und ein Hollandrad) wurden ein weißes Damen-Mountainbike der

Marke Cube und ein graues Herren-Mountainbike der Marke Bergamont entwendet. Die

vier Räder sollen einen Wert von insgesamt 1.750 Euro haben. Täterhinweise nimmt

das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 08.03.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024,

02:45 Uhr

(mb)Am Freitagabend hat die Polizei im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“

wieder verstärkt im Stadtgebiet kontrolliert. Im Laufe des Abends zwischen 19.00

Uhr und 02.45 Uhr haben die Beamten der Polizeidirektion Wiesbaden mehrere

Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die

Einsatzkräfte 76 Personen, wonach eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs

eröffnet wurde und zwei Drogenfunde zu verzeichnen waren. Die bisher nicht

zuzuordnenden Drogen konnten im ehemaligen Einkaufszentrum im Schelmengraben

sowie innerhalb der Waffenverbotszone in der Wiesbadner Innenstadt aufgefunden

und sichergestellt werden. Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs richtet sich

gegen eine polizeibekannte Person, die sich wiederholt widerrechtlich auf dem

Dach eines Einkaufszentrums am Wiesbadner Hauptbahnhof aufhielt. Die Polizei

wird durch derartige Kontrollen weiter regelmäßig und intensiv die Sicherheit

aller Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden sicherstellen.

Ergänzung zur Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 10.03.2024

Verkehrsunfall mit 62-jährigem Motorradfahrer, Mz-Kastel, Petersweg, Samstag,

09.03.2024, 14.04 Uhr

(mb)Der bei dem Unfall am Samstag im Petersweg in Mz-Kastel schwerstverletzte

62-Jährige ist mittlerweile im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die

Ermittlungen des regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden zu

dem tödlichen Verkehrsunfall dauern an.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Flörsheim, Bundeautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 13:10 Uhr

(wie) Am Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 66 bei Flörsheim zwei

Personen verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Audi den linken von

drei Fahrstreifen der A 66 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle

Hofheim-Marxheim kam es zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden VW einer

62-Jährigen. Der VW wurde dadurch nach rechts geschleudert und kollidierte noch

mit einem Erdwall. Der Audi prallte zunächst gegen die Mittelbetonschutzmauer

und schleuderte dann auch nach rechts. Bei der Kollision wurden beide

Beteiligten verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in Krankenhäuser brachte.

Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 70.000 EUR, beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob der VW vor

dem Unfall die Spur gewechselt hat und weshalb es zu der Kollision kam. Hinweise

werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegengenommen.

Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag,

10.03.2024, 08:55 Uhr

(wie) Ein Mann ist am Sonntagmorgen bei Wiesbaden von der Autobahn abgekommen

und verletzt worden. Der 34-Jährige befuhr mit einem Ford die A 66 auf dem

mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim. Hierbei kam er aus bisher

ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der

Mittelschutzplanke, schleuderte dann nach rechts und prallte schließlich gegen

die Außenschutzplanke. Von dort wieder abgewiesen kam der stark beschädigte Ford

dann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei ließ den Pkw

abschleppen und schätzt den Sachschaden auf über 23.000 EUR.

Betrunken in Baustelle verunfallt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer auf

der A 66 bei Wiesbaden einen Unfall in einer Baustelle verursacht. Der

29-Jähgrige befuhr mit einem Audi die A 66 in Richtung Rüdesheim, obwohl er

unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Baustelle der Salzbachtalbrücke

kollidierte er deshalb mit mehreren Warnbaken und beschädigte die

Baustelleneinrichtung wie auch seinen Pkw erheblich. Am Ende der Baustelle

stellte er den nicht mehr fahrtauglichen Audi ab und entfernte sich zu Fuß. Beim

Erblicken des schnell eintreffenden Streifenwagens der Autobahnpolizei kehrte er

jedoch zum Fahrzeug zurück. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4

Promille angezeigt hatte, nahmen die Beamten den Fahrer fest. Es wurde eine

Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Audi musste

abgeschleppt werden. Zwei nachfolgende Pkw wurden beim Überfahren der

Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt. Die Autobahnpolizei schätzt den

Schaden auf 17.000 EUR.

Meldungen vom Wochenende

Unbekannter Leichnam bei Wiesbaden-Igstadt aufgefunden

Wiesbaden (ots) – Zwischen Wiesbaden-Igstadt und Wiesbaden-Kloppenheim, Nahe

Kreisstraße 658, Sonntag, 10.03.2024, 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag wurde zwischen den Wiesbadener Stadtteilen Igstadt und

Kloppenheim ein unbekannter Leichnam aufgefunden. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen und den Umständen dauern derweil an.

Gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei über den Fund der toten Person nahe der

Kreisstraße 658, Gemarkung Igstadt, informiert. Sofort wurde die Kriminalpolizei

mit Spezialistinnen und Spezialisten der Spurensicherung zum Fundort entsandt,

welche erste Ermittlungen einleiteten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch

keine Angaben zum Alter, dem Geschlecht sowie den Umständen des Todes gemacht

werden. Bei den ersten Maßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die

Kriminalpolizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Weitergehende Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht

gegeben werden, wir bitten daher von Rückfragen abzusehen.

Polizeibeamte angegriffen und verletzt, Wiesbaden-Biebrich,

Riehlstraße, Freitag, 08.03.2024, 22:05 Uhr

(akl) Am Freitagabend wurden zwei Polizeibeamte des Biebricher Reviers gegen

22.05 Uhr in der Riehlstraße von einem 28 Jahre alten Mann tätlich angegriffen.

Nachdem zunächst nur eine Ruhestörung und zu Boden geschleudertes Glas der

Kontrollanlass war, richtete der Mann plötzlich seine Aggression gegen die

Polizeibeamten. Seiner Fesselung widersetzte er sich durch Treten und Schlagen

und verletzte dabei die beiden Beamten. Bei dem 28-Jährigen wurde eine

Blutentnahme durchgeführt und er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er muss

sich nun in einem Ermittlungsverfahren für seine Handlungen verantworten.

Küchenbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Westend, Wiesbaden,

Wellritzstraße, Samstag, 09.03.2024, 18:45 Uhr

(jul) Am Samstagabend kam es im Wiesbadener Westend in der Wellritzstraße zu

einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus mit erheblichem Sachschaden.

Gegen 18:45 Uhr wurden der Polizei und der Feuerwehr durch mehrere Anwohner der

Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wellritzstraße mitgeteilt. Durch die

Einsatzkräfte vor Ort konnte ein Küchenbrand in einem Restaurant im Erdgeschoss

des Wohnhauses bestätigt werden. Alle Anwohner hatten das Gebäude zu dieser Zeit

bereits selbständig verlassen.

Durch die Lüftungsvorrichtungen konnte sich der Brand im Dachgeschoss des

Wohnhauses ausbreiten, welches erheblich beschädigt wurde.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro im mittleren

fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Alle Anwohner konnten im Anschluss der Löscharbeiten gegen 20:00 Uhr in ihre

Wohnungen zurückkehren.

Ermittlungen zur Brandursache ergaben Hinweise auf einen technischen Defekt.

Brandstiftung kann derzeit ausgeschlossen werden.

Durch die Wiesbadener Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

62-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Mainz-Kastel,

Petersweg, Samstag, 09.03.2024, 14:04 Uhr

(jul) Am Samstagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im

Petersweg in Mainz-Kastel schwer verletzt.

Gegen 14:05 Uhr befuhr der 62-jährige Motorradfahrer mit einem weißen Roller den

Petersweg in Richtung Boelckestraße.

Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über

das Zweirad und geriet in den Gegenverkehr. Der 62-Jährige stieß dort frontal

mit einem entgegenkommenden schwarzen Kleinkraftrad zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt und

musste stationär in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert werden. Der 64-jährige

Fahrer des Kleinkraftrades erlitt bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzung

und konnte die Unfallstelle selbständig verlassen.

An den beiden beteiligten Zweirädern entstand erheblicher Sachschaden in der

Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

43-Jährige flüchtet alkoholisiert von der Unfallstelle, Wiesbaden,

Walkmühlstraße, Samstag, 09.03.2024, 14:30 Uhr (jul) Am Samstagmittag

verursachte eine 43-jährige PKW-Fahrerin in der Walkmühlstraße in Wiesbaden

mehrere Unfälle und flüchtete anschließend alkoholisiert von den Unfallstellen.

Gegen 14:30 Uhr versuchte die 43-jährige Fahrerin eines grauen VW Golfes in der

Walkmühlstraße rückwärts auszuparken. Dabei streifte die Frau zunächst einen

Baum. Beim anschließenden Rangieren fuhr die Dame noch mehrfach mit ihrem Pkw

gegen die dortige Grundstücksmauer.

Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, verließ die Frau die

Unfallstelle.

An dem Pkw, der Grundstücksmauer und dem Baum entstand erheblicher Sachschaden

in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch aufmerksame Zeugen konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelesen und der

Polizei mitgeteilt werden.

Die 43-jährige Frau konnte durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift stark

alkoholisiert angetroffen werden.

Nachdem sie die Streife zwecks weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein

Polizeirevier begleiten musste, muss sie sich nun in mehreren

Ermittlungsverfahren verantworten.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Freitag, 08.03.2024, 19:00 – 02:45 Uhr

(cho) In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden im Rahmen der Konzeption

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ wieder gemeinsame Kontrollen von Landes- und

Stadtpolizei statt. Auch zivile Beamte beteiligten sich an den Kontrollen.

Insgesamt konnten im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet an elf verschiedenen

Örtlichkeiten (u.a. Waffenverbotszone, Bahnhofsplatz, ehemaliges Einkaufszentrum

Schelmengraben, Reisinger Anlage, Warmer Damm) 76 Personen kontrolliert werden.

Dabei konnte in zwei Fällen Marihuana, einmal in geringer und einmal in nicht

geringer Menge, aufgefunden werden. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen

Hausfriedensbruchs aufgenommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden

eingeleitet. Bei den Kontrollen in der Waffenverbotszone konnten

erfreulicherweise keine gefährlichen Gegenstände festgestellt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vor Kind entblößt,

Eltville am Rhein, Erbach, Gartenstraße / Taunusstraße, Sonntag, 10.03.2023,

17:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist ein 11-Jähriger in Eltville-Erbach von einem

bislang Unbekannten sexuell bedrängt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am

Sonntagabend erschien der Junge in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei

der Polizei. Seinen Angaben nach sei er gegen 17:30 Uhr aus einer Regionalbahn

am Erbacher Bahnhof gestiegen, um in Richtung des Sportplatzes zu laufen. Auf

der Gartenstraße in Höhe der Taunusstraße sei er auf einen jungen Mann gestoßen,

welcher ihn unter einem Vorwand auf einen angrenzenden Feldweg gelockt habe.

Dort habe sich der Unbekannte plötzlich entblößt, der 11-Jährige lief sofort

davon. Es kam zu keinem körperlichen Kontakt zwischen dem Jungen und dem

Unbekannten.

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt, circa 1,60m bis 1,70m groß und von kräftiger

Statur gewesen sein. Er habe schwarze, kurze Haare und einen Bart gehabt sowie

akzentfrei deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer beigen Jogginghose

gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Übers Dach eingestiegen und Schmuck entwendet, Niedernhausen-Engenhahn,

Kranichweg, Freitag, 08.03.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 12:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in ein Wohnhaus im Niedernhausener

Ortsteil Engenhahn eingestiegen und haben Beute gemacht. Zu einem bislang

unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter das Grundstück im Kranichweg und

kletterten auf das Dach des dortigen Einfamilienhauses. Von dort aus

verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Obergeschoß des Wohnhauses und

durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Letztlich gelang ihnen mit

Schmuck im Gepäck unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegen.

Diebstahl von drei E-Bikes,

Kiedrich, Neue Heimat, Sonntag, 25.02.2024, 00:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024,

11:02 Uhr

(tm)Durch unbekannte Täter wurden in den vergangenen Wochen bei einem Einbruch

in Kiedrich aus einer Gartenhütte drei hochwertige E-Bikes im Wert von 15.000

Euro entwendet.

Im Zeitraum vom 25.02.2024 bis 10.03.2024 betraten die Langfinger das Grundstück

eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Neue Heimat“ und brachen anschließend

auf unbekannte Weise eine Gartenhütte auf. Daraus entwendeten sie drei E-Bikes

der Marke „Specialized“ in blau sowie mattschwarz. Zwei der Räder waren mit

einem Kettenschloss gesichert. Der Wert der entwendeten E-Bikes rechnet sich auf

circa 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville unter der

Telefonnummer: 06123/9090-0 entgegen.

Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen und Tasche entwendet, Rüdesheim am Rhein,

Berliner Straße, Sonntag, 10.03.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 07:05

Uhr

(tm)Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Rüdesheim in

einen PKW ein und erlangten Diebesgut. Die Diebe hatten es in der Berliner

Straße auf eine Sporttasche abgesehen und schlugen hierfür die Seitenscheibe des

dort geparkten Ford ein. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

100 Euro, das Diebesgut hat etwa einen Wert von 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Versammlung / Demonstration „Für Demokratie und

Vielfalt“, Kurhaus Bad Schwalbach Samstag, 09.03.2024 zwischen 13:00 Uhr und

16:00 Uhr

(mv)Samstagnachmittag fand im Stadtgebiet Bad Schwalbach eine Demonstration

unter dem Motto „Für Demokratie und Vielfalt“ statt. Zwischen 14:00 Uhr und

16:00 Uhr trafen sich bis zu 400 Personen, darunter viele Familien mit Kindern,

vor dem Kurhaus und liefen über die Adolfstraße zum Schmidtbergplatz, wo es zu

einer Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen, unter anderem durch den

Bürgermeister der Stadt Bad Schwalbach, kam. Die Versammlung verlief friedlich.

Für die Dauer der Versammlung wurde die Adolfstraße in Bad Schwalbach gesperrt.

Betrunken mit dem Auto überschlagen,

K690 zwischen Hohenstein-Hennethal und Aarbergen-Panrod, Sonntag, 10.03.2024,

02:20 Uhr

(mv)In der Nacht zum Sonntag kam ein alkoholisierter 21-jähriger Taunussteiner

mit seinem Opel auf der Kreisstraße zwischen Panrod und Hennethal von der Straße

ab und überschlug sich daraufhin mit dem Fahrzeug. Der junge Mann befuhr gegen

02:20 Uhr die K690 von Panrod nach Hennethal, als er in einer Kurve die

Kontrolle über seinen Opel verlor und sich in ein angrenzendes Feld überschlug.

Er wurde zunächst durch aufmerksam gewordene Verkehrsteilnehmer versorgt, bevor

er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und leicht verletzt in ein

Limburger Krankenhaus verbracht werden konnte. Im Krankenhaus ergab ein

Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Der Taunussteiner sieht sich nun mit

einem Strafverfahren konfrontiert. Ihm wurde Blut abgenommen und sein

Führerschein wurde sichergestellt.

Schlägerei vor Rüdesheimer Kneipe,

Grabenstraße, Rüdesheim am Rhein, Samstag, 09.03.2024, 04:30 Uhr

(jd)Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizeistation Rüdesheim

am Rhein nach einer Auseinandersetzung am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr. Die

Polizei in Rüdesheim erhielt telefonische Mitteilung, dass sich in der

Grabenstraße, in Höhe der Bar „LOGO“ mehrere Personen schlagen würden. Noch vor

Eintreffen der Streife hatten sich die unbekannten Beteiligten vom Ort des

Geschehens entfernt. Ein 49jähriger Mann konnte leicht verletzt im Nahbereich

angetroffen werden. Er erlitt Verletzungen im Gesicht. Zum derzeitigen

Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Die

Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Die Polizeistation Rüdesheim am

Rhein sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden

telefonisch unter 06722 – 9112 0 entgegengenommen.

PKW in Rüdesheim zerkratzt,

Adolf-Kolping-Straße, Rüdesheim am Rhein Freitag, 08.03.2024, 15:00 Uhr bis

Samstag, 09.03.2024, 09:00 Uhr

(jd)In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.03.2024 15:00 Uhr und Samstag, dem

09.03.2024 08:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der

Adolf-Kolping-Straße in Rüdesheim am Rhein einen parkenden PKW durch Zerkratzen

des Lackes. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 750,00 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich

telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722

9112 0 zu melden.

PKW in Oestrich-Winkel zerkratzt,

Rheingaustraße, Oestrich-Winkel, Freitag, 08.03.2024, 18:00 Uhr bis Samstag,

09.03.2024, 14:00 Uhr

(jd)In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.03.2024 18:00 Uhr und Samstag, dem

09.03.2024 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der Rheingaustraße in

Oestrich-Winkel einen parkenden PKW durch Zerkratzen des Lackes. Das Fahrzeug

stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz am Friedensplatz und wurde im

Frontbereich beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1500,00

Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche

den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten

sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer

06722 – 9112 0 zu melden

2 PKW in Niedernhausen-Oberseelbach zerkratzt, Zedernweg,

Niedernhausen-Oberseelbach, Donnerstag, 07.03.2024, 15:00 Uhr bis Freitag,

08.03.2024 17:00 Uhr

(mv)In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 07.03.2024, 15:00 Uhr und Freitag, dem

08.03.2024, 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter zwei Fahrzeuge im

Zedernweg in Oberseelbach. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge mit einem

spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich

mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 – 0 in Verbindung zu

setzen.

(mb)Zwischen Montag und Sonntag waren im Wiesbadener Stadtgebiet Pkw-Aufbrecher

unterwegs und haben bei insgesamt vier registrierten Fahrzeugaufbrüchen Schaden

verursacht. In allen Fällen hatten es die Täter auf Arbeitsmaschinen und

Werkzeuge abgesehen. Um an das Diebesgut zu gelangen, gingen die Täter zumeist

die Scheiben der Firmenfahrzeuge an und beschädigten diese. Die Fahrzeuge waren

zum jeweiligen Tatzeitraum am Elsässer Platz, in der Karl-Marx-Straße, in der

Nixenstraße und in der Freudenbergstraße abgestellt. In der Gesamtzahl beläuft

sich das Diebesgut auf einen Wert von circa 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei in

Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der

Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

Tätersuche nach Raub,

Wiesbaden, Dotzheim, Dörrgasse, Freitag, 08.03.2024, 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr

(mb)Am Freitagabend wurde ein Wiesbadener von drei Unbekannten in

Wiesbaden-Dotzheim körperlich angegangen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nun

nach Zeugen. Die drei Täter näherten sich dem Geschädigten zwischen 20 Uhr und

20.30 Uhr aus unterschiedlichen Richtungen und griffen diesen sofort an. Als der

33-jährige Geschädigte durch den Angriff zu Boden fiel, nahmen die Täter dessen

Portemonnaie an sich. Mit dem Diebesgut in den Händen entfernten sich die Täter

unerkannt vom Tatort. Alle Täter waren nach Angaben des Geschädigten 30 bis 35

Jahre alt, 1,80 m groß und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Ebenfalls

trugen die Täter wohl weiße Oberbekleidungen und schwarze Hosen, wovon eine eine

Jogginghose war. Einer der Täter hatte markant rot gelockte Haare. Die beiden

andern hatten kurze Haare. Der Geschädigten wurde glücklicherweise durch den

Angriff nur leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0611 / 3450 entgegen.

Einbruch in Imbissbude,

Wiesbaden, Biebrich, Äppelallee, Sonntag, 10.03.2024, 20.30 Uhr

(mb)Ein Unbekannter ist am Sonntagabend in eine Imbissbude in der Äppelallee

eingebrochen. Gegen 20.30 Uhr hebelte der Täter die Tür des Verkaufsstandes auf

und verschaffte sich somit Zutritt in das Innere, wo er weiterhin die Kasse

gewaltsam öffnete und Bargeld entwendete. Anschließend floh er unerkannt. Der

Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Täter war zwischen 25 bis 35

Jahren und etwa 1,80 m groß. Er trug ein kariertes Sweatshirt, schwarze

Handschuhe, eine helle Jogginghose und weiße Sneaker. Sachdienliche Hinweise

nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Fahrraddiebe zugange,

Wiesbaden, Marcobrunnerstraße und Philippsbergstraße, Freitag, 08.03.2024, bis

Sonntag, 09.03.2024

(mb)Zwischen Freitag und Sonntag waren im Wiesbadener Stadtgebiet Fahrraddiebe

zugange. Hierbei wurden zwei Tatorte in der Marcobrunnerstraße und der

Philippsbergstraße bekannt. Aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der

Philippsbergstraße wurden in der Freitagnacht gleich zwei mittels Schloss

gesicherte Fahrräder entwendet. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um

hochwertiges Diebesgut, ein Rennrad und ein graues Pedelec der Marke Cube. Die

Räder werden in einem Gesamtwert von 6.000 Euro geschätzt. Aus einer Hofeinfahrt

in der Marcobrunnerstraße wurden in der Nacht zum Sonntag vier Fahrräder durch

unbekannte Täter entwendet. Neben zwei älteren Fahrrädern (ein blaues

Damen-Mountainbike und ein Hollandrad) wurden ein weißes Damen-Mountainbike der

Marke Cube und ein graues Herren-Mountainbike der Marke Bergamont entwendet. Die

vier Räder sollen einen Wert von insgesamt 1.750 Euro haben. Täterhinweise nimmt

das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611 / 345 2440 entgegen.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 08.03.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, 09.03.2024,

02:45 Uhr

(mb)Am Freitagabend hat die Polizei im Rahmen des Programms „Sicheres Wiesbaden“

wieder verstärkt im Stadtgebiet kontrolliert. Im Laufe des Abends zwischen 19.00

Uhr und 02.45 Uhr haben die Beamten der Polizeidirektion Wiesbaden mehrere

Kontrollen im Wiesbadener Stadtgebiet durchgeführt. Insgesamt kontrollierten die

Einsatzkräfte 76 Personen, wonach eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs

eröffnet wurde und zwei Drogenfunde zu verzeichnen waren. Die bisher nicht

zuzuordnenden Drogen konnten im ehemaligen Einkaufszentrum im Schelmengraben

sowie innerhalb der Waffenverbotszone in der Wiesbadner Innenstadt aufgefunden

und sichergestellt werden. Das Verfahren wegen Hausfriedensbruchs richtet sich

gegen eine polizeibekannte Person, die sich wiederholt widerrechtlich auf dem

Dach eines Einkaufszentrums am Wiesbadner Hauptbahnhof aufhielt. Die Polizei

wird durch derartige Kontrollen weiter regelmäßig und intensiv die Sicherheit

aller Bürgerinnen und Bürger in Wiesbaden sicherstellen.

Ergänzung zur Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 10.03.2024

Verkehrsunfall mit 62-jährigem Motorradfahrer, Mz-Kastel, Petersweg, Samstag,

09.03.2024, 14.04 Uhr

(mb)Der bei dem Unfall am Samstag im Petersweg in Mz-Kastel schwerstverletzte

62-Jährige ist mittlerweile im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die

Ermittlungen des regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Wiesbaden zu

dem tödlichen Verkehrsunfall dauern an.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Zwei Verletzte bei Unfall auf A 66,

Flörsheim, Bundeautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 13:10 Uhr

(wie) Am Sonntag sind bei einem Verkehrsunfall auf der A 66 bei Flörsheim zwei

Personen verletzt worden. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Audi den linken von

drei Fahrstreifen der A 66 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle

Hofheim-Marxheim kam es zu einer Kollision mit dem vorausfahrenden VW einer

62-Jährigen. Der VW wurde dadurch nach rechts geschleudert und kollidierte noch

mit einem Erdwall. Der Audi prallte zunächst gegen die Mittelbetonschutzmauer

und schleuderte dann auch nach rechts. Bei der Kollision wurden beide

Beteiligten verletzt, weshalb der Rettungsdienst sie in Krankenhäuser brachte.

Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 70.000 EUR, beide Fahrzeuge

mussten abgeschleppt werden. Gegenstand der Ermittlungen ist nun, ob der VW vor

dem Unfall die Spur gewechselt hat und weshalb es zu der Kollision kam. Hinweise

werden unter der Rufnummer 0611/ 345-4140 entgegengenommen.

Von Fahrbahn abgekommen und verletzt, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag,

10.03.2024, 08:55 Uhr

(wie) Ein Mann ist am Sonntagmorgen bei Wiesbaden von der Autobahn abgekommen

und verletzt worden. Der 34-Jährige befuhr mit einem Ford die A 66 auf dem

mittleren der drei Fahrstreifen in Richtung Rüdesheim. Hierbei kam er aus bisher

ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der

Mittelschutzplanke, schleuderte dann nach rechts und prallte schließlich gegen

die Außenschutzplanke. Von dort wieder abgewiesen kam der stark beschädigte Ford

dann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der verletzte Fahrer wurde vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahnpolizei ließ den Pkw

abschleppen und schätzt den Sachschaden auf über 23.000 EUR.

Betrunken in Baustelle verunfallt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Sonntag, 10.03.2024, 04:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer auf

der A 66 bei Wiesbaden einen Unfall in einer Baustelle verursacht. Der

29-Jähgrige befuhr mit einem Audi die A 66 in Richtung Rüdesheim, obwohl er

unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Baustelle der Salzbachtalbrücke

kollidierte er deshalb mit mehreren Warnbaken und beschädigte die

Baustelleneinrichtung wie auch seinen Pkw erheblich. Am Ende der Baustelle

stellte er den nicht mehr fahrtauglichen Audi ab und entfernte sich zu Fuß. Beim

Erblicken des schnell eintreffenden Streifenwagens der Autobahnpolizei kehrte er

jedoch zum Fahrzeug zurück. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4

Promille angezeigt hatte, nahmen die Beamten den Fahrer fest. Es wurde eine

Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der Audi musste

abgeschleppt werden. Zwei nachfolgende Pkw wurden beim Überfahren der

Trümmerteile auf der Fahrbahn beschädigt. Die Autobahnpolizei schätzt den

Schaden auf 17.000 EUR.

Meldungen vom Wochenende

Unbekannter Leichnam bei Wiesbaden-Igstadt aufgefunden

Wiesbaden (ots) – Zwischen Wiesbaden-Igstadt und Wiesbaden-Kloppenheim, Nahe

Kreisstraße 658, Sonntag, 10.03.2024, 11:00 Uhr

(fh)Am Sonntagvormittag wurde zwischen den Wiesbadener Stadtteilen Igstadt und

Kloppenheim ein unbekannter Leichnam aufgefunden. Die Ermittlungen zu den

Hintergründen und den Umständen dauern derweil an.

Gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei über den Fund der toten Person nahe der

Kreisstraße 658, Gemarkung Igstadt, informiert. Sofort wurde die Kriminalpolizei

mit Spezialistinnen und Spezialisten der Spurensicherung zum Fundort entsandt,

welche erste Ermittlungen einleiteten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch

keine Angaben zum Alter, dem Geschlecht sowie den Umständen des Todes gemacht

werden. Bei den ersten Maßnahmen kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die

Kriminalpolizei ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Weitergehende Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht

gegeben werden, wir bitten daher von Rückfragen abzusehen.

Polizeibeamte angegriffen und verletzt, Wiesbaden-Biebrich,

Riehlstraße, Freitag, 08.03.2024, 22:05 Uhr

(akl) Am Freitagabend wurden zwei Polizeibeamte des Biebricher Reviers gegen

22.05 Uhr in der Riehlstraße von einem 28 Jahre alten Mann tätlich angegriffen.

Nachdem zunächst nur eine Ruhestörung und zu Boden geschleudertes Glas der

Kontrollanlass war, richtete der Mann plötzlich seine Aggression gegen die

Polizeibeamten. Seiner Fesselung widersetzte er sich durch Treten und Schlagen

und verletzte dabei die beiden Beamten. Bei dem 28-Jährigen wurde eine

Blutentnahme durchgeführt und er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er muss

sich nun in einem Ermittlungsverfahren für seine Handlungen verantworten.

Küchenbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Westend, Wiesbaden,

Wellritzstraße, Samstag, 09.03.2024, 18:45 Uhr

(jul) Am Samstagabend kam es im Wiesbadener Westend in der Wellritzstraße zu

einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus mit erheblichem Sachschaden.

Gegen 18:45 Uhr wurden der Polizei und der Feuerwehr durch mehrere Anwohner der

Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wellritzstraße mitgeteilt. Durch die

Einsatzkräfte vor Ort konnte ein Küchenbrand in einem Restaurant im Erdgeschoss

des Wohnhauses bestätigt werden. Alle Anwohner hatten das Gebäude zu dieser Zeit

bereits selbständig verlassen.

Durch die Lüftungsvorrichtungen konnte sich der Brand im Dachgeschoss des

Wohnhauses ausbreiten, welches erheblich beschädigt wurde.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro im mittleren

fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Alle Anwohner konnten im Anschluss der Löscharbeiten gegen 20:00 Uhr in ihre

Wohnungen zurückkehren.

Ermittlungen zur Brandursache ergaben Hinweise auf einen technischen Defekt.

Brandstiftung kann derzeit ausgeschlossen werden.

Durch die Wiesbadener Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

62-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Mainz-Kastel,

Petersweg, Samstag, 09.03.2024, 14:04 Uhr

(jul) Am Samstagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im

Petersweg in Mainz-Kastel schwer verletzt.

Gegen 14:05 Uhr befuhr der 62-jährige Motorradfahrer mit einem weißen Roller den

Petersweg in Richtung Boelckestraße.

Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über

das Zweirad und geriet in den Gegenverkehr. Der 62-Jährige stieß dort frontal

mit einem entgegenkommenden schwarzen Kleinkraftrad zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt und

musste stationär in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert werden. Der 64-jährige

Fahrer des Kleinkraftrades erlitt bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzung

und konnte die Unfallstelle selbständig verlassen.

An den beiden beteiligten Zweirädern entstand erheblicher Sachschaden in der

Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden

unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

43-Jährige flüchtet alkoholisiert von der Unfallstelle, Wiesbaden,

Walkmühlstraße, Samstag, 09.03.2024, 14:30 Uhr (jul) Am Samstagmittag

verursachte eine 43-jährige PKW-Fahrerin in der Walkmühlstraße in Wiesbaden

mehrere Unfälle und flüchtete anschließend alkoholisiert von den Unfallstellen.

Gegen 14:30 Uhr versuchte die 43-jährige Fahrerin eines grauen VW Golfes in der

Walkmühlstraße rückwärts auszuparken. Dabei streifte die Frau zunächst einen

Baum. Beim anschließenden Rangieren fuhr die Dame noch mehrfach mit ihrem Pkw

gegen die dortige Grundstücksmauer.

Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, verließ die Frau die

Unfallstelle.

An dem Pkw, der Grundstücksmauer und dem Baum entstand erheblicher Sachschaden

in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch aufmerksame Zeugen konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelesen und der

Polizei mitgeteilt werden.

Die 43-jährige Frau konnte durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift stark

alkoholisiert angetroffen werden.

Nachdem sie die Streife zwecks weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein

Polizeirevier begleiten musste, muss sie sich nun in mehreren

Ermittlungsverfahren verantworten.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0

entgegen.

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Freitag, 08.03.2024, 19:00 – 02:45 Uhr

(cho) In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden im Rahmen der Konzeption

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ wieder gemeinsame Kontrollen von Landes- und

Stadtpolizei statt. Auch zivile Beamte beteiligten sich an den Kontrollen.

Insgesamt konnten im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet an elf verschiedenen

Örtlichkeiten (u.a. Waffenverbotszone, Bahnhofsplatz, ehemaliges Einkaufszentrum

Schelmengraben, Reisinger Anlage, Warmer Damm) 76 Personen kontrolliert werden.

Dabei konnte in zwei Fällen Marihuana, einmal in geringer und einmal in nicht

geringer Menge, aufgefunden werden. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen

Hausfriedensbruchs aufgenommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden

eingeleitet. Bei den Kontrollen in der Waffenverbotszone konnten

erfreulicherweise keine gefährlichen Gegenstände festgestellt werden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vor Kind entblößt,

Eltville am Rhein, Erbach, Gartenstraße / Taunusstraße, Sonntag, 10.03.2023,

17:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag ist ein 11-Jähriger in Eltville-Erbach von einem

bislang Unbekannten sexuell bedrängt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am

Sonntagabend erschien der Junge in Begleitung eines Erziehungsberechtigten bei

der Polizei. Seinen Angaben nach sei er gegen 17:30 Uhr aus einer Regionalbahn

am Erbacher Bahnhof gestiegen, um in Richtung des Sportplatzes zu laufen. Auf

der Gartenstraße in Höhe der Taunusstraße sei er auf einen jungen Mann gestoßen,

welcher ihn unter einem Vorwand auf einen angrenzenden Feldweg gelockt habe.

Dort habe sich der Unbekannte plötzlich entblößt, der 11-Jährige lief sofort

davon. Es kam zu keinem körperlichen Kontakt zwischen dem Jungen und dem

Unbekannten.

Der Täter soll etwa 20 Jahre alt, circa 1,60m bis 1,70m groß und von kräftiger

Statur gewesen sein. Er habe schwarze, kurze Haare und einen Bart gehabt sowie

akzentfrei deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer beigen Jogginghose

gewesen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Übers Dach eingestiegen und Schmuck entwendet, Niedernhausen-Engenhahn,

Kranichweg, Freitag, 08.03.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024, 12:15 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in ein Wohnhaus im Niedernhausener

Ortsteil Engenhahn eingestiegen und haben Beute gemacht. Zu einem bislang

unbekannten Zeitpunkt betraten die Täter das Grundstück im Kranichweg und

kletterten auf das Dach des dortigen Einfamilienhauses. Von dort aus

verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Obergeschoß des Wohnhauses und

durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Letztlich gelang ihnen mit

Schmuck im Gepäck unbemerkt die Flucht.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0

entgegen.

Diebstahl von drei E-Bikes,

Kiedrich, Neue Heimat, Sonntag, 25.02.2024, 00:00 Uhr bis Sonntag, 10.03.2024,

11:02 Uhr

(tm)Durch unbekannte Täter wurden in den vergangenen Wochen bei einem Einbruch

in Kiedrich aus einer Gartenhütte drei hochwertige E-Bikes im Wert von 15.000

Euro entwendet.

Im Zeitraum vom 25.02.2024 bis 10.03.2024 betraten die Langfinger das Grundstück

eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Neue Heimat“ und brachen anschließend

auf unbekannte Weise eine Gartenhütte auf. Daraus entwendeten sie drei E-Bikes

der Marke „Specialized“ in blau sowie mattschwarz. Zwei der Räder waren mit

einem Kettenschloss gesichert. Der Wert der entwendeten E-Bikes rechnet sich auf

circa 15.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville unter der

Telefonnummer: 06123/9090-0 entgegen.

Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen und Tasche entwendet, Rüdesheim am Rhein,

Berliner Straße, Sonntag, 10.03.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 11.03.2024, 07:05

Uhr

(tm)Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in Rüdesheim in

einen PKW ein und erlangten Diebesgut. Die Diebe hatten es in der Berliner

Straße auf eine Sporttasche abgesehen und schlugen hierfür die Seitenscheibe des

dort geparkten Ford ein. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

100 Euro, das Diebesgut hat etwa einen Wert von 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Versammlung / Demonstration „Für Demokratie und

Vielfalt“, Kurhaus Bad Schwalbach Samstag, 09.03.2024 zwischen 13:00 Uhr und

16:00 Uhr

(mv)Samstagnachmittag fand im Stadtgebiet Bad Schwalbach eine Demonstration

unter dem Motto „Für Demokratie und Vielfalt“ statt. Zwischen 14:00 Uhr und

16:00 Uhr trafen sich bis zu 400 Personen, darunter viele Familien mit Kindern,

vor dem Kurhaus und liefen über die Adolfstraße zum Schmidtbergplatz, wo es zu

einer Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen, unter anderem durch den

Bürgermeister der Stadt Bad Schwalbach, kam. Die Versammlung verlief friedlich.

Für die Dauer der Versammlung wurde die Adolfstraße in Bad Schwalbach gesperrt.

Betrunken mit dem Auto überschlagen,

K690 zwischen Hohenstein-Hennethal und Aarbergen-Panrod, Sonntag, 10.03.2024,

02:20 Uhr

(mv)In der Nacht zum Sonntag kam ein alkoholisierter 21-jähriger Taunussteiner

mit seinem Opel auf der Kreisstraße zwischen Panrod und Hennethal von der Straße

ab und überschlug sich daraufhin mit dem Fahrzeug. Der junge Mann befuhr gegen

02:20 Uhr die K690 von Panrod nach Hennethal, als er in einer Kurve die

Kontrolle über seinen Opel verlor und sich in ein angrenzendes Feld überschlug.

Er wurde zunächst durch aufmerksam gewordene Verkehrsteilnehmer versorgt, bevor

er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und leicht verletzt in ein

Limburger Krankenhaus verbracht werden konnte. Im Krankenhaus ergab ein

Alkoholtest einen Wert von über 1 Promille. Der Taunussteiner sieht sich nun mit

einem Strafverfahren konfrontiert. Ihm wurde Blut abgenommen und sein

Führerschein wurde sichergestellt.

Schlägerei vor Rüdesheimer Kneipe,

Grabenstraße, Rüdesheim am Rhein, Samstag, 09.03.2024, 04:30 Uhr

(jd)Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizeistation Rüdesheim

am Rhein nach einer Auseinandersetzung am Samstagmorgen gegen 04:30 Uhr. Die

Polizei in Rüdesheim erhielt telefonische Mitteilung, dass sich in der

Grabenstraße, in Höhe der Bar „LOGO“ mehrere Personen schlagen würden. Noch vor

Eintreffen der Streife hatten sich die unbekannten Beteiligten vom Ort des

Geschehens entfernt. Ein 49jähriger Mann konnte leicht verletzt im Nahbereich

angetroffen werden. Er erlitt Verletzungen im Gesicht. Zum derzeitigen

Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Die

Hintergründe zu der Tat sind bislang unklar. Die Polizeistation Rüdesheim am

Rhein sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden

telefonisch unter 06722 – 9112 0 entgegengenommen.

PKW in Rüdesheim zerkratzt,

Adolf-Kolping-Straße, Rüdesheim am Rhein Freitag, 08.03.2024, 15:00 Uhr bis

Samstag, 09.03.2024, 09:00 Uhr

(jd)In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.03.2024 15:00 Uhr und Samstag, dem

09.03.2024 08:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der

Adolf-Kolping-Straße in Rüdesheim am Rhein einen parkenden PKW durch Zerkratzen

des Lackes. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 750,00 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche den Vorfall

beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten sich

telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer 06722 – 9112 0 zu melden.

PKW in Oestrich-Winkel zerkratzt,

Rheingaustraße, Oestrich-Winkel, Freitag, 08.03.2024, 18:00 Uhr bis Samstag,

09.03.2024, 14:00 Uhr

(jd)In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.03.2024 18:00 Uhr und Samstag, dem

09.03.2024 14:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter in der Rheingaustraße in

Oestrich-Winkel einen parkenden PKW durch Zerkratzen des Lackes. Das Fahrzeug

stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz am Friedensplatz und wurde im

Frontbereich beschädigt. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1500,00

Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, welche

den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten

sich telefonisch bei der Polizeistation Rüdesheim am Rhein unter der Rufnummer

06722 – 9112 0 zu melden

2 PKW in Niedernhausen-Oberseelbach zerkratzt, Zedernweg,

Niedernhausen-Oberseelbach, Donnerstag, 07.03.2024, 15:00 Uhr bis Freitag,

08.03.2024 17:00 Uhr

(mv)In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 07.03.2024, 15:00 Uhr und Freitag, dem

08.03.2024, 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter zwei Fahrzeuge im

Zedernweg in Oberseelbach. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge mit einem

spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Täter liegen nicht vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich

mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394 – 0 in Verbindung zu

setzen.