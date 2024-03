Bergstrasse

Bürstadt-Bobstadt: Vor Polizei geflüchtet / 17-Jähriger am Steuer

Bürstadt-Bobstadt (ots) – Die Verkehrskontrolle eines 17-jährigen Fahrers

mündete am Sonntagabend (10.3.) in einer Blutentnahme auf der Polizeistation in

Lampertheim.

Gegen 21.45 Uhr beabsichtige die Streife einen Wagen auf der Wormser Straße zu

kontrollieren. Der zu kontrollierende Fahrer reagierte nicht auf die

Anhaltesignale der Polizei, sondern entschloss sich mit dem Wagen zu

beschleunigen. Im Rahmen seines Fluchtmanövers fuhr er gegen ein Garagentor und

kam dort zum Stehen. Das mit vier Personen besetzte Fahrzeug, konnte im

Anschluss von den Beamtinnen und Beamten kontrolliert werden. Verletzt wurde

nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise niemand.

Wie sich im Rahmen der Kontrolle herausstellte, war der Wagenlenker 17 Jahre alt

und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin bestand der Verdacht, dass er

unter dem Einfluss von Drogen stand. Im Kofferraum des Autos stellten die

Ordnungshüter zudem 94 Gramm Cannabis sicher.

Bei dem Aufprall entstanden an der Garage und an darin befindlichen Fahrzeugen

Schäden, die auf circa 6000 Euro geschätzt werden.

Ob der 17-Jährige aufgrund seines nicht vorhandenen Führerscheins, seines

Drogenkonsums oder wegen dem Cannabis vor der Polizei flüchtete, muss noch

geprüft werden.

Lampertheim: Auto aufgebrochen/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Ein VW Golf, der auf dem Parkplatz „Wildbahn“ an der

Landesstraße 3110 parkte, ist am Montag (11.03.), in der Zeit zwischen 10.20 und

11.45 Uhr, von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht

worden. Nachdem sich die Täter über eine eingeschlagene Fahrzeugscheibe Zugang

zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Handtasche samt Inhalt

mitgehen.

Die Kripo in Heppenheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird

an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06252/7060, erbeten.

Bensheim: Drei Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Bensheim (ots) – Drei Autofahrer müssen sich nach Verkehrskontrollen am Freitag

(8.3.) wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in eingeleiteten

Verfahren strafrechtlich verantworten.

Zivilfahnder stoppten gegen 13 Uhr einen 33-Jährigen auf der Autobahn 5 bei

Bensheim. Im Zuge der Kontrolle händigte er den Polizisten einen spanischen

Führerschein aus. Ermittlungen ergaben jedoch, dass dieser keine Gültigkeit

besitzt. Die Fahrt war damit unfreiwillig zu Ende. Da der Fahrer keinen festen

Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500

Euro aufbringen. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

Ebenfalls in einem Verfahren muss sich ein 31-Jähriger nach einer Kontrolle in

der Werner-von-Siemens-Straße verantworten. Er war auf einem Mofa unterwegs. Bei

der Nachfahrt bemerkten die Zivilpolizisten jedoch, dass er 35 km/h anstelle der

erlaubten 25 km/h auf dem Tacho hatte. Die Streife stoppte den Mann aus Lorsch.

Bei einer anschließenden Überprüfung konnte mit dem Mofa sogar eine

Geschwindigkeit von 48 km/h erreicht werden. Es folgte die vorläufige Festnahme

und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Vorläufig festgenommen wurde auch ein 24-Jähriger, der gegen 14.15 Uhr in der

Schwanheimer Straße angehalten wurde. Der Bensheimer konnte keinen Führerschein

vorweisen, zudem sei seine türkische Fahrerlaubnis nicht mehr gültig. Die Fahrt

war damit zu Ende, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder

entlassen. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der 24 Jahre alte Mann jetzt

strafrechtlich verantworten.

Viernheim: Metalldiebe auf Firmengelände

Viernheim (ots) – Metalldiebe haben in der Zeit zwischen Samstagvormittag

(09.03.) und Montagmorgen (11.03.) das Gelände einer Firma in der

Alfred-Nobel-Straße heimgesucht und sich anschließend Zugang in eine dortige

Lagerhalle verschafft. Die ungebetenen Besucher haben aus der Halle sechs

Trommeln Kupferdraht und mehrere hundert verzinkte Stahl-Klauen gestohlen. Der

Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere zehntausend Euro. Die

Diebe flüchteten unerkannt mit ihrer Beute vom Tatort.

Wer hierzu Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06252/7060

an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22).

Pfungstadt: Bewohnerin ertappt Einbrecher / Wer kann Hinweise zu den Flüchtigen geben?

Pfungstadt (ots) – Nachdem sich ein bislang unbekanntes Duo am Freitagabend

(8.3.) Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße

verschaffte, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Gegen 20 Uhr gelang es den

Kriminellen unter Anwendung von Gewalt die Terrassentür zu öffnen. Auf der Suche

nach Beute durchwühlten sie im Anschluss die Wohnung. Offenbar rechneten die

Kriminellen nicht mit der Bewohnerin. Als sie diese bemerkten, flüchteten sie

umgehend.

Einer des Duos soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er hatte

dunkle Haare und trug eine hellgraue Stoffjacke. Sein Komplize soll um die 30

Jahre alt und auch zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er trug eine

dunkelblaue Jacke, ein hellblaues Shirt, eine blaue Jeans und schwarze

Handschuhe. Er führte einen grauen Rucksack mit sich. Auf dem Kopf hatte er eine

graue Basecap der Marke „Nike“. Sein Gesicht wurde als schmal beschrieben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Wer

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/2 in

Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Neckarsteinach (ots) – Am Sonntag (10.03.) gegen 14:20 Uhr kam es auf der B37

zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach zu einem Verkehrsunfall bei dem drei

Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 91-jähriger

Wagenlenker aus Neckargemünd mit seinem Auto die B37 in Richtung Neckarsteinach

als er plötzlich einen medizinischen Notfall hatte. Infolgedessen kam der

91-Jährige mit seinem Fahrzeug zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

der Leitplanke. Anschließend fuhr das Fahrzeug des Herren zudem noch einem

61-jährigen Wagenlenker aus Oberzent auf und kollidierte mit diesem. Schließlich

querte das Fahrzeug die Gegenfahrbahn und kam im dortigen Straßengraben zum

Stehen.

Das Fahrzeug des 61-Jährigen hingegen kam letztlich quer auf der Fahrbahn zum

Stehen. Beide Fahrer, sowie eine 90-jährige Beifahrerin des 91-Jährigen wurden

bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B37 musste für die Unfallaufnahme für ca. eineinhalb Stunden voll gesperrt

werden. Vor Ort waren eine Streife der PSt. Wald-Michelbach, eine Streife aus

Baden-Württemberg, die Feuerwehr Neckarsteinach, drei RTW, ein NAW, sowie die

DLRG im Einsatz. Zusätzlich war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Lorsch, Zeugen gesucht

Lorsch (ots) – Am Samstag, den 09.03.2024, ereignete sich gegen 18:00 Uhr in

Lorsch, Lagerfeldstraße 2 ein Verkehrsunfall mit anschließender

Verkehrsunfallflucht. Ein an der Straße geparktes Auto wurden durch ein bisher

noch nicht ermitteltes Fahrzeug angefahren und dabei beschädigt. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 2500 Euro. Der unfallverursachende Fahrzeugführer entfernte

sich daraufhin unerlaubter Weise von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem

Unfall geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter

TelNr.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit mehreren Verletzten

Fürth (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es

am Samstagmittag (09.03.), gegen 14:50 Uhr, auf der Heppenheimer Straße in

Fürth. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine Fahrzeugführerin mit

drei Mitfahrerinnen die Heppenheimer Straße und musste an der Kreuzung

Ellenbacher Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender

Verkehrsteilnehmer sah dies, samt seinen drei Mitfahrern zu spät und fuhr nahezu

ungebremst auf das vor ihnen befindliche Fahrzeug. Im Zuge des Unfalls wurden

zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer des auffahrenden

Fahrzeugs sowie seinen drei Mitfahrern deutlicher Alkoholgeruch durch die

Polizeistreife festgestellt werden. Bei dem Fahrer zeigte ein Atemalkoholtest

1,45 Promille, weshalb dieser eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste.

Einen Führerschein besaß der Fahrer ebenfalls nicht. Ihn wird nun ein

Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren

ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrlässiger Körperverletzung erwarten. Während der

Unfallaufnahme musste die Heppenheimer Straße (B38 / B460) für 45 Minuten voll

gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Lorsch: Nach Unfall mit einem leicht Verletzten auf der A67/Autobahnpolizei sucht weitere Zeugen

Lorsch (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es

am Freitag (08.03.), gegen 13:20 Uhr, auf der A67 zwischen den Anschlussstelle

Lorsch und Gernsheim. Zum Unfallzeitpunkt stockte der Verkehr auf der A67 in

nördlicher Richtung plötzlich, wodurch mehrere Fahrzeuge zum Teil stark bremsen

mussten. Infolge dessen überschlug sich ein weißer Pkw und kollidierte mit einem

weiteren Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache.

Zur weiteren Klärung des Unfallgeschehens suchen die Beamtinnen und Beamten der

Autobahnpolizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder anderweitig

relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, die der Polizei

bei der Rekonstruktion des Unfalls weiterhelfen können. Sie werden gebeten, sich

mit der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Telefonnummer 06151/8756-0 in

Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Darmstadt: Über 80 Fahrzeuge kontrolliert / Polizei nimmt Verkehrsteilnehmer unter die Lupe

Darmstadt (ots) – Mehrere Beamtinnen und Beamte nahmen am Freitag (8.3.) in der

Rüdesheimer Straße über 80 Fahrzeuge unter die Lupe. Hierbei wurde insbesondere

die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer überprüft.

Insgesamt standen fünf Verkehrsteilnehmer im Alter von 20 bis 38 Jahren unter

dem Einfluss von Drogen. Die durchgeführten Drogentests reagierten positiv auf

THC. Alle fünf Personen mussten im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen

lassen.

Auch ein 23 Jahre alter Wagenlenker wird sich in einem Ermittlungsverfahren

verantworten müssen. Er konnte der Streife keinen gültigen Führerschein

vorlegen, sodass seine Fahrt an dieser Stelle endete.

Diebstahl von Kupfer durch Streife vereitelt

Darmstadt (ots) – Am Sonntag (11.03.) gegen 03:40 Uhr stehlen noch Unbekannte

diverse Kupferplatten von einem Kirchendach in Eberstadt. Mindestens zwei

unbekannte Täter montieren die Metallplatten von der Verkleidung des Gebäudes ab

und lagern diese in einem Auto. Die anfahrende Streife konnte ein

unverschlossenes Auto im Tatort feststellen und dort einige Kupferplatten

feststellen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Unbekannten müssen sich nun

einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen dem besonders schweren Fall des

Diebstahls stellen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt

haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der

Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

Luisencenter wegen Reizgas geräumt

Darmstadt (ots) – Am Samstagabend (09.03.2024) gegen 17.20 Uhr musste das

Luisencenter in Darmstadt durch den Sicherheitsdienst und die Feuerwehr geräumt

werden, weil ein bislang Unbekannter im Erdgeschoss Reizgas versprühte, das sich

über alle Ebenen verteilte. Mehrere anwesende Besucher klagten über

Atemwegsbeschwerden und verließen fluchtartig das Gebäude. Den Rettungskräften

wurden zehn Besucher des Centers und zwei eingesetzte Polizeibeamte als leicht

verletzt bekannt. Sie konnten nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen

werden und die Polizisten ihren Dienst fortsetzen. Gegen 18.15 Uhr war das

Gebäude nach Betrieb einer Lüftungsanlage wieder schadstofffrei und konnte

freigegeben werden.

Die Polizei hat die Ermittlung nach dem Verursacher aufgenommen. Wer etwas

Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter

06151-96941110 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt/Semd: Auf Elektroschrott abgesehen / Polizei nimmt 45-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Groß-Umstadt (ots) – Am Sonntagmorgen (10.3.) rief ein Diebstahl auf einem

Wertstoffhof in der Dieburger Straße die Polizei auf den Plan. Gegen 7.30 Uhr

alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei, weil sich ein Mann unberechtigt

Zugang zum Gelände verschaffte. Sofort begaben sich die Ordnungshüter zum

Einsatzort. Der 45 Jahre alte Tatverdächtige konnte von der Streife noch beim

Durchwühlen des Elektroschrotts festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung

konnten die Beamtinnen und Beamten unter anderem einen Taschenrechner

feststellen, den er nach aktuellen Erkenntnissen zuvor entwendet hat. Der

45-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des

besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

Ober-Ramstadt/Wembach-Hahn: Heuwender geklaut / Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Zwischen Samstagabend (9.3.) und Sonntagmorgen (10.3.)

haben bislang Unbekannte auf einem Ackergrundstück in der Schloßstraße einen

Heuwender geklaut. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Kriminellen das

auffällig rot-weiß-gelbe Modell „HIT 4.54“ mit einem landwirtschaftlichen

Fahrzeug abtransportiert haben. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehrere

Tausend Euro. Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise

zum Lagerort des gestohlenen Heuwenders geben kann, wird gebeten, sich bei der

Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Münster-Altheim: Packstation im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots) – Eine Packstation am Bahnhof in der Münsterer Straße geriet in

das Visier Krimineller. Bemerkt wurde die Tat am Sonntag (10.3.), woraufhin die

Polizei informiert wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sich die bislang

Unbekannten an mehreren Fächern gewaltsam zu schaffen. Ihnen gelang es, drei

Fächer zu öffnen. Was genau sie entwendeten und wie hoch die Schäden insgesamt

sind, muss noch geprüft werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Rufnummer

06071/96560 zu melden.

Darmstadt: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Darmstadt (ots) – Am Sonntag, den 10.03.2024, kam es gegen 15:50 Uhr an der

Kreuzung Martin-Luther-King-Ring Ecke Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall

zwischen einem PKW und einer Straßenbahn, bei dem zwei Personen leicht verletzt

wurden.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes den

Martin-Luther-King-Ring stadteinwärts. An der Kreuzung Martin-Luther-King-Ring

Ecke Frankfurter Straße missachtete der Fahrer die Rotlicht zeigende Ampel und

fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer aus

Arheilgen kommenden Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß wurden der 44-jährige

Fahrer und sein 13 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt und nach medizinischer

Versorgung vor Ort in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am PKW und der

Straßenbahn entstand Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Im Zuge der

Unfallaufnahme sowie Abschlepparbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen

im Bereich der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben

können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-41310 beim 3.

Polizeirevier Darmstadt zu melden.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Präventionsstände „Sichere Innenstadt“ – Fachleute beraten Bürgerinnen und Bürger

Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen führen an zwei Terminen am 26. März und 9. April gezielte Präventionsstände auf dem Rüsselsheimer Markplatz durch und beraten Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen. Unter anderem zu den Themen Trick-, Taschen- und Ladendiebstählen sowie zu Zivilcourage stehen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten jeweils zwischen 9 Uhr und 12 Uhr beratend zur Verfügung. Daneben suchen Polizeikräfte auch gezielt betroffene Geschäfte auf, führen hier Aufklärungsgespräche mit den Inhaberinnen und Inhabern und teilen Informationsmaterialien aus.

Mörfelden-Wallldorf: Auseinandersetzung eskaliert – Schreckschusswaffe und Schlagstock sichergestellt

Am frühen Sonntagmorgen (10.3.) ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen vor einer Lokalität im Stadtteil Mörfelden eskaliert und hat mehrere Polizeistreifen auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 4 Uhr in der Dieselstraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die dann schließlich in einer Schlägerei ausarteten. Hierbei soll ein bislang noch unbekannter Täter eine Schreckschusswaffe eingesetzt und mehrmals in Richtung der anderen Gruppe gefeuert haben. Zeugen alarmierten über Notruf die Polizei. Insgesamt fünf Tatverdächtige im Alter von 23 bis 26 Jahren ergriffen vor Eintreffen der herbeigeeilten Streifen in ihren Fahrzeugen die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten sie jedoch auf der Bundesstraße 486 gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Polizeikräfte stellten im Zuge der Tatortaufnahme vor Ort die weggeworfene Schreckschusswaffe sowie einen Telekopschlagstock sicher. Es wurde ein Verfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Mit den Ermittlungen zu den genauen Tatbeteiligungen und Hintergründen des Vorfalls ist das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei betraut. Hinweise werden unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegengenommen.

Mörfelden-Walldorf: Jugendliche Sprayer nach Zeugenhinweis festgenommen

Polizeistreifen haben nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend (10.3.) zwei 15-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen 19.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und meldete zwei Jugendliche im Bereich der Jahn- und Bäckerstraße, die dort mehrere Graffiti hinterlassen hätten und nun das Weite suchen würden. Durch den Hinweis konnte eine Streife der Polizeistation Mörfelden-Walldorf das Duo schließlich antreffen und kontrollieren. Bei ihnen stellten sie zahlreiche Spraydosen sicher. Die Jugendlichen kamen auf die Wache und wurden hier ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Autodiebstahl gesucht

Kriminelle hatten es in der Zeit von Samstagabend (9.3.) bis Sonntagmorgen in der Mörfelder Straße auf einen Opel Meriva abgesehen. Gegen 8 Uhr am Sonntag bemerkten die Besitzer den Diebstahl des grauen Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen GG-C 441. Der Tatzeitraum reicht bis 19 Uhr am Vorabend zurück. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die bislang noch unbekannten Täter in diesem Zeitraum Zutritt zu der Hofeinfahrt im Stadtteil Walldorf und entwendeten das Fahrzeug. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Wagens nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Rüsselsheim: Mit Messer gedroht und bestohlen – Kripo ermittelt nach Überfall

Auf eine Geldbörse und ein Smartphone hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Überfall am Freitagabend (8.3.) abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge passten fünf bis acht maskierte Kriminelle einen 28-Jährigen und seine 26 Jahre alte Begleiterin gegen 21.30 Uhr im Bereich des Böllenseeplatzes ab. Unter Vorhalt eines Messers ließen sich die Unbekannten das Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten sowie 20 bis 30 Euro Bargeld und das Smartphone aushändigen. Anschließend schlugen und traten sie die junge Frau und den Mann. Mit ihrer Beute suchten sie in Richtung Alzeyer Straße das Weite. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeistreifen das Smartphone wieder auffinden. Die Suche nach den flüchtigen Tätern dauert noch an. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Nach zwei Wohnungseinbrüchen im Laufe des Freitags (8.3.) in der Adolf-Kolping-Straße hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 13 Uhr und 16.15 Uhr verschafften sich die Kriminellen auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zu den beiden Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus. Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie Schmuck und Uhren und flüchteten anschließend unerkannt. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Rüsselsheim: Brandstiftung im Einkaufsmarkt in Rüsselsheim Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Am Samstag (09.03.2024) um 20.13 Uhr entstand in einem Einkaufsmarkt in der Adam-Opel-Straße in Rüsselsheim ein Brand. Bei Eintreffen der Streife konnte eine starke Rauchentwicklung im bereits evakuierten Verkaufsraum festgestellt werden. Nach Angaben der Mitarbeiter entstand das Feuer im Verkaufsraum im Bereich von Waren. Sie konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr mittels Feuerlöscher löschen und somit eine Ausbreitung verhindern. Die noch leicht brennenden Waren wurden durch die Feuerwehr aus dem Verkaufsraum entfernt und vor dem Markt gelöscht. Alle 9 Mitarbeiter des Einkaufsmarktes wurden vor Ort durch die Rettungskräfte versorgt. Zwei Mitarbeiter wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasintoxikation zur weiteren Untersuchung ins KKH Groß-Gerau verbracht. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Alle Waren müssen nach Angaben des Marktleiters entsorgt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rüsselsheim unter 06142-6960 entgegen. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit 11 Fahrzeugen, 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit 6 Fahrzeugen, sowie drei Streifen der Polizeistation Rüsselsheim vor Ort.