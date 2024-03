Speyer (ots) – In der Nacht vom 26.02. auf den 27.02.2024, wurden durch unbekannte Täter einige Baustellenbaken und -schilder einer Baustelle in der Johannesstaße umgestellt. Deshalb musste der Fließverkehr zweitweise über die St- Georgen-Gasse umgeleitet werden.

Die Umstellung des Baustellenmaterials konnte den Anschein erwecken, dass es sich dabei um eine ordnungsgemäße Absperrung handelt. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.