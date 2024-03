Landau: Die Polizei-News

Hund beißt mehrere Personen am Bahnhof Landau

Landau (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 wurde eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof in Landau durch Zeugen angesprochen, welche zuvor Bissattacken eines freilaufenden Hundes auf der rückwärtigen Seite des Bahnhofes beobachtet hatten. Die Polizisten stellten an benannter Örtlichkeit einen stark alkoholisierten Mann fest, der einen aggressiven Hund an der Leine hielt.

Hinter geparkten Fahrzeugen versteckten sich Geschädigte und Zeugen, um sich vor dem Mann und dessen Hund zu schützen. Der Mann begab sich in bedrohlicher und verbal aggressiver Weise mit seinem Hund immer wieder in Richtung der Geschädigten und beleidigte diese zudem. Die Polizeibeamten mussten den Hundehalter immer wieder dazu auffordern, sich selbst und seinen Hund zu beruhigen.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde eine Beamtin durch den Hund angegriffen, dieser schnappte nach ihr, es kam aber zu keiner Bissverletzung. Insgesamt hatte der Hund einen 17-Jährigen, einen 28-Jährigen sowie eine 67-Jährige gebissen.

Die Bissverletzungen der Geschädigten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und die verletzten Personen zur weiteren Behandlung ins Vinzentius-Krankenhaus gebracht. Der Hund wurde sichergestellt und durch die Tierrettung ins nächstgelegene Tierheim verbracht.

Insgesamt waren zwei Streifen der Bundespolizei, zwei Streifen der Polizei Landau, der

Rettungsdienst sowie die Tierrettung vor Ort im Einsatz. Auf den 45-jährigen polnischen Hundehalter kommen Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie Bedrohung zu.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Eigentümer Fahrrad gesucht

Landau (ots) – Durch die Polizei Landau wurde ein Fahrrad sichergestellt, dessen Eigentümer bisher unbekannt ist. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Crosswind C86“ in den Farben Schwarz, silber und rot. Der Eigentümer kann sich mit einem entsprechenden Nachweis bei der Polizei in Landau melden.

Überwachung Nachtfahrverbot

B10/LD-Nord (ots) – Gegen 04 Uhr am Montag 11.03.2024, Nähe der AS Landau-Nord, konnte ein ausländischer LKW angehalten werden, dessen Fahrer ohne Genehmigung die B10 befuhr. Wegen der Zuwiderhandlung musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro entrichten, zudem musste er an geeigneter Stelle wenden und die B10 verlassen. Sieben weitere Kraftfahrer waren berechtigt auf dem Streckenabschnitt unterwegs.

Einbruch in Wohnhaus

Landau (ots) – Am Freitag den 08.03.2024 im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr, kam es in Billigheim-Ingenheim zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Klingener Straße ein. Ersten Feststellungen zufolge wurde Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.