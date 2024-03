Schlägerei in Bus – Mann mit Glasflasche verletzt

Mainz-Bahnhof (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 gegen 19:20 Uhr, kam es in der Buslinie 80 am Mainzer Hauptbahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 34-jähriger Mainzer geriet dort mit einem anderen Fahrgast in Streit und schlug diesem dann mehrfach mit einer Glasflasche in das Gesicht. Als der Fahrgast den Bus am Bahnhof verlies, pöbelte der Beschuldigte einen anderen Fahrgast an, woraufhin es zum Handgemenge mit diesem kam.

Die Beteiligten konnten von den Einsatzkräften der Bundespolizei getrennt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des Beschuldigten, zusammen mit Kräften der Polizeiinspektion Mainz 2, war der Mainzer weiterhin derart aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Sowohl der Beschuldigte wie auch der erste Geschädigte, wurden durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall zwischen Schulkind und Linienbus

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Am Montag 11.03.2024 gegen 07:20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 11-jährigen Schulkind und einem Linienbus nahe der Haltestellte Hauptbahnhof West.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen überquerte das 11-jährige Mädchen mit ihrem aufgespannten Regenschirm die S-Bahn Gleisen und trat auf die Fahrspur des Buses. Trotz eingeleitetem Ausweichmanövers kollidierte dieser dann mit dem Mädchen.

Mit leichten Kopfverletzungen wurde das Mädchen durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht und die Eltern verständigt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am Freitag 08.03.2024 gegen 09:30 Uhr kam es an der Einmündung Robert-Bosch-Straße/Wilhelm-Maybach-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW.

Ein 59-jähriger Mainzer befuhr die Wilhelm-Maybach-Straße während ein 18-jähriger Ingelheimer die Robert-Bosch-Straße in Richtung Rheinhessenstraße befuhr. Da an der Einmündung zwar die Regelung „Rechts vor Links“ gilt, die Schäden am Auto des 59-Jährigen jedoch im Heckbereich waren und dieser somit den Einmündungsbereich fast schon komplett gequert hatte, werden nun Unfallzeugen gesucht.

Der 18-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Trickdiebe unterwegs

Bingen (ots) – Aktuell kam es vermehrt zu Trickdiebstählen. Die Opfer wurden offensichtlich im Vorfeld durch die Täter bei der Abhebung größerer Bargeldbeträge in verschiedenen Geldinstituten beobachtet. Insbesondere angeblich verlorenes Geld auf dem Boden oder Bitte um Hilfe bei der Bedienung von Automaten werden hierbei gerne als Ablenkungsmanöver benutzt.

Komplizen aus dem Hintergrund nutzen dann die Gelegenheit, um unbemerkt auf das gerade abgehobene Bargeld oder mitgeführte EC-Karten zuzugreifen. Die Polizei rät daher nochmals eindringlich dazu, insbesondere unmittelbar nach Abhebevorgängen von größeren Bargeldbeträgen, misstrauisch auf solche Hilfegesuche oder Ansprachen zu reagieren! Verwahren Sie Ihr Bargeld bis zum Bestimmungsort sicher vor Fremdzugriffen!

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – Am Samstag 09.03.2024 im Zeitraum zwischen 14.15-14.30 Uhr ereignete sich auf dem Lidl-Parkplatz in der Hitchinstraße ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer kann hierzu Hinweise geben die auf den flüchtigen Unfallverursacher schließen lassen?

Bitte bei der Polizei Bingen, Tel.: 06721-9050 melden.