Frau manövriert ihr Auto ins Gleis (FOTO)

Altenbamberg (ots) – Viel Glück im Unglück hatte am 9. März 2024 eine 39-jährige

Fahrzeugführerin, die gegen 11:40 Uhr Rotlicht und Signalton an einem voll beschrankten Bahnübergang in Altenbamberg, zwischen Bad Kreuznach und Alsenz, völlig missachtete. Kaum waren die Schranken geschlossen, reagierte die Fahrzeugführerin, die sich mitten auf dem Bahnübergang mit ihrem Fahrzeug befand, panisch.

Sie setzte zunächst gegen den Schrankenbaum zurück und fuhr danach in den Gleisbereich. Glücklicherweise erkannten technische Komponenten, dass sich etwas auf dem Bahnübergang befand und setzten ein automatisiertes Signal ab. Daraufhin wurde der Lokführer im herannahenden Zug durch die Technik aufgefordert den Bahnübergang mit Schrittgeschwindigkeit zu erreichen.

Entsprechend konnte der Zug vor der Unfallörtlichkeit anhalten und Schlimmeres verhindert werden. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin ihre beiden 10- und 14-jährigen Kinder. Der Sachverhalt wird der Fahrzeugführerin sicherlich länger in Erinnerung bleiben.

Neben dem Schrecken werden mutmaßlich ein höheres Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot auf sie zukommen, da das Fahrmanöver einen Verstoß gegen das Verhalten an Bahnübergängen (Ordnungswidrigkeit) darstellt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Waldlaubersheim/K29 (ots) – Am Freitag 08.03.2024 gegen 16:33 Uhr, befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer mit einem 42-jährigen Beifahrer die K29 vom Kreisverkehr L236/ Waldlaubersheim kommend in Fahrtrichtung Schweppenhausen. In einer Linkskurve verliert der PKW-Fahrer vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt rechtsseitig von der Fahrbahn ab.

Der PKW überschlägt sich mehrfach und kommt in einem Gebüsch auf dem Fahrzeugdach zum liegen. Beide Fahrzeuginsassen können sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie werden leicht verletzt und nach einer notfallmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in nahe liegende Krankenhäuser verbracht.

An dem unfallbeteiligten PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Weiterhin entsteht Sachschaden im Bereich der Grünfläche und den dort befindlichen Bäumen.

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen vor Ort musste die K29 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu keinem größeren Rückstau. Gegen den 25-jährigen PKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Neben der Polizeiinspektion Bad Kreuznach waren der Rettungsdienst der ILS Bad Kreuznach und die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Waldlaubersheim, Windesheim und Stromberg im Einsatz.