Randalierer verletzt Polizist

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrfach wurde die Polizei am vergangenen Samstag 09.03.2024, vom Sicherheitsdienst der Mall alamiert. Ein 27-Jähriger sorgte an diesem Tag für drei Einsätze in Folge. Nachdem er wegen seines aggressiven Verhaltens gegen 18.40 Uhr einen Platzverweis erhalten hatte, fiel er gegen 20.20 Uhr erneut unangenehm auf.

In diesem Fall pöbelte der Mann mehrere Jugendliche an und forderte sie zum „Kampf“ auf. Weil er gegen den Platzverweis verstieß, wurde der 27-Jährige in Gewahrsam genommen und ließ sich widerstandslos festnehmen. Allerdings versuchte er auf dem Weg in den Gefangenentransporter, den Spiegel des Wagens abzutreten und die Beamten zu bespucken. Sein Verhalten setzte sich auf dem gesamten Weg zur Wache fort.

Zu alledem probierte er immer wieder, Kopfstöße zu verteilen. Dabei verletzte er sich selbst im Gesicht. Ein Polizeibeamter wurde ebenfalls verletzt, als der Beschudligte gegen die Transportertür stieß, um sich zu befreien.

Weil der Verdacht bestand, dass der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss steht, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 27-Jährige musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Auf den Randalierer kommt nun eine Strafanzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte zu. Ob gegen ihn auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, hängt vom Ergebnis der Blutprobe ab. |cla

Fahrzeug mit Bierflasche beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag kam es in der Alex-Müller-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der Wagen parkte tagsüber in Höhe der Hausnummer 96. Unbekannte Täter schlugen mit einer Bierflasche auf den schwarzen Audi und beschädigten diesen auf der Fahrerseite. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |ma

Müllcontainer brennen – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Bei den Ermittlungen zu zwei Bränden im östlichen Stadtgebiet bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht vom 28. auf den 29. Februar waren innerhalb weniger Minuten zwei Müllcontainer im Asternweg und im Geranienweg in Flammen aufgegangen.

In beiden Fällen fing der jeweilige Inhalt der Container aus noch ungeklärten Gründen Feuer. Die Brände wurden an beiden Orten von Anwohnern kurz nach 2 Uhr entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen. Es entstand jedoch Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bislang konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden. Gesucht werden deshalb Zeugen, denen vor oder nach Ausbruch des Feuers verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Abstiegskampf auf dem Betzenberg

Kaiserslautern (ots) – Im Abstiegskampf der 2. Bundesliga trafen am Sonntagmittag die Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und des VfL Osnabrück aufeinander. Insgesamt verfolgten über 40.000 Zuschauer das spannende Spiel live im Fritz-Walter-Stadion. Die Partie endete mit einem 3:2 Sieg für die Roten Teufel.

Vor Spielbeginn absolvierten etwa 3.000 Anhänger der Heimmannschaft einen Fanmarsch zu Ehren von Ottmar Walter. Der ehemalige FCK-Torjäger wäre am 6. März 2024, 100 Jahre alt geworden. Die überwiegende Anzahl an Gästen aus Osnabrück reiste mit einem Sonderzug an. Um die Sicherheit aller Fans, Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, kam es zu temporären Straßensperrungen rund um den Elf-Freunde-Kreisel.

Nach dem Spiel kam es zu einem Raubdelikt von Fanutensilien.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Fußballeinsatz durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt und konnte wie gewohnt auf die gute Zusammenarbeit mit der Bundespolizei zählen.

Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern für Fairplay im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen eine gute Heimreise.|bao

Drei verhinderte Fahrten unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots) – Gleich dreimal verhinderte eine Polizeistreife am frühen

Sonntagmorgen in der Zollamtstraße Fahrten unter Alkoholeinfluss. Ein 26-Jähriger wurde in seinem parkenden Nissan gegen 6:45 Uhr kontrolliert. Er bestätigte, dass er im Laufe des Abends Alkohol getrunken habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der Fahrtantritt wurde ihm untersagt.

Ähnlich erging es einer 27-Jährigen. Sie wurde gegen 6:25 Uhr in ihrem VW Golf auf einem Supermarktparkplatz vorgefunden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Die 27-Jährige gab zu, über Nacht Alkohol zu sich genommen zu haben. Sie hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,40 Promille intus.

Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Auf dem Parkdeck einer Diskothek fand die Polizeistreife eine weitere Person in einem Fahrzeug vor. Die 19-Jährige gab an, über Nacht alkoholische Getränke getrunken zu haben. Bei ihr kamen 0,40 Promille

bei einem feiwiliigen Atemalkoholtest zum Vorschein. Auch ihr wurde der Fahrtantritt untersagt. |cla

Einbruch fehlgeschlagen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mitarbeiter informierte die Polizei am Sonntagnachmittag über einen versuchten Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Merkurstraße. Nach bisherigen Ermittlungen wollten sich unbekannte Täter über den rückwärtigen Eingangsbereich Zugang zu dem Objekt verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen aber stand, so dass die Einbrecher das Gebäude nicht betreten konnten.

Wann genau die Täter zugeschlagen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder der Tatzeit machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Falschen Parkplatz ausgesucht

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich glücklich schätze sich ein Autofahrer, als er am Sonntag seinen PKW in der Tiefgarage eines Möbelhauses abstellte. Der Mann ging davon aus, in einer öffentlichen Tiefgarage einen kostenlosen Parkplatz gefunden zu haben. Kurz drauf musste er allerdings feststellen, dass das Tor der Tiefgarage nun verschlossen war.

Durch einen Seiteneingang konnte er das Gebäude zwar verlassen, das Fahrzeug musste er allerdings zurücklassen. Er konnte den Wagen erst am nächsten Tag wieder abholen. |ma

Glück im Unglück

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Unfallflucht meldete sich eine aufmerksame Zeugin am Samstagnachmittag, 9. März, bei der Polizei. Die Frau hatte beobachtet, wie ein Autofahrer mit einem älteren, blauen Renault Megane, in der Theodor-Heuss-Straße beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr ein Verkehrsschild überfuhr. Anschließend sei der Fahrer mit dem Bordstein auf der Gegenfahrbahn kollidiert und habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten.

Wenig später meldete ein 26-jähriger Zeuge der Polizei eine weitere Beobachtung mit dem gleichen Wagen an anderer Stelle. Er hatte gesehen, wie der Renault in der Mainzer Straße Stadtauswärts beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Eselsfürth ebenfalls gegen die Bordsteinkante stieß.

Hier verlor der Fahrer allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug, der Renault fuhr über die Gegenfahrbahn und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Als eine Streife der PI Kaiserslautern 2 vor Ort eintraf, saß der Fahrer noch in seinem Wagen. Glück im Unglück: Der 83-Jährige war nicht verletzt. Die Tochter des Fahrers wurde kontaktiert, um sich um den Wagen und ihren Vater zu kümmern. Gegen den Senior wird jetzt wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt. |cla

Kreis Kaiserslautern

Mutmaßlicher Pannen PKW entpuppt sich als gestohlen

A6/Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Am Montagmorgen meldete ein aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein mutmaßlicher Pannen PKW auf dem Standstreifen stehend. Durch die eingesetzte Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern, konnte das besagte Fahrzeug zwischen den Anschlussstelen Waldmohr und Miesau/Höhe des Parkplatzes „Harzofen“ verlassen und unverschlossen vorgefunden werden. Es handelt sich dabei um einen schwarzen SUV der Marke Audi Q8.

An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis angebracht. Eine genauere Überprüfung des Fahrzeuges ergaben aber Hinweise, dass es sich dabei nicht um die Originalkennzeichen handelt. Der SUV wurde daher sichergestellt und durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kam zu Tage, dass der hochwertige SUV am frühen Montagmorgen im benachbarten Luxemburg gestohlen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die eventuell Personen an dem AUDI bei der Vorbeifahrt festgestellt haben und hierzu sachdienliche Hinweise geben können.