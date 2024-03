Einbruch in ein Mehrfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich am Samstag in der Zeit zwischen 16:30-22:30 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt.

Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein, um in das Innere der Erdgeschosswohnung in der Ludwig-Marum-Straße zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke und nahmen Schmuck an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter: 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Sachschaden im 6-stelligen Bereich nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen auf der Kreisstraße K3504 am Samstagmittag entstand nach bisherigem Kenntnisstand ein Sachschaden von über 120.000 Euro. Gegen 12:10 Uhr war der 30-jährige Fahrer eines Audi R8 auf der K3504 in Richtung Bretten unterwegs. In der dortigen langgezogenen Rechtskurve überholte er wohl einen vor ihm fahrenden Lieferwagen und übersah offenbar den entgegenkommenden Linienbus.

Beim Versuch dem Bus auszuweichen und wieder nach rechts einzuscheren, kollidierte der 30-Jährige wohl mit beiden Fahrzeugen. In Folge des Aufpralls wurde der Audi nach bisherigen Angaben in den Wald geschleudert und kam am Hang zum Stehen.

Die Fahrer des Audis und des Lieferwagens blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der 66-jährige Fahrer des Linienbusses erlitt nur leichte Verletzungen. Nach bisherigen Schätzungen entstand am unfallverursachenden Audi R8 ein Totalschaden in Höhe von circa 100.000 Euro.