Landau: Die Polizei-News

PKW Brand

Landau (ots) – Am Samstag 09.03.2024 gegen 12:50 Uhr, kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines PKW auf der L 512 in Höhe Landau Nord. Der 29-jährige Fahrzeugführer befuhr zuvor die B 10 und nahm während der Fahrt dunklen Qualm aus der Lüftung war. Aufgrund dessen stoppte er umgehend sein Fahrzeug auf der L 512, wo ihm beim öffnen der Motorhaube eine Stichflamme entgegen kam.

Mit einem Feuerlöscher gelang es ihm, das Feuer eigenständig zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher. Der Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Autofahrerin mit Alkohol unterwegs

Landau (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 um 03:24 Uhr, konnte im Rahmen der Streifenfahrt ein Schlangenlinien fahrender PKW festgestellt werden. Die 51-jährige Autofahrerin wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kraftfahrzeugdiebstahl

Landau (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete am frühen Freitagmorgen ein Lieferfahrzeug des „Onkel Memed’s Pizza Grill“. Der weiße Mitsubishi Space Star war im Zeitraum, 08.03.2024, 02 Uhr bis 10 Uhr, in der Marie-Curie-Straße in Landau geparkt.

Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit in der Marie-Curie-Straße Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per

E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.