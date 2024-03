Körperverletzung und Beleidigung von Polizeibeamten

Edenkoben (ots) – In der Mozartstraße in Edenkoben kam es in der vergangenen Nacht zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 38-Jähriger seine Lebensgefährtin geschlagen hatte. Der hochaggressive und mit mehr als 2 Promille erheblich alkoholisierte Beschuldigte wurde nach Erhebung des Sachverhalts der Wohnung der Geschädigten verwiesen und sollte von einem Familienangehörigen nach Hause gebracht werden.

Da er mit diesem aber auch direkt in Streit geriet, wurde er während der Fahrt aus dem Auto gebeten und er setzte seinen Weg zu Fuß fort. Aufgrund seiner Alkoholisierung war er jedoch nicht in der Lage, diesen Weg heil zu überstehen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden und die Nacht in einer Zelle zur Ausnüchterung verbringen musste.

Während der Verbringung beleidigte er die eingesetzten Beamten unflätig und bedrohte deren Mütter.

Zur beweissicheren Dokumentation fertigten die Einsatzkräfte Videoaufnahmen mittels Bodycam.

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Steinfeld (ots) – Am Samstag 09.03.2024 gegen 23:10 Uhr, befuhr ein 65-Jähriger mit seinem PKW die Obere Hauptstraße in Steinfeld. Die Polizeibeamten konnten bei dem PKW-Fahrer feststellen, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille.

Dem 65-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Täterfestnahme

Edesheim (ots) – Am Nachmittag des 09. März 2024 betraten zwei Männer, ein 58-Jähriger Wormser und ein 66-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Wonnegau, gegen 15 Uhr den Betriebshof des Wertstoffwirtschaftszentrums in Edesheim und entwendeten mehrere Elektronikgeräte.

Auf der Flucht konnten sie durch Polizeikräfte festgenommen werden. Beim 66-Jährigen wurde zudem festgestellt, dass er für das Fluchtfahrzeug keine gültige Fahrerlaubnis hatte.