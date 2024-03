Streit unter Fahrgästen eskaliert – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitag 08.03.2024 gegen 21:55 Uhr, geriet ein 27-jähriger Mann zwischen den Haltestellen Grenadierstraße/Exerzierplatz in der Straßenbahnlinie 5 mit einem unbekannten Mann in einen Streit, der in einer Handgreiflichkeit mündete. An der Haltestelle Exerzierplatz verließen beide Männer die Straßenbahn. Unmittelbar danach sprühte der Unbekannte dem Geschädigten Pfefferspray in das Gesicht.

Anschließend flüchtete er in Begleitung einer Frau mit Hund in Richtung MA-Käfertal. Der Geschädigte wurde durch einen angeforderten Krankenwagen medizinisch versorgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter 0621-718490 zu melden.

Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Fahrradfahrer

Mannheim (ots) – Am 09.03.2024 gegen 22:20 Uhr, kam es in der Fressgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der PKW-Fahrer bog zwischen den Quadraten Q3/Q4 ab und übersah den in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Rennrad des Radfahrers ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten entfernte sich der Kraftfahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Verletzungen erlitt der Radfahrer nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter: 0621-1743310 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt in der Probezeit

Mannheim-Käfertal (ots) – In den frühen Morgenstunden des 10.03.2024, wurde ein 28-jähriger PKW-Fahrer im Speckweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurden die Feststellungen der Beamten bestätigt.

Das Ergebnis des Atemalkoholtests betrug 0,4 Promille. Da der Mann sich noch in der Probezeit der Fahrerlaubnis befand, sieht er nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. Die Weiterfahrt wurde dem 28-jährigen untersagt.

Er musste sich mit zum Polizeirevier Käfertal begeben, um einen beweiserheblichen Atemalkoholtest durchzuführen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Käfertal dauern an.