Körperliche Auseinandersetzung und Bedrohung

Schriesheim (ots) – Am 09.03.2024 gegen 19 Uhr kam es am Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigem und einem 31-jährigem Mann. Nach einem zunächst verbal geführtem Wortgefecht bedrohte der 45-Jährige zunächst seinen Kontrahenten mit einem Messer. In der Folge attackierte der 45-jährige Mann den 31-Jährigen körperlich mit Faustschlägen, was zur Gegenwehr führte.

Durch die Gegenwehr stürzte der Angreifer zu Boden und zog sich eine blutende Kopfplatzwunde zu. Die durch Zeugen verständigte Polizei kam hinzu und trennte die Kontrahenten. Ein Ermittlunsverfahren aufgrund Körperverletzung sowie Bedrohung wurde eingeleitet.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer: 06203-61301 in Verbindung zu setzen.

Fahrradhelm verhindert schlimmere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall

Wiesloch (ots) – Am Freitag 08.03.2024 gegen 08:30 Uhr, fuhr eine 27-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec die Hirschgasse und wollte nach links in die Wilhelmstraße abbiegen. Dabei übersah sie die bevorrechtigte 56-jährige Hyundai-Fahrerin, kollidierte mit dieser und schlug auf der Motorhaube auf.

Dank ihres getragenen Schutzhelmes wurde die Radfahrerin nicht ernsthaft verletzt. Sie wurde vor Ort durch einen hinzugerufenen Krankenwagen medizinisch versorgt. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro. Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Walldorf (ots) – Am Freitag 08.03.2024 kam es gegen 22:30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus der Ortsmitte kommend, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, in einen Kreisverkehr in der Bahnhofstraße. Er überfuhr die Mittelinsel und kollidierte mit einem ordnungsgemäß fahrenden 23-jährigen VW-Fahrer.

Anschließend verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein Straßenschild sowie einen Baum und blieb letztlich an der Hauswand eines Gebäudes stehen. Hierbei wurde auch die Schaufensterscheibe des dortigen Bücherladens beschädigt.

Beide beteiligte Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Gegen den 20-jährigen Verursacher wird nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Verkehrsdienst Heidelberg strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.