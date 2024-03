Kreis Alzey-Worms (ots) – Am Sonntag 10.03.2024 gegen 01:39 Uhr, fiel Beamten der PI Alzey ein kleines, fedriges Tier auf der Fahrbahn der L 414 in Wörrstadt auf. Die Beamten kehrten nochmals um und konnten eine kleine Waldohreule sitzend auf dem Asphalt feststellen. Beim Herantreten machte die kleine Eule keinen Anschein wegfliegen zu wollen, was die Beamten vermuten ließ, dass der kleinen Eule womöglich etwas fehlt.

Es wurde umgehend Kontakt mit einer örtlich ansässigen Tierrettung aufgenommen, welche sich trotz später Stunde bereit erklärt hat, vor Ort zu erscheinen. Bis zum Eintreffen der Tierrettung wurde die Eule durch die Beamten wohlwollend bewacht und abgesichert. Abschließend wurde die im Verlauf des Einsatzes getaufte Eule „Hugo“ durch die Tierrettung liebevoll in Obhut genommen.