Verdächtige Person

Wörth (ots) – Am Freitag 08.03.2024 wurde um 04:35 Uhr, eine Person auf einem privaten Anwesen von einer Überwachungskamera gefilmt. Diese männliche Person, ca. 30 Jahre alt, habe zunächst an einem auf privatem Gelände abgestellten PKW versucht die Türen des Fahrzeuges zu öffnen um vermutlich aus dem Fahrzeug Gegenstände zu entwenden. Da dieses Fahrzeug offensichtlich verschlossen war, ließ die Person davon ab.

Er lief nun an den Haupteingang des Anwesens. Was er dort wollte ist derzeit unklar. Von dort aus verließ der Mann die Wohnanschrift in unbekannte Richtung.

Die noch unbekannte Person trug eine helle Kappe, hatte kurze schwarze Haare, trug einen Vollbart, war mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Hinweise können jederzeit an die Polizei in Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder piworth@polizei.rlp.de In dieser Angelegenheit bittet die Polizei die geparkten Fahrzeuge immer abzuschließen und keine Wertsachen im Innenraum zurücklassen.

Diebstahl eines Quads

Germersheim (ots) – Ein unbekannter Täter entwendete im Zeitraum vom 07.03.2024, 17:30 Uhr bis 08.03.2024, 15:30 Uhr, aus einem Hof eines Mehrfamilienhauses ein Quad der Marke CForce im Wert von ca. 12.000 Euro.

ögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer: 07274/9580 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de, zu melden.

Betrunkener Radfahrer leistet Widerstand

Germersheim (ots) – Nach einer voran gegangenen Körperverletzung am Freitag 08.03.2024 gegen 22 Uhr, entfernte sich der Beschuldigte mit dem Fahrrad in alkoholisiertem Zustand von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte gefasst werden. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Während der polizeilichen Maßnahme leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er die Nacht bei der Polizei. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Einbruch in Gaststätte am Bahnhof in Kandel

Kandel (ots) – Zwischen dem 07.03. um 21.30 Uhr und 08.03.2024 um 09:20 Uhr, wurde in eine Gaststätte am Bahn Kandel durch derzeit noch unbekannte Täter eingebrochen. Durch eine eingeschlagene Scheibe wurde das Objekt betreten und durchsucht. Es konnte eine geringe Menge Bargeld entdeckt und gestohlen werden. Ebenso wurden 3 Flaschen eines amerikanischen Whiskys entwendet.

Eine entsprechende Tatortaufnahme ist nach Eingang der Meldung durchgeführt worden. Die Strafanzeige wird nach Abschluss mit allen Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft vorgelegt. In dieser Sache bittet die Polizei um Zeugenhinweise, welche jederzeit an die Dienststelle unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth.@polizei.rlp.de weitergegeben werden können.