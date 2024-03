Beschädigung einer Gasleitung bei Verlegung von Glasfaserkabel

Herxheim (ots) – Am Freitag 08.03.2024 gegen 16:40 Uhr, wurde bei Erdarbeiten für die Verlegung von Glasfaserkabel in der Augustastraße eine Gasleitung beschädigt und es kam zu einem Gasaustritt. Die eingesetzten Rettungskräfte sperrten den Gefahrenbereich ab.

Wenige Anwohner mussten für ca. 1 Stunde aus 2 Wohnanwesen evakuiert werden, bis von der beschädigten Gasleitung keine Gefahr mehr ausging. Es wurden keine Personen verletzt, die Reparaturarbeiten dauern noch bis spätestens 22 Uhr an.

Schwarzfahrer bei Geschwindigkeitsüberwachung erwischt

Roschbach (ots) – Am Samstagmorgen 09.03.2024, führte die Polizei Edenkoben im Bereich der Kreuzung der L516 und der K54 eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Innerhalb von ca. 1,5 Stunden wurden 25 Fahrzeugführer festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70km/h übertraten. Unrühmliche Spitzenreiter waren zwei Verkehrsteilnehmer, die mit 106 km/h gemessen wurden.

Die beiden erwartet ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und 1 Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei.

Einen weiteren Eintrag wegen einer Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis erwartet einen 23-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben, der zwar an diesem Tag nur geringfügig zu schnell, aber dafür zum wiederholten Mal ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, da ihm diese bereits im Jahr 2022 entzogen wurde. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Einbruch in Wohnhaus

Billigheim-Ingenheim (ots) – In der Zeit von 08.03.2024, 18:20 und 08.03.2024, 22:10 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in eine Doppelhaushälfte in der Klingener Straße in Billigheim-Ingenheim ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume, durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Klingener Straße in Billigheim-Ingenheim gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsüberwachung K6

Edenkoben (ots) – Am Nachmittag des 08.03.2024, führte die Edenkobener Polizei eine Verkehrsüberwachung entlang der K6 in Höhe der dortigen Backstube durch. Insgesamt wurden fünf Verkehrsteilnehmer festgestellt, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt verbotswidrig nutzten (Regelsatz 100 Euro Bußgeld).

Vier weitere bezahlten ein Verwarngeld von 30 Euro, weil sie vor Fahrtantritt auf das Anlegen ihres Sicherheitsgurtes verzichteten, während drei andere ihre mitgeführte Ladung nicht vorschriftsmäßig sicherten (Regelsatz 35 Euro Verwarngeld).

Ein 33-jähriger Fahrzeugführer hatte an seinem geführten PKW technische Veränderungen vorgenommen, die die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen ließen.