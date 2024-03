Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Freitagabend kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen in der Fruchthallstraße vor einem Einkaufsmarkt zwischen 4 Jugendlichen zu verbalen Streitigkeiten. In dessen Verlauf schlug einer der Beteiligten einen 15-Jährigen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizei vor Ort waren die Tatverdächtigen bereits geflüchtet.

Die Auseinandersetzung führte zu einer Ansammlung von Schaulustigen, welche sich in der Fußgängerzone aufhielten. Der Tatverdächtige und die weiteren Beteiligten, alle im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, wurden von der Polizei ermittelt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung.|PvD

Kreis Kaiserslautern

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Landstuhl und Ramstein (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 09.03.2024, kam es im Stadtgebiet von Landstuhl insgesamt zu 4 Fahrten unter Alkoholeinfluss. Bei verschiedenen Verkehrskontrollen hatten die Verkehrsteilnehmer zwischen 0,64 und 0,95 Promille. Auf alle kommt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu und sie müssen ihren Führerschein für mindestens 1 Monat abgeben.

Weiterhin wurde um 02:10 Uhr ein Autofahrer auf der Privatstraße des Bundes in Ramstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem anschließenden Alkoholtest wurde bei dem Fahrer ein Wert von 1,18 Promille festgestellt. Auf den 21-jährigen Mann kommt ein Strafverfahren zu und er ist seinen Führerschein erst einmal los.|pilan

Einbruch in Schule – Zeugen gesucht

Otterberg (ots) – Eine Sicherheitsfirma informierte die Polizei am frühen Samstag 09.03.2024 gegen 03 Uhr, über einen Einbruchsalarm in das Schulgebäude der IGS Otterberg. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein unbekannter Täter die gläserne Haupteingangstür der Integrierten Gesamtschule eingeschlagen hatte und so in das Schulgebäude gelangte.

Dort beschädigte er weitere Türen und entwendete einen Computermonitor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Schule gemacht haben oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |PvD