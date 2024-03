Fahrkartenautomat beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Am 18.02.2024 gegen 11:03 Uhr, wurde der Fahrkartenautomat in der Rheingönheimer Straße durch bisher unbekannte Personen beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Container aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zwischen Mittwoch 06.03.2024 um 16:30 Uhr und Donnerstag 07.03.2024 um 05:30 Uhr, brachen Unbekannte einen Container auf einem Firmengelände in der Rohrlachstraße auf und entwendeten mehrere Baumaschinen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 8.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall zwischen Rad- und Autofahrer – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Donnerstagmittag 07.03.2024 kam es gegen 12:50 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße an der Einmündung zum Nordring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Radfahrer und einem 40-jährigen Fahrer eines VW Passats. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfallflucht in der Sieglindenstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 06.03.2024 gegen 17:40 Uhr und dem 07.03.2024 gegen 09:05 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Sieglindenstraße in Ludwigshafen. Ein 18-Jähriger hatte sein Auto der Marke Land Roover zuvor am Fahrbahnrand der Straße geparkt und musste später einen Schaden an diesem feststellen. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren gegen sein Fahrzeug und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Die Polizei weist daraufhin, dass unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfallflucht auf dem Giulini Parkplatz – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 07.03.2024 gegen 07 Uhr bis zum 07.03.2024 gegen 07 Uhr, parkte ein Ludwigshafener sein Auto auf dem Giulini Parkplatz. Als er gegen 16:20 Uhr zu seinem Ford zurückkehrte, bemerkte er Schäden an seinem Fahrzeug.

Ein bisher unbekannter Fahrer hatte den Ford touchiert und hierdurch beschädigt. Hiernach verließ dieser anschließend die Unfallörtlichkeit ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Die Schadenshöhe beträgt rund 1.000 Euro. Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Haben Sie die Tat gesehen oder können Sie Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .