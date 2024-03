PKW nach Straftaten sichergestellt

Schifferstadt (ots) – Am 07.03.2024 um 16:20 Uhr konnte durch Beamte der PI Schifferstadt ein PKW mit 3 Insassen im Alter von 21 Jahren bis 53 Jahre im Bereich der Waldseer Straße kontrolliert werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der PKW nicht mehr über eine gültige Versicherung verfügt.

Aufgrund mehrfacher Begehung von Verkehrsstraftaten mit diesem PKW durch den 31-Jährigen Eigentümer, wurde der PKW mit dem Ziel der präventiven Einziehung sichergestellt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag gegen 09:45 Uhr missachtete ein 33-Jähriger PKW-Fahrer an der Kreuzung der L528/K18 die Vorfahrt eines 59-Jährigen PKW-Fahrers. Der PKW des 33-Jährigen überschlug sich in Folge des Unfalls. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen, wobei der 33-Jährige in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Aufgrund der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Einsatz befanden sich neben den Einsatzkräften der Polizeiinspektion Schifferstadt auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber.

Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – Am 07.03.2024 gegen 18:30 Uhr, fuhr ein Radfahrer in der Bahnhofstraße vom Gehweg auf die Fahrbahn ein, wodurch eine 69-Jährige PKW-Fahrerin im Fließverkehr ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver touchierte die PKW-Fahrerin einen geparkten PKW am Fahrbahnrand. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle.

Eine Personenbeschreibung des Radfahrers liegt nicht vor. Die Schadenssumme an den beiden PKW beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.