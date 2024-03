Fahrrad sichergestellt – Eigentümer gesucht

Speyer (ots) – Am Donnerstag, kurz nach 14 Uhr wurde ein 50-jähriger Mann in der Maximilianstraße kontrolliert, als dieser ein Fahrrad schob. Da bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 0,87 Promille ergab. Das Fahrrad, zu dessen Herkunft er widersprüchliche Angaben machte, wurde sichergestellt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Damenhollandrad der Marke Campus. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten sich mit hiesiger Dienststelle telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) – Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 10:20-13:30 Uhr wurden durch die Polizei in der Rheinhäuser Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es wurden in diesem Zeitraum insgesamt 122 Fahrzeuge gemessen, dabei wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, der Höchstwert betrug 44 km/h.

Ein kontrollierter 27-jähriger Fahrzeugführer händigte den Führerschein eines Freundes aus und behauptete zunächst, dass es sein Führerschein sei. Dies stellte sich bei der Kontrolle als falsch heraus, weshalb gegen den Führerscheininhaber ein Verfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren und gegen den Fahrzeugführer zunächst weitere Ermittlungen eingeleitet wurden.