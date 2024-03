Landau: Die Polizei-News

Nach Unfallflucht nach Polizisten geschlagen

Landau (ots) – Am 08.03.2024 wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 3 Uhr ein Verkehrsunfall in der Annweilerstraße in Landau gemeldet. Hiernach kollidierte eine Motorradfahrerin ohne Fremdeinwirkung mit einem Stromkasten und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 46-Jährige Unfallverursacherin konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden.

Bei ihr konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwilliger Alkoholtest wurde verweigert. Daher wurde ihr die Mitnahme zur Dienststelle zwecks Blutentnahme eröffnet. Damit war die 46-Jährige nicht einverstanden und schlug mehrmals nach den eingesetzten Beamten. Unter Anwendung von unmittelbarem Zwang musste sie der Blutprobe zugeführt werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die 46-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Bekifft und ohne Versicherung

Landau (ots) – Am 07.03.2024 wurde gegen 20:50 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes in Landau ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Eine erforderliche Versicherung für den E-Scooter bestand nicht.

Darüber hinaus war der 18-Jährige bekifft, Haschischkonsum circa 4 Stunden vor der Kontrolle wurde eingeräumt. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

Mit Verkehrssituation überfordert

Landau (ots) – Am 07.03.2024 befuhr gegen 16 Uhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Norden und fuhr an der Abfahrt Landau-Zentrum ab. Am folgenden Kreisverkehr war er nach eigenen Angaben mit der Verkehrssituation überfordert und befuhr die falsche Fahrspur. Aufgrund dessen kam es zu einer Kollision mit einer 59-jährigen Mercedes-Fahrerin.

Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 14.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Skoda-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.