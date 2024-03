Diebstahl aus Getränkeautomat

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Aus einem Getränkeautomaten in der Bergstraße, wurden am 06.03.24 zwischen 01:00 und 01:20 Uhr, mehrere Getränkeflaschen im Wert von 300 Euro entwendet. Zeugen die Angaben zu dem Diebstahl oder auffälligen Personen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Eigentümer zu rotem MTB gesucht

Kapellen-Drusweiler (ots) – Am Freitag 08.03.24 gegen 08:35 Uhr, wurde in der Friedhofstraße in Kapellen-Drusweiler, ein herrenloses Jugend-Mountainbike, Marke Conway, Farbe Rot, aufgefunden. Der Eigentümer wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder per Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.