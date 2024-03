Einbruch in Wohnung

Mainz-Altstadt (ots) – Am Donnerstag 07.03.2024 zwischen 07-18 Uhr, kam zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flachsmarktstraße. Die 41-jährige Bewohnerin stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass diverse Schränke und Schubladen offenstanden und Bargeld daraus fehlte.

Die Wohnungstür war lediglich in die s.g. „Tagesfalle“ gezogen worden. D.h. die Tür war zwar geschlossen jedoch nicht verschlossen. Einbrecher haben hier besonders leichtes Spiel.

Wer in dem o.g. Zeitraum ungewöhnliche Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Kreis Mainz-Bingen

Auffahrunfall mit drei PKW

A 61/Welgesheim (ots) – Drei leicht verletzte Fahrer und ein Gesamtschaden, den die Polizei auf ca. 38.000 Euro schätzt, waren die Bilanz eines Auffahrunfalles am 7.3.2024 gegen 18:25 Uhr auf der A 61 in der Gemarkung Welgesheim. Dort fuhren zu dieser Zeit ein 19-Jähriger, ein 40-Jähriger und ein 56-Jähriger hintereinander mit ihren PKW auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Der 19-Jährige musste verkehrsbedingt bremsen.

Die nachfolgenden Fahrer erkannten dies offenbar zu spät und fuhren jeweils dem Vordermann auf. Alle drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 40-Jährige und der 56-Jährige wurden vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht.

Die drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde durch die Feuerwehr Sprendlingen gereinigt, die mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort war. Die Polizei ermittelt nun den Unfallhergang.

Gescheiterter Fluchtversuch

Bingen (ots) – Am 07.03.2024 versuchte ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooters vor einer Streife der Polizei Bingen zu flüchten. Gegen 23:15 Uhr wurde die Streife in der Koblenzer Straße auf den E-Scooter des später Flüchtenden aufmerksam. Als der Fahrer die nahende Kontrolle registrierte stieg er von seinem E-Scooter ab und rannte die von der Koblenzer Straße in Richtung Kirsch-Puricelli-Platz führende Treppe hinauf.

Durch den Beifahrer der Streife wurde die fußläufige Verfolgung des Flüchtigen aufgenommen, der unmittelbar vor seinem Zielort gestellt werden konnte. Grund für die Flucht war zum einen der Umstand, dass der E-Scooter nicht versichert war und zum anderen stand der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz als auch wegen der Ordnungswidrigkeit des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.