Kind von PKW erfasst

Kirn (ots) – Am Freitag 08.03.2024 kam es gegen 12 Uhr, auf dem Markplatz zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Kind von einem PKW erfasst worden war. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein 49-jähriger Mann aus der VG Kirner Land mit seinem Renault in Richtung Teichweg unterwegs war, als plötzlich eine 6-Jährige in Höhe der Apotheke auf die Fahrbahn lief und frontal vom Renault erfasst wurde.

Dank der geringen Fahrgeschwindigkeit erlitt das Kind beim Sturz auf die Fahrbahn lediglich leichte Verletzungen an den Knien. Eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

E-Scooter Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstag 07.03.2024 kontrollierten Beamte der Polizei Kirn gegen 18:20 Uhr im Stadtgebiet, einen 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Anzeichen auf einen aktuellen Betäubungsmitteleinfluss des jungen Fahrers, welche mittels eines vor Ort durchgeführten Drogenschnelltests bestätigt werden konnten.

Dem E-Scooter Fahrer wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.