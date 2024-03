Mit Messer und Schlagstock unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Eine Polizeistreife kontrollierte in der Nacht zu Freitag 08.03,2024 kurz nach Mitternacht, einen 37-Jährigen in der Pariser Straße. Dabei kamen ein Einhandmesser sowie ein ausziehbarer Teleskopschlagstock zum Vorschein. Die Beamten stellten die verbotenen Gegenstände sicher; sie werden an die zuständige Waffenbehörde weitergeleitet. Auf den Beschuldigten kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. |cla

Reifen platt gestochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter machten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 6./7. März, zwischen 22 und 7:30 Uhr, an einem Opel Mokka zu schaffen, der in der Eisenbahnstraße in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt war. Als die 30-jährige Autobesitzerin am Donnerstagmorgen zu ihrem Wagen zurückkam, waren die beiden Reifen auf der Fahrerseite platt gestochen.

Die Ermittlungen nach den Tätern laufen. Wer hat im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. |cla

Vorsicht vor betrügerischen Telefonanrufen

Kaiserslautern (ots) – In den vergangenen Tagen gingen bei der Polizei wieder vermehrt Anzeigen wegen betrügerischer Telefonanrufe ein. Unbekannte Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und versuchten so, an Informationen zu gelangen. Die Masche war die gleiche wie schon bei früheren Vorfällen: Zumeist werden ältere Menschen angerufen.

Der Anrufer oder die Anruferin stellt sich als Polizist/in einer bestimmten Polizeiinspektion vor und gibt an, dass Einbrecher festgenommen worden wären. Die Täter hätten eine Liste dabei gehabt, auf der auch der Name und die Adresse des Angerufenen aufgelistet sei. Die vermeintlichen Beamten erfragen dann, ob Wertgegenstände oder Bargeld im Haus sowie in einem Bankschließfach vorhanden sind, um so an Informationen zu den Vermögenswerten der Geschädigten zu kommen. Zum Glück ging bei den gemeldeten Anrufen in dieser Woche keiner der Betroffenen auf die Fragen/Forderungen ein.

Die Polizei rät:

Sprechen Sie am Telefon gegenüber Fremden nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die ungebetenen Anrufer los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Legen Sie auf wenn:

Sie nicht sicher sind, wer anruft.

Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.

Sie der Anrufer unter Druck setzt.

der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Überwachung des fließenden Verkehrs

Landstuhl (ots) – Am Donnerstag, 07.03.2024, in der Zeit von 09 bis 15 Uhr, sind in der Weiherstraße, Breslauer Straße und in der Von-Richthofen-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt worden. Hintergrund sind u.a. steigende Unfallzahlen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Missachtung der Vorfahrt/des Vorrangs sowie insbesondere Beschwerden aus der Bevölkerung in der Weiherstraße.

Insgesamt konnten etwa 20 Geschwindigkeits- und 10 Vorfahrtsverstöße festgestellt werden. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden verwarnt und hinsichtlich ihres Fehlverhaltens sensibilisiert. Die Kontrollmaßnahmen fanden großen Zuspruch in der Bevölkerung. Weitere Kontrollen befinden sich in Planung.|pilan

Auffahrunfall wegen Rauchentwicklung

Otterbach (ots) – Aus dem Motorraum eines Nissan Murano kam es am Donnerstagmittag, 7. März, zu einer starken Rauchentwicklung. Der 61-jährige Fahrer war mit seinem Wagen gegen 13.25 Uhr zusammen mit seiner Beifahrerin von Otterbach kommend in Richtung Otterberg unterwegs. Durch den Qualm war die Sicht einer 54-jährigen nachfolgenden Autofahrerin so stark eingeschränkt, dass sie den Wagen davor nicht mehr sehen konnte und ungebremst auf das Heck des Nissans fuhr.

Durch den Aufprall verletzte sich der 61-Jährige leicht; er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen, warum es zu einer Rauchentwicklung aus dem Motorraum kam, dauern an. Beide Autos waren nach dem Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 16.000 Euro geschätzt.|cla