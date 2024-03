Hase verursacht Verkehrsunfall

Weinheim (ots) – Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Golf gegen 22.45 Uhr den Hammerweg, als unvermittelt ein Hase die Fahrbahn kreuzte. Der Fahrer erschreckte sich nach eigenen Angaben über diesen Vorfall so sehr, dass er sein Fahrzeug ruckartig nach rechts verzog und dabei einen Maschendrahtzaun touchierte.

Über diesen Vorfall umso mehr erschrocken, lenkte er nun heftig nach links und traf in der Folge das einzig dort befindliche Hindernis, ein Verkehrsschild. Doch damit nicht genug, denn durch den Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus, wodurch sich der Fahrer leicht verletzte. Der junge Fahrer wurde sicherheitshalber in einem Krankenhaus ambulant untersucht.

Das Verkehrsschild wurde von der zu Hilfe geeilten Streifenbesatzung des Polizeireviers Weinheim wieder aufgestellt. Der Schaden am Schild dürfte etwa 100 Euro betragen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich am Auto auf etwa 4.000 Euro. Der Hase hatte unverletzt das Weite gesucht.

Unbekannte fällen Baum vor Schule – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwoch 06.03.2024 und Donnerstag 07.03.2024, beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen kleinen Baum vor einer Schule in der Hildastraße. Der Schaden wird mit 700 Euro veranschlagt. Der unfachmännisch gefällte kanadische Ahornbaum war laut einem Zeugen nicht der erste Fall eines solchen Vandalismus.

So kam es dort in der Vergangenheit bereits zu 2 weiteren Sachbeschädigungen an Bäumen. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Auto durchbricht Hecke und kommt auf Acker zum Stehen

Neulußheim (ots) – Am Mittwoch kam aus bislang unbekannter Ursache ein 81-Jähriger, der mit seinem Audi auf der Waghäuseler Straße unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Senior befand sich auf dem Weg in Richtung der L 560, als er um kurz vor 18:30 Uhr über zwei Verkehrsinseln am Altreutweg fuhr und die dortigen Verkehrsschilder beschädigte. Anschließend zog der Audi nach rechts, durchbrach eine Hecke am Fahrbahnrand und kam erst einige Meter weiter auf einem Acker zum Stehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim verhinderte das Einsickern der Betriebsstoffe des verunfallten Audis in den Boden. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt. Die Höhe des Unfallschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Hockenheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Zu zweit auf dem E-Scooter unterwegs und verunfallt

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 18-Jähriger gemeinsam mit einem Bekannten auf einem E-Scooter auf der Büchertstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als der junge Mann um kurz vor 17:30 Uhr nach rechts abbog, übersah er einen Bordstein und kam so zusammen mit seinem Beifahrer zu Fall. Bei dem Sturz verletzten sich beide leicht.

Der 18-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Es stellte sich heraus, dass der E-Scooter keinen gültigen Versicherungsschutz mehr hatte. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und berauschender Mittel gefahren war, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die weitere Ermittlungen.

Rückwärts rollendes Auto verursacht Sachschaden

Heiligkreuzsteinach (ots) – Am Donnerstag 07.03.2024 parkte ein 45-Jähriger seinen VW am Fahrbahnrand vom Emigtalweg in Heiligkreuzsteinach. Nach verlassen des PKWs, rollte der Wagen rückwärts und kollidierte dabei gegen 17:45 Uhr mit einem ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten VW.

Durch den Aufprall wurden die Stoßstangen der Fahrzeuge zerkratzt und eingedellt, sodass an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrt nach der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Neckargemünd fortsetzten.