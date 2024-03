Kreis Bergstraße

58-Jähriger attackiert und bestohlen

Bürstadt (ots) – Ein 58 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zum Freitag (08.03.) gegen 01.45 Uhr, in der Nibelungenstraße von drei Unbekannten geschlagen und anschließend seiner Geldbörse beraubt. Der 58-Jährige zog sich bei dem Angriff Verletzungen zu und kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Kriminellen flüchteten anschließend mit der Beute zu Fuß vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen wegen Raub aufgenommen und bittet Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06252/7060.

Schwarz-weißer Motorroller gestohlen

Viernheim (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Freitag (08.03.) zwischen 2.00 und 7.30 Uhr im Heinrich-Lanz-Ring einen schwarz-weißen Motorroller der Marke „Kymco“. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell des Typs „KF10AA“ mit dem Kennzeichen „819 CFI“. Vermutlich wurde das durch Schlösser gesicherte motorisierte Zweirad mit einem größeren Fahrzeug von dem Stellplatz abtransportiert.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise, insbesondere über den Verbleib des Motorrollers, geben kann, wird gebeten sich an das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06204/93770 zu wenden.

Verkehrsunfall, Kradfahrer schwer verletzt

DA-DI, Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag (07.03.) kam es um 19:49 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Nach ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 21-jährige Motorradfahrer aus Seeheim-Jugenheim die L3303 in Richtung Seeheim-Jugenheim. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Zwingenberg befuhr ebenfalls die L3303 in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Abzweigung L3303 / „Der Viehweg“ auf diesen links abbiegen.

Hierbei übersah der Pkw-Fahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer, worauf es zum Unfall kam und der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Sachverständiger hinzugezogen.

Neben zwei Streifen der Pst. Pfungstadt, war ein Notarzt, zwei Rettungswagen, sowie drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Pfungstadt am Unfallort eingesetzt. Die L3303 musste für die Zeit der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.

Nachtrag zum Unfall in Birkenau – Fußgänger verstorben

Birkenau (ots) – Am Donnerstag (07.03) war es gegen 03:45 Uhr auf der Landesstraße 3408 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Wie nun bekannt wurde, ist der 45-jährige Fußgänger am Nachmittag des 07.03. im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

Darmstadt

Passant stört Versammlung – Polizei nimmt 37-Jährigen vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Während einer Kundgebung auf dem Luisenplatz am Montagabend (4.3.) störte ein Passant gegen 19 Uhr die Versammlung, als er aus mehreren Metern Entfernung unter anderem volksverhetzende Kommentare gegenüber den Teilnehmern äußerte. Eine hinzugezogene Polizeistreife konnte den 37-jährigen Tatverdächtigen aus Darmstadt vorläufig festnehmen. Wegen des Verdachts der Volksverhetzung hat der polizeiliche Staatsschutz ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hungrig am Tatort – Einbruch in Supermarkt

Darmstadt (ots) – In der Nacht von Mittwoch (06.03.) auf Donnerstag (07.03.) zwischen 23-09 Uhr morgens verschaffte sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Kasinostraße. Nach ersten Erkenntnissen nutzten Täter eine Metallstange, um ein Fenster auf der Rückseite des Geschäftes zu zerschlagen und anschließend in das Geschäft einzudringen.

Im Fokus der Täter war die Kasse, aus der mehrere hundert Euro Bargeld entwendet wurde. Außerdem wurden Lebensmittel gestohlen und teilweise auch am Tatort verzehrt. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht

Darmstadt (ots) – Am Freitagmorgen gegen 2 Uhr versuchten Täter in eine Gaststätte in der Rheinstraße einzudringen. Hierbei beschädigten sie ein großes Fenster. Die Sicherheitsanlage reagierte prompt mit einem akustischen Alarm. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte dies zur Folge, dass die Täter ihr Vorhaben abbrachen und keine Beute gemacht wurde. Zurück bleibt eine eingeschlagene Fensterscheibe. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 43) zu melden.

Präventionsstände „Sichere Innenstadt“ – Fachleute beraten

Darmstadt (ots) – Fachleute des Polizeipräsidiums Südhessen führen an zwei Terminen am 13. März und 24. April gezielte Präventionsstände auf dem Darmstädter Markplatz durch und beraten Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Kriminalitätsphänomenen. Unter anderem zu den Themen Trick-, Taschen- und Ladendiebstählen sowie zu Zivilcourage stehen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten jeweils zwischen 09-12 Uhr beratend zur Verfügung.

Daneben suchen Polizeikräfte auch gezielt betroffene Geschäfte auf, führen hier Aufklärungsgespräche mit den Inhaberinnen und Inhabern und teilen Informationsmaterialien aus.

Darmstadt-Dieburg

Unter Drogen, ohne Führerschein und mit offenem Haftbefehl unterwegs

Reinheim (ots) – Am Donnerstagabend (7.3.) stoppte eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt gegen 22.30 Uhr einen Autofahrer in der Georgenstraße. Der 49-jährige Fahrer gab bereits beim Aussteigen gegenüber den Beamten an, dass er keinen Führerschein besitzt. Während der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass das gestoppte Auto außer Betrieb gesetzt wurde.

An den Kennzeichen, die der 49-Jährige zuvor entwendete und selbst an das Fahrzeug geschraubt hatte, war eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht. Weiterhin gab der Gestoppte an, dass das Auto einem Freund gehört, der nichts von seiner nächtlichen Spritztour wusste. Anhand durchgeführter Tests stellten die Polizisten schnell fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm.

Als sie den 49 Jahre alten Mann durchsuchten, fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabis. Als sich bei der Überprüfung der Personalien auch noch herausstellte, dass der 49-jährige Fahrer wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz per Haftbefehl gesucht wurde, nahmen die Ordnungshüter ihn fest.

Auf der Polizeistation musste er eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Haftbefehl vollstreckt und der 49-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Neben seiner Haftstrafe wird er sich nun auch unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtlich verantworten müssen.

Größerer Polizeieinsatz bei Festnahme

Griesheim (ots) – Ein 37-jähriger Mann löste am Donnerstagabend (7.3.) gegen 20 Uhr einen größeren Polizeieinsatz aus, als er mutmaßlich versuchte seiner Haftstrafe zu entkommen. Aufgrund drei offener Haftbefehle suchten die Beamten den 37-Jährigen in der Zeppelinstraße auf. Als der Mann nach einem Messer griff, in der Absicht dieses gegen sich selbst einzusetzen, wurden um eine Gefährdung aller Beteiligten auszuschließen, weitere Polizeikräfte hinzugezogen. Der 37-Jährige konnte anschließend unverletzt festgenommen werden und wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weißer Citroen Jumper gestohlen (DA-RO 9999) – Zeugen gesucht

Babenhausen (ots) – In der Nacht auf Freitag (8.3.) entwendeten Kriminelle auf bislang unbekannte Weise einen weißen Citroen Jumper, der in der Straße „An der Stadtmauer“ auf einem Parkplatz geparkt war. An dem Jumper sind die amtlichen Kennzeichen DA-RO 9999 angebracht. Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Citroen geben können sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Drogen in der Jacke – 20-Jährigen erwartet Strafanzeige

Groß-Gerau (ots) – Ein Zeuge meldete am Donnerstagabend (07.03.) gegen 22 Uhr, dass auf dem Kirchvorplatz „gedealt“ würde. Die alarmierte Streife der Polizeistation Groß-Gerau traf dort anschließend zwei junge Männer an.

Einer der beiden, ein 20-Jähriger, hatte in seiner Jacke insgesamt über 80 Gramm Haschisch einstecken. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Unbekannter entwendet Geld bei Wohnungseinbruch

Rüsselsheim (ots) – „Am Borngraben“ brach am Donnerstag (07.03.) zwischen 10.30-16.45 Uhr ein Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Durch die mutmaßlich offenstehende Tür des Hauses verschaffte sich der ungebetene Besucher Zutritt zum Gebäude und hebelte anschließend die Tür der Wohnung im 1. Obergeschoss auf.

Dort wurden die Räumlichkeiten durchwühlt, wobei eine Geldkassette aufgebrochen und Geld entwendet wurde. Der Versuch, eine weitere Wohnungstür im 2. Obergeschoss aufzuhebeln, scheiterte. In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche an das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim über die Rufnummer 06142/6960 mitgeteilt werden können.

Polizeistreife verhindert Geldautomatensprengung

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine aufmerksame Polizeistreife hat in der Nacht zum Freitag (08.03.) um kurz vor 03 Uhr, vermutlich die Sprengung eines Geldautomaten in der Jourdanallee verhindert. Die Beamten wurden auf einen dunklen BMW mit ausländischen Kennzeichen aufmerksam und beabsichtigten das Fahrzeug und die Insassen einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer gab Gas und die Streife verlor das Auto nach kurzer Verfolgung aus den Augen. Eine anschließende Fahndung verlief ergebnislos.

Im Bereich des ursprünglichen Kontrollorts wurde bei den folgenden Ermittlungen festgestellt, dass sich auf dem Gehweg vor dem Bankgebäude in der Jourdanallee im Stadtteil Walldorf unter anderem mehrere Meter lange, ausgerollte Kabel befanden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Flüchtigen dort den Geldautomat sprengen wollten. Die Ermittlungen dauern an.

