Tötungsdelikt – 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots) – Am Donnerstag 07.03.2024, kam es im Bahnhofsviertel/Kaiserstraße, zu einem Streit zwischen 2 Männern. Aufgrund dessen wurde ein 43-jähriger obdachloser Mann mit Stichverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, in dem er kurz darauf verstarb. Ein obdachloser 29-jähriger Mann konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Gegen 22:55 Uhr stritten sich die beiden Männer und der jüngere Mann stach mehrfach mit einem Messer auf den im Rollstuhl sitzenden 43-jährigen Kontrahenten ein. Der Rollstuhlfahrer soll den 29-jährigen Mann zuvor angebettelt und beleidigt haben. Umstehende Zeugen schritten ein und konnten den Täter von seinem Opfer abdrängen.

Die sodann eingetroffenen Polizeibeamten leisteten erste Hilfe, der 43-Jährige erlag jedoch seinen Verletzungen.

Nach der erfolgten Festnahme des 29-Jährigen, wird dieser am Freitag 08.03.2024 durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts wegen des Verdachts des Mordes vorgeführt.

Festnahme eines Räubers – Identifizierung durch die Videoschutzanlage

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(yi) – Am Donnerstag 07.03.2024 nahmen Polizeibeamte einen Räuber in der Elbestraße fest. Mit Hilfe der Videoschutzanlage konnte der Tatverdächtige im Nachgang identifiziert und lokalisiert werden. Ein 26-jähriger Mann lief gegen 17:30 Uhr die Elbestraße entlang, als er von dem 29-jährigen Täter angesprochen wurde.

Dieser bot ihm Drogen an, welche der Geschädigte ablehnte und seinen Gang fortsetzte. Der Dealer folgte ihm, griff in die Jackentasche des Mannes und entnahm Bargeld aus dieser. Der Bestohlene versuchte sich loszureißen, während der Räuber nach seiner Kette griff und diese vom Hals des Geschädigten riss. Sodann flüchtete der 29-jährige Kriminelle in Richtung Mainzer Landstraße.

Kurze Zeit später gegen 17:40 Uhr versuchte selbiger Tatverdächtiger einer unbekannten Frau die Tasche zu entreißen. Die Dame wehrte den Versuch ab und schubste den Räuber von sich.

Beide Taten konnten durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet und eine Polizeistreife dem Tatverdächtigen gezielt zugeführt werden, welche ihn festnahm. Den 29-Jährigen brachten die Beamten in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Falsche Handwerker an der Wohnungstür

Frankfurt-Bergen/Enkheim (ots)-(dr) – Gestern Nachmittag waren in Bergen-Enkheim sogenannte „falsche Handwerker“ unterwegs, die es auf Wertsachen abgesehen hatten und bei einer 87-jährigen Frau Schmuck entwendeten. Zunächst erschienen gegen 12:45 Uhr „An der Gruckau“ zwei Männer an der Wohnungstür einer 87 Jahre alten Frau, die um Einlass baten und ihr mitteilten, Arbeiten an der Wasserleitung vornehmen zu müssen.

Als sie die vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung ließ, teilten sich diese auf. Offenbar durchsuchte dann ein Mann die Wohnräume nach Wertsachen, während die Frau gebeten wurde, dem anderen in der Küche zu helfen. Nach Beendigung der Arbeiten forderte das dreiste Duo noch 250 Euro Arbeitslohn, was die Wohnungsinhaberin allerdings verweigerte und hingegen mitteilte, die Polizei hinzuzuziehen. Daraufhin verließen die beiden Männer die Wohnung. Später fiel der Frau auf, dass ihr Schmuckstücke im Wert von 1.000 Euro gestohlen wurden.

Die 2 Täter sollen ungefähr circa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß gewesen sein und dunkelblaue Arbeitskleidung getragen haben. Zudem habe einer von ihnen eine kräftige Statur gehabt, der andere einen Drei-Tage-Bart.

Gegen 15 Uhr ereignete sich im „Nordring“ ein zweiter Fall, als ein Mann an der Wohnungstür einer 97-Jährigen läutete und angab, einen vermeintlichen Wasserschaden beheben zu müssen. Auch hier sollte die Frau bei den anstehenden Arbeiten mithelfen, was ihr jedoch verdächtig vorkam und dies auch dem Mann mitteilte. Daraufhin verließ dieser die Wohnung. Wertsachen wurden nach derzeitigem Stand nicht entwendet.

Der Unbekannten war männlich, 35-40 Jahre, etwa 178 cm groß, blonde kurze Haare, mitteleuropäische Erscheinung. Er trug dunkelblaue Arbeitsbekleidung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Vorfällen werden gebeten, sich beim 18.Revier unter der Rufnummer 069/755-11800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Festnahme nach Leergutdiebstahl

Frankfurt-Oberrad (ots)-(lo) – Am späten Abend des 07.03.2024 kam es in der Bethmann-Hollweg-Straße zu einem Diebstahl von Pfandflaschen. Die Polizei nahm den Täter fest. Gegen 22:05 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei seine Beobachtungen, wie ein Mann über ein Hoftor geklettert sei und sich Zugang zu einem dortigen Getränkemarkt verschafft habe.

Der Mann entwendete vier Kästen Leergut im geschätzten Gesamtwert von 18 Euro. Die Polizei war bereits alarmiert und eine Streife in der Nähe, um den Täter festzunehmen und das Leergut sicherzustellen. Mit leeren Händen ging es für den Tatverdächtigen in die Arrestzellen des Polizeipräsidiums.

Auffahrunfall mit Schwerverletztem

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(ha) – Am Freitag 08.03.2024, kam es auf der Mörfelder Landstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 25-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt, seine Beifahrerin flüchtete zu Fuß. Zeugen werden gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachteten Zeugen gegen 12:08 Uhr, wie ein Kleintransportfahrer zunächst mehrere PKW auf der Mörfelder Landstraße überholte und kurz nach dem Wiedereinscheren auf seine Spur, mit seiner Fahrzeugfront gegen das Heck eines LKW`s prallte. Der Mann wurde durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwerverletzt. Seine Beifahrerin befreite sich und flüchtete zu Fuß von der Unfallörtlichkeit in Richtung des anliegenden Waldes.

Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren schnell vor Ort. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug befreit, erstversorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Mörfelder Landstraße wurde auf Grund des Einsatzes in Fahrtrichtung Stadteinwärts gesperrt.

Es wurden Fahndungsmaßnahmen, unter Zuhilfenahme eines Polizeihubschraubers, bezüglich der unter Umständen verletzten Beifahrerin eingeleitet, diese verliefen ergebnislos. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallherganges dauern an. Zeugen die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder der geflüchteten Frau machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069/75511000 in Verbindung zu setzen.

