Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Sexuelle Belästigung einer Jugendlichen

Wiesbaden-Westend (ots)-(mb) – Am Donnerstag 07.03.2024 gegen 16 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelmarkt in Wiesbaden zu einer sexuellen Belästigung, bei der ein Unbekannter eine 17-jährige Frau unsittlich berührte. Diese verließ gegen 16:00 Uhr den Lebensmittelmarkt in der Gneisenaustraße, als sie von einem Mann, der wortlos auf sie zuging, unsittlich berührt wurde.

Der unerkannt entkommene Täter kann im Alter von 50 bis 55 Jahren, mit einer Größe von 1,70 m und mit kurzem, schwarzem Haar beschrieben werden. Zudem trug der Mann ein kurzes weinrotes Oberteil und erweckte einen ungepflegten Gesamteindruck.

Das Ermittlungsverfahren wird durch die Wiesbadener Kriminalpolizei bearbeitet. Täterhinweise werden unter der Tel: 0611/345 0 entgegengenommen.

Kindergartengruppe rabiat angegangen

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 09.11 Uhr

(mb) Im Rahmen eines Ausfluges einer Kindergartengruppe kam es beim Ein- und Ausstieg an einer Bushaltestelle zu einem körperlichen Übergriff durch einen bislang unbekannten Täter. Als die Kindergartengruppe samt zweier Erzieherinnen an der Haltestelle Carl-von-Linde-Straße in den Bus der Linie 23 einsteigen wollte, erzürnte sich darüber ein älterer Herr, der beabsichtigte, aus dem Bus auszusteigen, und ging eine der Erzieherinnen sowie zwei Kinder körperlich an.

Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort. Er wird als 50 bis 60 Jahre alt, mit grauem Haar, grauem Vollbart und als Brillenträger beschrieben. Weiterhin war er mit einer schwarzen Mütze und dunkler Bekleidung unterwegs.

Bei dem Vorfall wurde eines der Kind sowie die Betreuerin leicht verletzt. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340 entgegen.

Wohnungseinbruch

Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr

(mb) Einbrecher suchten am Donnerstag, den 07.03.2024, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr eine Wohnung in Wiesbaden-Schierstein heim. Unbekannte Täter hebelten zunächst die Haus- und anschließend die Wohnungstür im Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Zille-Straße auf und durchsuchten das Wohnungsinnere nach Wertgegenständen. Geld, Schmuck und Elektrogeräte in einem Gesamtwert von ca. 11.500 EUR fielen den Tätern zur Beute. Bei der Tat wurde zudem Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 EUR verursacht. Die Täter entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 gegeben werden.

Pkw aufgebrochen

Wiesbaden-Klarenthal, Goerdelerstraße, Mittwoch, 06.03.2024, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 11:00 Uhr

(mb) Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Wiesbadener Goerdelerstraße einen Pkw aufgebrochen. Im genannten Tatzeitraum erlangten die Täter über eine Fensterscheibe Zugang zum Fahrzeuginnern und entwendeten drei Werkzeugkisten aus dem Kofferraum des Ford Galaxy. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR beziffert. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 0 entgegen.

Pkw zerkratzt

Wiesbaden, Nordost, Schöne Aussicht, Freitag, 08.03.2024, 03:00 Uhr

(mb) Ein unbekannter Täter hat in Wiesbaden in den frühen Morgenstunden erheblichen Schaden an einem PKW verursacht. Der Täter konnte um 03.00 Uhr durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die Motorhaube eines in der schönen Aussicht abgestellten Pkw zerkratzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Der Täter war laut Aussage des Zeugen ca. 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und soll ganz kurze Haare oder eine Glatze haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und blauer Jeans. Täterhinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 2140 entgegen.

Verkehrskontrollen

Wiesbaden, Stadtgebiet, Mittwoch, 06.03.2024, 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr

(mb) Am Mittwoch fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden mehrere stationäre und mobile Verkehrskontrollen unter der Federführung des regionalen Verkehrsdienstes statt. Dabei standen sowohl die Verkehrssicherungsarbeit als auch Zweiradkontrollen im Fokus. Insgesamt wurden im Zeitraum von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr 46 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden drei Verkehrsstrafanzeigen eröffnet, da Rollerfahrer mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs waren. Zwei weitere Fahrer konnten zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Darüber hinaus wurden zehn weitere Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund verschiedenster Verstöße eingeleitet.

Rheingau-Taunus

Alarmanlage von Supermarkt verschreckt Einbrecher,

Bad Schwalbach, Edmund-Heusinger-Straße, Freitag, 08.03.2024, 03:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag hat eine Alarmanlage eines Bad Schwalbacher Einkaufsmarktes einen Einbrecher gestoppt. Der dunkelgekleidete Täter näherte sich um 03:35 Uhr dem Markt in der Edmund-Heusinger-Straße aus südlicher Richtung, brach mit einem Werkzeug ein Schaufenster auf und gelangte so ins Gebäude. Dabei löste die Alarmanlage aus, sodass er die Beine in die Hand nahm und ohne Beute gemacht zu haben flüchtete. Am Supermarkt entstand ein Schaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Schwalbach ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbrecher in Eltville aktiv,

Eltville am Rhein, Kiliansring, Samstag, 02.03.2024, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 14:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen bissen sich Einbrecher in Eltville an einem Laden im Kiliansring die Zähne aus. Am Donnerstagmorgen stellte Verantwortliche des Geschäfts fest, dass die Eingangstür frische Hebelspuren aufwies. Eine daraufhin verständigte Polizeistreife sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen versuchten Einbruchs auf. In den Laden waren die Täter nämlich nicht gelangt. Der Tatzeitraum lässt sich lediglich auf den Zeitraum zwischen Samstag und Donnerstag eingrenzen.

Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Bad Schwalbach, Adolfseck, Taunusstraße, Mittwoch, 28.02.2024 bis Dienstag, 05.03.2024, 07:45 Uhr

(fh)Erneut kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten, diesmal in Bad Schwalbach-Adolfseck. Im Verlauf der zurückliegenden Woche suchte ein Dieb den an einer Bushaltestelle in der Taunusstraße angebrachten Automaten auf und sägte einen Sicherungsbügel durch. Anschließend hebelte er das Gehäuse auf, um sich anschließend an Zigaretten und Bargeld zu bedienen. Daraufhin suchte der Dieb unbemerkt mit seiner Beute das Weite.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Werkzeugkasten von Pickup entwendet,

Bad Schwalbach-Lindschied, Milchberg, Donnerstag, 07.03.2024, 19:00 Uhr bis Freitag, 08.03.2024, 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag gelangten Werkzeugdiebe in Lindschied an schnelle Beute. Im Schutze der Dunkelheit machten sich die Unbekannten an einem in der Straße „Milchberg“ abgestellten Pickup der Marke Mitsubishi zu schaffen und entwendeten von der Ladefläche einen Werkzeugkasten samt Inhalt. In diesem befand sich Werkzeug der Marke Makita im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Motorradfahrer übersehen,

Waldems-Esch, Schwalbacher Straße, Donnerstag, 07.03.2024, 15:50 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Waldems-Esch ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer angefahren und verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 52 Jahre alte Frau aus Waldems gegen 15:50 Uhr mit ihrem BMW X1 einen Stichweg angrenzend zur Schwalbacher Straße (B 275) und beabsichtigte von dort auf die Bundesstraße aufzufahren.

Dabei übersah sie jedoch einen vorfahrtsberechtigten 62 Jahre alten Motorradfahrer, der zeitgleich auf der B 275 in Richtung Idstein unterwegs war und stieß beim Einbiegen mit ihm zusammen. Der Fahrer einer BMW 1250 (Motorrad) musste aufgrund seines Verletzungsbildes zur weiteren Untersuchung in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen