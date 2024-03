Im Bus vor Jugendlichen unsittlich berührt

Oberursel, Oberstedten, Mittwoch 06.03.2024, 14 Uhr

(da) – Am Donnerstag vertraute sich ein Jugendlicher in Oberursel erst seiner Mutter und anschließend der Polizei an, nachdem er einen Tag zuvor einen Fremden im Bus beobachten musste, wie dieser sich vor ihm unsittlich berührte. Der Jugendliche war nach Schulschluss gegen 14 Uhr auf dem Nachhauseweg. Dazu stieg er in einen Bus der Linie 41 nach Oberstedten.

Während der Busfahrt fiel dem Jungen ein unbekannter Mann auf, der sich während der Fahrt immer wieder in die Hose griff und vermutlich an seinem Glied manipulierte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch weitere Personen im Bus.

Nach der Beschreibung des Zeugen handelt es sich bei dem Unbekannten um einen Mann unbekannten Alters mit mitteleuropäischem Aussehen. Er sei etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, habe blonde Haare und ein kantiges Gesicht mit einer breiten Nase. Bekleidet sei er mit einer Jacke gewesen, darunter ein gräulicher Kapuzenpullover, dessen Kapuze er halb über den Kopf gezogen habe. Außerdem habe der Mann Wanderschuhe oder ähnliches getragen. Auffällig sei auch ein ungewöhnlicher Gang mit unregelmäßiger Schrittfolge gewesen.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Leichtkraftrad gestohlen

Neu-Anspach, Sonntag 03.03.2024, 20 Uhr bis Mittwoch 06.03.2024, 19 Uhr

(da)Fahrzeugdiebe haben in den vergangenen Tagen in Neu-Anspach zugeschlagen. Zu einem noch unbekannten Zeitpunkt zwischen Sonntag- und Mittwochabend gelangten die Diebe auf ein Grundstück in der Straße „Sonnenhof“. Dort war ein rotes Leichtkraftrad der Marke Simson abgestellt. Dieses nahmen die Diebe an sich und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von über 3.000 Euro unerkannt.

Da das Leichtkraftrad derzeit stillgelegt und nicht zugelassen ist, war kein Kennzeichen angebracht. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Alkoholisiert im Graben gelandet

Bad Homburg, B456, Donnerstag 07.03.2024, 12 Uhr

(da)Eine stark alkoholisierte Frau ist am Donnerstag bei Bad Homburg mit ihrem Auto in den Straßengraben gefahren. Die 59-Jährige war gegen 12 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Saalburgchaussee von Bad Homburg kommend stadtauswärts unterwegs. An der Straße „An der Karlsbrücke“ bog die Dame in diese Straße ein und wollte nun rückwärts aus der Straße herausfahren. Dabei setzte sie so weit zurück, dass sie im dortigen Straßengraben landete.

Bei dem Unfall verletzte sich die 59-Jährige leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt, hatte aber lediglich nur geringen Schaden davongetragen. Als Polizeikräfte an der Unfallstelle eintrafen, nahmen sie sofort starken Alkoholgeruch bei der Verunfallten wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille und damit eine Erklärung für ihr waghalsiges Wendemanöver.

Dies bedeutete für die Dame noch eine Blutentnahme im Krankenhaus zum Zwecke des gegen sie eingeleiteten Ermittlungsverfahrens. Hierzu stellten die Beamten auch ihren Führerschein sicher. Während der Unfallaufnahme musste die Saalburgchaussee zeitweise einseitig gesperrt werden.

Im Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt

Kronberg, Mittwoch 06.03.2024, 22 Uhr bis Donnerstag 07.03.2024, 08 Uhr

(da)In Kronberg verursachte eine bisher unbekannte Person einen Unfallschaden und flüchtete dann, ohne diesen zu melden. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen parkte ein grauer VW Passat am Fahrbahnrand im Oberen Lindenstruthweg. Als desen Besitzer am Donnerstag gegen 8 Uhr zu seinem Passat zurückkehrte, wies dieser frische Unfallspuren an der Fahrerseite auf.

In der Nacht muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Passat touchiert haben und dann einfach davongefahren sein. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

