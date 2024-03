Geldautomat gesprengt – mindestens 2 Tatverdächtige flüchtig

Kelkheim (ots) Freitag 08.03.2024 um 05 Uhr (ots)-(ro) – Am frühen Freitag kam es in der Max-Planck-Straße in Kelkheim zur Sprengung eines Geldautomaten mit Sachschaden. Gegen 5 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, da Anwohner einen lauten Knall aus Richtung der Max-Planck-Straße vernommen hatten. Mehrere Polizeistreifen wurden unverzüglich zur Örtlichkeit entsandt. Ersten Ermittlungen zufolge führten mindestens zwei unbekannte männliche Täter eine Explosion an einem außenstehenden Geldautomaten vor einer Spielothek herbei.

Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten die bislang unbekannten Tatverdächtigen in einem schwarzen Dacia in Richtung Liederbach. Ein Tatverdächtiger wurde als etwas korpulenter und dunkel gekleidet beschrieben. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte ein tatverdächtiges Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen konnten bislang noch nicht festgenommen werden.

Nach ersten Ermittlungen ist am Geldausgabeautomaten lediglich ein Sachschaden entstanden. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Pedelec gestohlen

Kelkheim, Hornau, Gagernring, Festgestellt: Donnerstag 07.03.2024, 04 Uhr

(ro)Im Kelkheimer Stadtteil Hornau haben Diebe in den letzten Tagen aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses ein Pedelec gestohlen. Ein Mann stellte dies am frühen Donnerstagmorgen fest und meldete es der Polizei. Die Täter hatten sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrradkeller des Gebäudes im Gagernring verschafft und ein dunkelblaues Pedelec der Marke Riese & Müller im Wert von 5.000EUR entwendet.

Täterhinweise liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 zu melden.

Stahltor abmontiert

Gemarkung Hochheim, Bundesautobahn 66, Anschlussstelle Diedenbergen, Regenrückhaltebecken, Mittwoch 28.02.2024, 10 Uhr bis Donnerstag 07.03.2024, 09.20 Uhr

(ro)Im Bereich Hochheim trieben Diebe in den letzten Tagen im Bereich eines Regenrückhaltebeckens nahe der Autobahnmeisterei Diedenbergen ihr Unwesen und hatten ein Stahltor abmontiert. Am Donnerstagmorgen erstattete ein Mann bei der Polizei Anzeige. Unbekannte Täter hatten nahe der Anschlussstelle Diedenbergen der Bundesautobahn 66 ein Stahltor abgeschraubt, welches den Zugang zu einem Regenrückhaltebecken gewährt, und dieses entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1.000EUR. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die zuständige Polizei Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Skoda und Seat zerkratzt

Liederbach, Niederhofheim, Höchster Straße und Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 06.03.2024, 20.40 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2024, 12.50 Uhr

(ro)In den letzten beiden Tagen wurden zwei Fahrzeuge im Kreisgebiet durch Unbekannte zerkratzt. Ein Mann hatte seinen Skoda Octavia am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der Königsteiner Straße in Bad Soden abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte er frische Kratzspuren und erstattete Anzeige. Unbekannte Täter hatten im Laufe der Nacht den Skoda auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000EUR.

Am Donnerstagvormittag wurde ein weiteres Fahrzeug im Liederbacher Stadtteil Niederhofheim in der Höchster Straße durch unbekannte Täter zerkratzt. Der Geschädigte hatte seinen Seat Leon auf einem Parkplatz abgestellt und die Schäden in Höhe von etwa 600EUR entdeckt, als er mittags zum Fahrzeug zurückgekehrt war. In beiden Fällen liegen keine Täterhinweise vor.

Hinweise zum beschädigten Skoda nimmt die Polizei in Eschborn unter: 06196/9695-0 entgegen, die Polizei Kelkheim bittet Zeugen zur Sachbeschädigung am Seat sich unter: 06195/67490 zu melden.

