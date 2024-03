Trickdiebin macht Beute

Limburg, Westerwaldstraße, Donnerstag, 07.03.2024, 16:40 Uhr

(ots)-(wie) – Eine Trickdiebin hat am Donnerstagnachmittag in Limburg einen Rucksack erbeutet. Die Unbekannte sprach auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Westerwaldstraße eine 71-Jährige an, die gerade mit einen Peugeot aus einer Parklücke ausgeparkt war. Sie zeigte der Frau Kleingeld, dass hinter dem Fahrzeug lag, weshalb die Fahrerin ausstieg, um dieses aufzusammeln. Als sie sich wieder in ihr Fahrzeug setzte, bemerkte die 71-Jährige, dass ihr Rucksack mitsamt Portemonnaie und Mobiltelefon verschwunden war.

Die Unbekannte wurde als circa 30 Jahre alt, korpulent und orientalisch aussehend beschrieben. Sie soll ein Kopftuch und dunkle Kleidung getragen haben.

Die Kriminalpolizei nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Zwei Radlader gestohlen

Limburg-Offheim, Donnerstag 07.03.2024, 23:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind von einem Firmengelände in Offheim zwei Radlader gestohlen worden. Wie anhand einer Videoüberwachung nachvollzogen werden konnte, haben zwei Unbekannte mit gelber Oberbekleidung gegen 23:10 Uhr das Grundstück in der Limburger Straße betreten. Zwei der dort abgestellten Radlader starteten die Täter auf unbekannte Art und Weise und fuhren mit diesen vom Gelände.

In Begleitung eines weißen Transporters mit polnischen Kennzeichen entfernten sich die Diebe mit der Beute. Zudem fiel ein schwarzer Sattelzug mit auffälligen roten Lichtern am Führerhaus auf. Die Polizei fahndete umfangreich nach den Fahrzeugen und kontrollierte Verdächtige. Die Radlader konnten nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Radlader der Marke Weidemann habe einen Wert von je knapp 50.000 EUR.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Wer hat gegen 23:00 Uhr in Offheim verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind die beschriebenen Fahrzeuge aufgefallen?

Aus Auto gestohlen

Weilburg-Waldhausen, Mittwoch 06.03.2024, 19 Uhr bis Donnerstag 07.03.2024, 10Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in Waldhausen ein Pkw geöffnet und Gegenstände daraus entwendet worden. Eine 34-Jährige hatte einen schwarzen Ford Fiesta in der Straße „Auf der Hahnau“ vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Als sie am nächsten Morgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, standen die Türen offen und der Innenraum war durchwühlt worden. Entwendet wurden offenbar lediglich das Warndreieck und der Verbandskasten. Wie der unbekannte Täter das Auto öffnen konnte, ist derzeit unklar. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

Verletzter bei Unfall in Thalheim

Dornburg-Thalheim, Neue Straße, Freitag, 08.03.2024, 07 Uhr

(wie) Am Freitagmorgen kam es in Thalheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Ein 56-Jähriger befuhr mit einem VW die Neue Straße in Thalheim. Hierbei verlor er aus wahrscheinlich gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte links der Fahrbahn mit einer Betonmauer.

Bei dem Aufprall wurde der Fahrer verletzt, weshalb der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Der VW wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 8.000 EUR.

Motorrollerfahrer bei Kollision mit Tür verletzt

Hünfelden-Kirberg, Heringer Fahrweg, Freitag, 08.03.2024, 09:15 Uhr

(wie) Ein Motorrollerfahrer ist am Freitagvormittag bei einer Kollision mit einer Autotür verletzt worden. Der 15-Jährige war mit seinem Zweirad in den Heringer Fahrweg eingebogen und dort gegen die offenstehende Tür eines Nissan geprallt. Hierdurch kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Da sich der Unfall direkt vor einer Arztpraxis ereignete, war eine medizinische Betreuung umgehend sichergestellt. Somit war dank des direkt anwesenden Arztes eine Anfahrt des Rettungsdienstes nicht notwendig.

