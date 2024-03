Mittenaar: Sicherheitsbügel beschädigt

Zwei Sicherheitsbügel, die zur Sicherung eines Hydranten dienen, und einen Randstein beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Hauptstraße. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 19.00 Uhr am Sonntag (03.03.24) und 10.00 Uhr am Montag (04.03.24). Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 900 Euro. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Herborn: Sperrbügel touchiert

In der Konrad-Adenauer-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Sperrbügel. Der Unbekannte fuhr am Mittwoch (06.03.24 zwischen Mitternacht und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Kiosks. Anschließend touchierte er offenbar im Zuge eines Rangiermanövers den Sperrbügel und fuhr anschließend einfach davon. Hinweise zum Verursacher nehmen die Beamten der Polizeistation Herborn unter 02772/ 4705-0 entgegen.

Hakenkreuze und andere verfassungsfeindlichen Symbole gesprüht

Haiger (ots) – Von Mittwoch 06.03.24 auf Donnerstag, zwischen 23-11.30 Uhr, schmierten Unbekannte in Sechshelden mehrere verfassungsfeindliche Symbole (u. a. Hakenkreuze), Schriftzüge und Zahlenkombinationen an unterschiedliche Oberflächen. Am „Kirchberg“ beschmierten sie eine Kirchentür, eine Hauswand und einen Container mit roter und/oder blauer Farbe.

Mit derselben Farbe zeichneten die Schmierfinkne in der Straße Zum Hengsbach ebenfalls verschiedene Symbole, Schriften und Zahlenkombinationen an eine Bushaltestelle und die Wände eines Treppenaufganges des Bahnhofes.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen am „Kirchberg“ und/oder in der Straße „Zum Hengsbach“ aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Hakenkreuz gesprüht

Am Fahrradstand des Bahnhofes sprühte ein Unbekannte ein Hakenkreuz mit blauer Farbe. Das Symbol stellte ein Zeuge am Donnerstag (07.03.24) gegen 07.50 Uhr fest und informierte die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Schmiererei geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Kriminalpolizei warnt vor Kellereinbrüchen

Wetzlar (ots) – Aufgrund von steigenden Zahlen seit Jahresbeginn warnt die Kriminalpolizei vor einer Zunahme von Einbrüchen in Keller im Wetzlarer Stadtgebiet. Insbesondere Mehrfamilienhäuser mit Kellerverschlägen im Stadtteil Niedergirmes stehen aktuell vermehrt im Fokus von den Dieben. Im gesamten Stadtgebiet hat die Polizei in den zurückliegenden Wochen über zwei Dutzend Kellereinbrüche registriert, bei denen Diebe in Kellerräume eingestiegen sind. Neben Fahrrädern, Elektrogeräten, Werkzeug, Kleidung, Lebensmitteln und Küchenutensilien gehörten auch kleinere und nicht so wertvolle Sachen wie Sammlergegenstände zu den Dingen, die von den Einbrechern mitgenommen wurden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter ein leichtes Spiel bei ihren Beutezügen haben: Sie klingeln wahllos und werden dann ins Haus gelassen. Die Zugangstüren zum Keller sind meist nicht verschlossen und die Kellerräume oder Verschläge sind oftmals gar nicht oder lediglich mit Vorhängeschlössern gesichert.

Falls sie Opfer eines Einbruches geworden sind oder sie verdächtigen Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei der Polizei unter der 110.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen