Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 11:55 Uhr befuhr gestern Mittag ein 36-Jährige aus Wewelsfleth mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In Höhe der Einmündung zur Ortschaft Ellershausen kam sie kurz von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Bankette und streifte dadurch die Leitplanke mit dem Auto, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 7.000 EUR entstand.

Unfallfluchten

In der Rosengasse in Eschwege ereignete sich zwischen dem 06.03.24, 14:15 Uhr und dem 07.03.24, 07:00 Uhr eine Unfallflucht. Ein in Höhe der Hausnummern 12 und 14 geparkter Pkw Ford wurde im Heckbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Hinweise unter: 05651/9250.

Um 14:47 Uhr konnte beobachtet werden, wie ein Pkw (mit ESW-Kennzeichen) in der Straße „Neustadt“ in Eschwege in Höhe der Hausnummer 128 zwei geparkte Pkws im Bereich der Außenspiegel beschädigte. Der Verursacher fuhr weiter und musste dann an der Ampel im Kreuzungsbereich der Humboldtschule bei „rot“ anhalten.

Ein Zeuge versuchte noch mit dem Fahrer Kontakt aufzunehmen, der jedoch beim Umschalten auf „grün“ sofort weiterfuhr. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen Herrn im Alter von 60 – 70 Jahre und von kräftiger Statur. Er trug zudem eine „französische Kopfbedeckung“. Hinweise: 05651/9250.

Gasflaschen am Werratalsee entsorgt

Gestern Vormittag wird der Polizei in Eschwege mitgeteilt, dass in einer Uferböschung des Werratalsees mehrere Gasflaschen aufgefunden wurden. Vom Parkplatz Nordufer entlang des Fußwegs in Richtung Eschwege wurden die Flaschen sowie ein Sack mit Müll ca. 10 Meter vom Weg entfernt im Gehölz entsorgt.

Bei den Flaschen handelt es sich um die handelsüblichen grau lackierten Gasflaschen sowie einige Gasflaschen, die anthrazitfarben überlackiert wurden. Hinweise auf den Verursacher: 05651/9250.

Polizei Sontra