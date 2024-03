Korbach: Die Polizei-News

Erneute Fahrradcodierungen – Vorherige Anmeldung notwendig!

Korbach (ots) – Die Polizeistation Bad Wildungen lädt interessierte Fahrradbesitzer zu Fahrradcodierungen ein. Diese finden in der Zeit vom 08.-12. April 2024 zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Gelände der Polizeistation Bad Wildungen statt. Es sind Codierungen an den Vor-und Nachmittagen geplant.

Die Fahrradcodierung wird durch eine geschulte Beamtin der Polizeistation Bad Wildungen durchgeführt. Dabei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiter zuverkaufen

Fahrradcodierung mit Eigentumsnachweis

Zu dem Termin müssen Interessierte einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Voranmeldung bei der Polizeistation Bad Wildungen erforderlich

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und entsprechend nur eine begrenzte Zahl an Terminen angeboten werden kann, ist eine Voranmeldung erforderlich.

Interessierte melden sich bitte werktags von 08-16 Uhr unter der Tel. 05621/7090-35 oder per Mail an simone.feussner@polizei.hessen.de bei der Schutzfrau vor Ort der Bad Wildunger Polizei, Polizeioberkommissarin Simone Feußner, an.

Weitere Codierungen

Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Wildungen plant in diesem Jahr weitere Codieraktionen. Diese sollen in der Woche vom 03-07. Juni 2024 sowie während des diesjährigen Präventionstags der Stadt Bad Wildungen am 12. Oktober 2024 stattfinden.

Zwei Transporter aufgebrochen – Werkzeuge gestohlen

Korbach-Lichtenfels (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 07.03.2024 brachen unbekannte Täter in Korbach-Nordenbeck und in Lichtenfels-Goddelsheim zwei Transporter auf und entwendeten, teilweise hochwertige, Werkzeuge. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

In Goddelsheim begaben sich die Täter auf ein Firmengelände in der Hoggerstraße. Hier öffneten sie gewaltsam die Hecktür eines Transporters. Aus dem Fahrzeug stahlen sie Werkzeuge, unter anderem der Marken DeWalt, Bosch, Festool und Makita im Gesamtwert eines mittleren 4-stelligen Betrags.

In Nordenbeck waren die wahrscheinlich selben Täter in der Goldhäuser Straße aktiv. Auch hier öffneten sie gewaltsam die hintere Tür und entwendeten Werkzeuge aus dem Transporter. Dabei handelte es sich um elektrische Werkzeuge der Marken Husquarna und Einhell sowie weitere Werkzeuge, unter anderem Schlüsselsätze und Zangen, im Gesamtwert von über 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

