Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Einbruch in Pizzeria – Offenbach

(lei) Unbekannte haben sich in der Nacht zu Freitag brachial Zugang in eine Pizzeria im Friedrichring (30er-Hausnummern) verschafft. Mit einem Stein hatten sie in der Zeit zwischen 23 Uhr und 7.15 Uhr eine Glasscheibe des Restaurants eingeworfen und dann offenbar den Innenraum betreten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, hierzu dauern die Ermittlungen an. Der angerichtete Sachschaden beträgt gut 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo Offenbach zu melden.

Telefonbetrüger erbeuten Gold – Kripo bittet um Hinweise

Egelsbach (ots)-(lei) -Gold im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Betrüger am Donnerstag einer Seniorin aus Egelsbach abgeknöpft. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall und sucht Zeugen. Als das Telefon der Frau gegen 12 Uhr zu Hause klingelt, rechnet die Rentnerin offenbar nicht damit, dass hier dreiste Gauner am Werk sind, die sie finanziell schädigen wollen. Ein Anrufer hatte sich dabei als Polizist ausgegeben und ihr etwas von einer Räuberbande vorgeschwindelt, wobei die Bande sie ausspioniert hätte.

Die Seniorin sollte nun ihr Vermögen in Sicherheit bringen und an die Polizei übergeben. Der Anrufer brachte sie in einem nahezu durchgängig gehaltenen Telefonat dazu, Gold bei ihrer Bank abzuholen.

Dieses übergab sie schließlich gegen 15.30 Uhr in der Judengasse an einen 25 bis 30 Jahre alten, schlanken Abholer. Der Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, hatte schwarze Haare und führte eine auffällige bunte Stofftragetasche mit sich.

Markant war zudem seine dunkle Bekleidung: Die ähnelte in ihrer Aufmachung einer Polizeiuniform, wobei der Mann zusätzlich eine Art „Schutzweste“ getragen haben soll.

Nachdem er das Gold eingesackt hatte, machte er sich aus dem Staub. Die Kriminalpolizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem Abholer unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Die Beamten weisen abermals darauf hin, dass hinter Geldforderungen am Telefon in aller Regel eine betrügerische Absicht steckt und man deshalb erhöht wachsam sein sollte. Folgende Tipps sollte man beherzigen, um den Tätern nicht auf den Leim zu gehen:

Die richtige Polizei befragt Sie am Telefon nicht nach Bargeld oder Wertgegenständen, die Sie zu Hause oder auf einer Bank haben – auch nicht im Rahmen von dringenden Ermittlungen.

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Auch wenn Sie bisher einen solchen Anruf noch nicht erhalten haben: Bereiten Sie sich gedanklich schon heute auf solche Anrufe vor – spielen Sie sie für sich durch.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Diebe bauten Frontscheinwerfer eines Sprinters aus –

Dreieich/Sprendlingen (ots)-(jm) – Diebe bauten in der Nacht zum Freitag in Sprendlingen die Frontscheinwerfer eines roten Mercedes Sprinters aus. In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 5 Uhr, verschafften sich die Unbekannten zunächst Zugang zum Inneren des geparkten Fahrzeugs in der Frankfurter Straße (130er-Hausnummern) und öffneten anschließend die Motorhaube. Im Anschluss bauten sie die Frontscheinwerfer im Wert von mehreren tausend Euro.

Dabei hinterließen die Täter einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Unfallflucht: Wer beschädigte den grauen Subaru Outback? – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße „An der Hasenleuchte“. Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit zwischen 15.15 und 16.50 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere rechte Seite eines geparkten Subaru Outback (grau) und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Hanau und Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach Wohnungseinbruch – Hanau

(lei) Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Wallweg 17 am Donnerstag sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die weitere Hinweise zu verdächtigen Personen geben können. Unbekannte hatten sich in der Zeit zwischen 8.30 und 14.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus begeben und sich dort unberechtigt Zugang in eine der Wohnungen verschafft, aus der sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendeten.

Die Beamten hoffen nun auf aufmerksame Hausbewohner, denen vielleicht hausfremde Personen in dem Zeitfenster aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Unfall verursacht und geflohen: Radlerin machte sich davon – Niederdorfelden

(fg) Eine Radfahrerin kreuzte am Donnerstagnachmittag die Landesstraße 3008 von der Straße „An der Rosenhelle“ kommend und verursachte hierdurch einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern, machte sich die Unbekannte auf ihrem Damenrad davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen querte die Dame gegen 16.20 Uhr die Landesstraße, offenbar ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Es kam daraufhin zur Kollision dreier Autos.

Ein 33-Jähriger in seinem Renault Twingo fuhr auf einen Honda Civic auf, an dessen Steuer ein 24-Jähriger aus Dietzenbach saß. Der Honda wurde durch den Zusammenprall auf den davor fahrenden Ford Kuga eines 31-Jährigen aus Nidderau geschoben. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 11.500 Euro. Der 33- und der 31-Jährige kamen nach der Unfallaufnahme zur medizinischen Versorgung jeweils in ein Krankenhaus. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Siebenjähriger bei Unfall schwer verletzt – Jossgrund/Lettgenbrunn

(lei) Ein sieben Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen in der Sudentenstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Das Kind war gegen 7.35 Uhr zusammen mit seinem Vater auf dem Weg zur Bushaltestelle „Am Villbacher Grund“, als es aus noch unbekanntem Grund vom Gehweg unvermittelt auf die Straße lief und dort von einem von hinten kommenden Kastenwagen erfasst wurde, der von einem 36-Jährigen gesteuert wurde.

Der Siebenjährige erlitt infolge des Zusammenstoßes unter anderem einen Beinbruch sowie diverse Prellungen und Schürfungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen