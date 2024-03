Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Nidda: Audi gestohlen –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autodiebe in der Ahornstraße zu. Im Laufe der Nacht verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und nahmen unter anderem die Autoschlüssel eines schwarzen Audi A6 Kombi mit der Zulassung FB-AL 100 an sich. Im Anschluss fuhren sie mit dem rund 80.000 Euro teuren Audi davon. In derselben Nacht machten sich Einbrecher an einem Fenster eines Einfamilienhauses in der Eichenstraße zu schaffen. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand – zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Taten von ein und denselben Tätern begangen wurden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ahornstraße oder in der Eichenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Nauheim: Reifen platt –

Etwa 300 Euro wird der Besitzer eines Daimlers aufbringen müssen, nachdem ihm Unbekannte zwei Reifen seines Wagens plattgestochen hatten. Der blaue Vito parkte zwischen Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr und Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr in der Frankfurter Straße, in Höhe der Hausnummer 49. Die Täter trieben einen spitzen Gegenstand in den hinteren Reifen auf der Beifahrer- und in den vorderen Reifen der Fahrerseite. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 6010 entgegen.

Bad Vilbel – Massenheim: Motorradfahrer schwer verletzt –

Mit Verdacht auf Beckenverletzungen musste ein Motorradfahrer gestern Abend in eine Klinik in Frankfurt eingeliefert werden. Der 18-Jährige Biker war gegen 17.00 Uhr auf der Homburger Straße unterwegs und wollte an der abknickenden Vorfahrt geradeaus in Straße „Am Stoß“ weiterfahren. Dort übersah er einen von rechts herannahenden Skoda und missachtete dessen Vorfahrt. Die Honda prallte in den Skoda und der Frankfurter stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport nach Frankfurt. Der 51-jährige Skodfahrer aus Bad Vilbel blieb unverletzt. Die Schäden an der Maschine und dem Skoda summieren sich auf etwa 13.000 Euro. Ermittlungen ergaben, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass er die Honda unterschlagen hatte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Den Unfallfahrer erwarten nun unter anderem Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie der Unterschlagung.