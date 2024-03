Ebsdorfergrund-Wittelsberg – Einbruch im Holzmühlerweg

Unbekannte drangen irgendwann in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus im Holzmühlerweg ein. Sie hebelten die verglaste Eingangstür auf und betraten das Einfamilienhaus. Im Inneren durchwühlten sie Kommoden, Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen, so dass die Diebe ohne Beute flüchteten. Der Schaden an der Eingangstür wird mit 200 Euro beziffert. Zeugen, denen zwischen Sonntagmittag (03.03.2024), 12:00 Uhr und Dienstag (05.03.2024), 15:00 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Holzmühlerweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Kirchhain- mit 2,5 Promille hinters Steuer gesetzt

Stadtallendorfer Polizisten kontrollierten am Mittwochmittag (06.03.2024) einen 41-jährigen Benz-Fahrer. Sie hielten den Mann um 12:40 Uhr in der Niederrheinischen Straße an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug steigen. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen brachte es auf rund 2,5 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Rauschenberg- Kennzeichen geklaut

Die beiden amtlichen Kennzeichen MR-MT 774 eines grauen Hyundai i30 stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (06.03.3034) auf Donnerstag (07.03.2024). Im Tatzeitraum, von 17:30 Uhr bis 07:00 Uhr, stand das Auto in der Rosentahler Straße. Der Schaden beläuft sich auf 60 Euro. Die Polizei Stadtallendorf ermittelt wegen Kennzeichendiebstahls und bittet um Hinweise unter Tel: (06428) 9305-0.

Bad Endbach- Wer hat den Außenspiegel beschädigt?

Eine 27-Jährige fuhr am 05.03.2024, gegen 17:00 Uhr auf der „Landstraße“ in Bad Endbach von Hartenrod kommend in Richtung Gladenbach. In Höhe der Sparkasse hörte die Fahrerin plötzlich einen lauten Schlag und bemerkte, dass der rechte Außenspiegel ihres VW Tiguans beschädigt wurde. Sie wendete ihr Fahrzeug und fuhr zur Unfallstelle zurück, konnte jedoch niemanden antreffen der den Zusammenstoß mit ihrem VW mitbekommen hatte. Die Reparatur des Spiegels wird 600 Euro kosten. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0 in Verbindung zu setzen.